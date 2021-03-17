Вербное воскресенье 2021 у православных: какого числа, в каких храмах будут службы и зачем нужна верба

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Вербное воскресенье у православных в 2021 году приходится на 25 апреля. Это народное название, а в церковном календаре это праздник входа Господнего в Иерусалим. Им начинается Великая неделя, или Страстная седмица.

Что это за праздник?

Это день, когда в Иерусалиме торжественно встречали Иисуса Христа. До этого он три года путешествовал по Израилю и проповедовал, но не все верили в то, что он Мессия, тот, о ком говорили пророки. И вот в Вифании Иисус явил чудо: воскресил умершего Лазаря. Это произвело на простой народ впечатление. Наконец в Иисусе признали Мессию – божьего помазанника и царя. Люди верили, что он избавит наконец Израиль от угнетения и принесет с собой благоденствие.

В Библии описано, как Иисус на молодом ослике входит в Иерусалим, а его толпа приветствует восклицаниями: «Благословен царь, грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Израильтяне расстилали перед ним одежды и укладывали пальмовые ветви в знак великой радости и уважения. Это был действительно праздник! Наконец пришел Мессия, которого так долго ждали.

Только возникло недопонимание: люди ждали царя, который будет править Израилем и избавит народ от угнетения другими государствами. А Иисус хотел царствовать в их сердцах. Поэтому уже через пять дней та же толпа, которая радостно встречала Мессию, будет кричать на суде у Пилата: «Распни его!»

Зачем нужна верба?

Иисуса в Иерусалиме встречали пальмами. У католиков воскресенье перед Пасхой так и называется – Пальмовое. В православной традиции люди приходят в храм с веточками вербы, которые выпустили «котики» и молодые листочки – просто верба у нас обычно раньше всех распускается. Иногда букеты вербы украшают ленточками, цветами. Это делают в воспоминание библейских событий и как знак зарождения новой жизни.

В каких храмах отмечают Вербное воскресенье?

Посещение божественной литургии в Вербное воскресенье обязательно для тех, кто считает себя православным верующим. Службы проходят во всех храмах в городах Беларуси и в деревнях, где есть священник.

Где в этом году совершит службу митрополит Вениамин, пока не известно. Обычно экзарх Белорусской православной церкви возглавляет литургию по большим праздникам в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.

Нужно ли бить вербой членов семьи?

Христианство не поддерживает суеверия, хотя магические ритуалы очень распространены в «народном православии». Например, некоторые считают, что освященной в церкви вербой нужно легонько побить тех, кого любишь, чтобы они были здоровы и защищены от всего злого. С точки зрения церкви это, как говорят в народе, "забабон", который не имеет ничего общего с библейскими традициями. Церковь предлагает верующим этого не делать.