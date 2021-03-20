Ваша бессонница не от паразитов, а упадок сил - не обязательно от усталости: узнали, в каких книгах врачи развенчивают мифы о здоровье

Книги, после которых жизнь не будет прежней.

Мария ЕВДОКИМОВА, врач, соучредитель клиники, работающей по принципам доказательной медицины

«НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ. Как не попасть в ловушку медицинских мифов»

Каких только чудных открытий мы не встречали за последние десять лет в интернете! С ног на голову переворачивалось многое из того, что мы до сих пор знали, и эти «открытия» были так убедительны. Сколько денег было потрачено доверчивыми людьми на ненужные анализы, обследования и препараты, сколько разочарований и серьезных проблем со здоровьем это принесло!

Книга для тех, кто не хочет зря тратить деньги и время, но и не намерен экономить на здоровье.

Тем, кто больше не хочет заблуждаться, терять свое время деньги и здоровье, эта книга на многое откроет глаза. Практикующий врач, работающий по принципам доказательной медицины, не просто развенчивает распространенные современные мифы, но и объясняет, почему информация такая разная, почему ложные представления звучат так убедительно. Например, что правда, а что преувеличение в «страшилках» про глютен, вирусы герпеса и паразитов, сахар и углеводы, ослабленный иммунитет и грязную печень.

Здравомыслящим людям книга должна понравиться.

Анастасия АРСЕНЁВА, гематолог

«ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ. Вся правда об анемии»

Миллионы женщин списывают на усталость плохое самочувствие, упадок сил, постоянную тревожность и депрессию, проблемы с кожей и волосами. Многие женщины опускают руки, когда долго и безрезультатно пытаются избавиться от лишнего веса или забеременеть. А за всеми этими проблемами часто стоит одна причина - дефицит железа. Автор книги, занимавшаяся этим вопросом как врач, сама столкнулась с дефицитом железа во время беременности. Вскоре она основала движение “Мамы против дефицита железа” и написала изумительную книгу, в которой дала ключ к пониманию этой проблемы многим женщинам.

Железный аргумент в пользу правильных решений.

Рассказ о том, как дефицит железа влияет на мозг, тело, образ жизни, течение беременности, построен как приключенческо-детективнвый медицинский роман. Основан он на реальных фактах, с которыми сталкивались миллионы женщин. Но кто бы еще смог так просто и занимательно рассказать о серьезной медицинской проблеме и возможностях ее решения, если не женщина-врач, которая все прочувствовала на себе!

Эта познавательная и вдохновляющая книга может изменить жизнь многих женщин к лучшему. И ее вполне можно включить в перечень обязательной литературы для девушек, у которых все в жизни еще впереди - беременность, роды, семья.

БУДЬ В КУРСЕ!

Для всех, кто сделает заказ на сумму от 35 рублей и выше, у нас есть подарок: блокнот с оформлением российского художника Васи Ложкина, известного своей иронией. Доставка при заказе книг от 35 рублей будет бесплатной - в любую точку Беларуси до вашего почтового отделения. Заказ отправим в течение трех рабочих дней с момента его оформления. По всем вопросам звоните нам с 8.30 до 17.00 по телефону:

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