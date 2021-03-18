100 лет Рижского мира, разделившего Беларусь: за наши земли шел торг и игры дипломатов Советской России и Польши, но белорусов к переговорам не допускали

Одно из заседаний во время переговоров в Риге.

100 лет назад, 18 марта 1921 года, был заключен Рижский мирный договор, который уменьшил территорию нашей республики до нескольких поветов Минской губернии - шестой части этнической Беларуси.

На протяжении семи лет до рижского вердикта, начиная с Первой мировой, Беларусь находилась в эпицентре войн и революций, которые сопровождались огромным количеством жертв. Мир на некоторое время дал людям возможность на время просто пожить без страха за свою жизнь. При этом после многочисленных разделов территории белорусские земли входили в состав России, Польши, Литвы.

Как так получилось, что в 2021 году к Польше отошли почти 100 тысяч квадратных километров территории и почему с мнением белорусов не посчитались? Об этом «Комсомолке» рассказала кандидат исторических наук Ольга Боровская.

Cоветскую Беларусь рассматривали как буферное государство

- Советско-польские переговоры как альтернатива военному способу решения споров велись с 1918 по 1921 год, - говорит Ольга Боровская. - Встречи проходили в Беловеже, Микашевичах, Минске и Риге. А непосредственно Рижские переговоры начались в сентябре 1920 года и завершились в марте 1921-го. Существенное влияние на них оказывала польско-советская война 1919 - 1921 годов. 12 октября 2020 года польские войска взяли Минск. В тот же день было подписано перемирие.

- Белорусы оказались заложниками в польско-советских переговорах. А какова была позиция поляков в отношении белорусских земель?

- Польское государство формировало свою позицию исходя из идеи возрождения Речи Посполитой в границах 1772 года (эта граница включала всю нынешнюю Беларусь. - Ред.). Но там были разные течения. Одни были за федеральное устройство с доминированием польской культуры. А сторонники инкорпорационистской концепции видели будущее государство только унитарным. Значит, белорусов ждала полная ассимиляция поляками. В итоге верх взяли последние.

Вацлав Ластовский расходился во взглядах с… Александром Червяковым, но оба они переживали за Беларусь и оба не попали на заседания по Рижскому миру, соответственно, от БНР и ССРБ.

- Какова была позиция Советской России?

- Политика РСФСР соответствовала общему курсу на мировую революцию. Декларировалось право наций на самоопределение. Владимир Ленин говорил, что не важно, где проходит граница, важно, чтобы сохранился союз между рабочими всех наций для борьбы с буржуазией. РСФСР поддерживала национальные движения, основанные на социалистической основе. В итоге на рубеже 1918 - 1919 годов была провозглашена Социалистическая Советская Республика Белоруссия (ССРБ). Но в Москве рассматривали эту республику как буферное государство, которое могло быть прикрытием для концентрации советских войск около границы буржуазных стран. И когда придет время, эти войска должны будут помочь пролетариату других стран совершить революцию. Большевистское руководство использовало белорусское национальное и крестьянское движение как вспомогательные антипольские силы. Руководство белорусской республики не было самостоятельно в своих решениях и полностью реализовывало планы Москвы.

- Как поляки относились к белорусской государственности?

- Они не хотели признавать белорусскую советскую государственность и только на рижских переговорах были вынуждены согласиться с тем фактом, что такая республика существует. Польша первой из западных стран признала ССРБ как независимое государство. Поляки тоже лавировали и пытались использовать белорусских национальных деятелей - в первую очередь пропольски настроенных - в своих интересах.

Мир нужен был всем

- ССРБ просуществовала в провозглашенном в январе 1919-го года виде всего месяц.

- Да, уже в феврале была создана Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика (она просуществовала только до июля 1919-го. - Ред.). А Витебская, Гомельская и Смоленские губернии были выделены из состава БССР и включены в состав РСФСР. За Беларусью оставались Минская и Гродненская губернии.

- То есть сначала в Москве согласились с тем, что эти губернии входят в белорусскую республику, а затем пересмотрели решение. Почему?

- Одни историки отстаивают экономическую версию - так было эффективней для хозяйственных связей. Другие считают, что это было сделано из-за военной угрозы Польши. Так, Платонов и Сташкевич утверждали, что «включение в состав РСФСР Могилевской и Витебской губерний, если бы другие территории захватило Польское государство, в перспективе стали бы основой возрождения белорусской государственности».

- То есть в Москве перекраивали республику в зависимости от международной ситуации?

- Шла война, и Россия готова была отказаться от белорусских территорий ради заключения мира и смягчения экономических требований со стороны Польши. Белорусские территории были разменной монетой, в том числе и в обмен на экономические уступки, ведь Польша еще потребовала многомиллионную контрибуцию. Но Советская Россия не готова была пожертвовать всей белорусской территорией. Они не готовы были отдать территории дальше линии Щара - Огинский канал - Ясельда - Стырь. А дальше шел торг, дипломатическая игра двух сторон. Экономический фактор был очень важен, потому что Россия была ослаблена Первой мировой и Гражданской войнами. Гражданская еще продолжалась.

Польско-советская война шла на истощение, и обе стороны не были в силах дальше ее продолжать. Мир нужен был всем. При этом обе стороны понимали, что это временная мера и спорные вопросы никуда не делись.

«Не имеет права выступать в качестве хозяина белорусских земель»

- Но все-таки в финальной части переговоров поляки уже были в Минске.

- В тот момент поляки владели военной инициативой. Перед российско-украинской советской делегацией во главе с Адольфом Иоффе стояла четкая задача - заключить мир максимально быстро. В октябре 1920 года был заключен Прелиминарный мирный договор. Но Красная армия в ноябре 1920 года разбила Врангеля, и на момент финальных переговоров в Риге Советская Россия была в несколько лучшем положении, чем раньше. Так что и поляки были заинтересованы в мире. Кроме того, поляки готовились в плебисциту в Верхней Силезии (спорная территория с Германией. - Ред.), и им было не выгодно продолжение военных действий. В свою очередь, страны Антанты нажимали на Польшу: заключите мир - и тогда у вас будет больше шансов на то, что плебисцит будет в вашу пользу.

- Страны Антанты не поддерживали самостоятельную белорусскую республику?

- Как показали итоги Парижской мирной конференции, Антанта относила белорусские земли к сфере влияния России. И какое будет их политическое устройство - внутреннее дело России. В июле 1920-го страны Антанты, в частности Великобритания, направила советской стороне «ноту Керзона», в которой определила линию разграничения между Польшей и Советской Россией. Она почти повторяет западную границу современной Республики Беларусь.

Листовка эсеров, направленная против рижского договора.

- Почему на переговорах в Риге, когда делили белорусскую территорию, не было делегации БССР?

- Белорусы были лишь в статусе наблюдателей в обеих делегациях. Первоначально руководство РСФСР вообще считало участие белорусов нецелесообразным. Но активность представителей Белорусской Народной Республики, вынудило их изменить позицию.

- Что заявляли представители БНР?

- 7 сентября 1920 года правительствам Польши и РСФСР была направлена нота протеста от Рады народных министров БНР. В ней было требование допустить к участию в переговорах делегацию во главе с Вацлавом Ластовским. БНР заявляла о незаконности притязаний Польши и Советской России на белорусские земли. Руководство Советской Беларуси в ноте характеризовалось как представляющее «диктаторский орган партийного меньшинства». БНР заявляло, что РСФСР не выполняет на практике провозглашенный ею принцип самоопределения наций и «не имеет права выступать в качестве хозяина белорусских земель». В ответ ВРК БССР (правительства республики. - Ред.) передал РСФСР мандат на ведение переговоров с Польшей. Польская сторона, соглашаясь с участием в переговорах Украинской советской социалистической республики, категорически была против участия белорусской делегации. Так как считала, что БССР не имела точно определенной восточной границы, полноценных органов управления, представительства на международной арене.

«Нас падзялілі - хто? Чужаніцы»

- В итоге ни советская республика, ни БНР не были допущены к переговорам?

- Представитель МИД БНР Черепук получил разрешение от польской делегации принимать участие только в качестве частного лица. Поляки предложили объединить все белорусские силы около одного центра - и вот тогда, по их заявлению, белорусский вопрос об участии в переговорах мог бы быть решен положительно. Два противоборствующих лагеря БНР между собой договорились. А затем представители БНР обратились к Червякову с предложением объединить усилия по отстаиванию интересов белорусских земель. Но в Народном комиссариате иностранных дел РСФСР отклонили это предложение, назвав представителей БНР подкупленными польскими властями. Шанс повлиять на переговоры белорусскими представителями был упущен. В Москве опасались, что белорусы, как участники переговоров, разрушат все их дипломатические комбинации.

В записке ЦК РКП(б) направленной в НКИД РСФСР в декабре 1920-го, отмечалось: «...На Рижской конференции не следует вводить Белоруссию как непосредственного участника, а следует ограничиться комбинацией, которая имеется уже теперь, т. е. мандатом от Белоруссии делегации в Риге... Выходить за рамки этой комбинации нецелесообразно, поскольку в Белоруссии на уездных съездах уже начались разговоры о том, что она разделена новой границей и что нужно заявлять о необходимости возвращения Польской Белоруссии и Литовской Белоруссии. Так что в случае появления непосредственно белорусской делегации в Риге она там нарушит все наши дипломатические комбинации».

А вот такие плакаты появились в 1939 году, когда белорусские земли воссоединились.

- И политика В.И. Ленина восторжествовала.

- Кстати, Ленин в октябре 1920-го сказал: «Нас заставило спешить с миром желание избежать зимней кампании, понимание того, что лучше иметь худшую границу, это значит получить меньшую территорию Беларуси и иметь возможность меньшее количество белорусских крестьян вырвать из-под гнета буржуазии, чем возложить новые сложности, новую зимнюю кампанию на крестьян России».

- Белорусы со стороны были вынуждены наблюдать, как делят их страну…

- Можно вспомнить стихотворение «Беларускаму люду» Якуба Коласа, где были и такие строки:

Хіба забудзем мы тыя межы, Што правадзілі без нас? Раны глыбокі, ох, яшчэ свежы! Помсты агонь не пагас.

Нас падзялілі - хто? Чужаніцы, Цёмных дарог махляры. К чорту іх межы! К д’яблу граніцы!.. Нашы тут гоні, бары! - Как оценивал происходящее глава белорусского советского правительства Червяков?

- Судя по письмам, которые он адресовал ВРК ССРБ в начале рижских переговоров в сентябре-октябре 1920 года, он находился в Риге «инкогнито», продолжая ждать изменений на фронте, принимая участие в заседаниях конференции, однако не выполняя никакой роли, «ни полномочного представителя, ни консультанта», оставаясь там лишь из-за партийной дисциплины. «Хуже всего то, что раздел Белоруссии уже предрешен и что этим мое доброе белорусское имя будет скомпрометировано навеки». Белорусский вопрос не был изначально включен в повестку переговоров. Червяков писал, что руководители делегаций имели carte blanche в отношении Беларуси и могли уступить эти земли в зависимости от ситуации в спорах.

- Какая территория в итоге отошла к Польше?

- Территория площадью 98 815 квадратных километров с населением 3,1 млн человек. Это почти половина современной Беларуси. В ССРБ осталось только шесть поветов Минской губернии - Борисовский, Бобруйский, Игуменский, часть Мозырского, Минского и Слуцкого - площадью 52,4 тысячи квадратных километров с населением около 1,5 млн человек. Это была только шестая часть этнической территории Беларуси. В таком виде республика просуществовала до марта 1924 года, когда состоялось первое укрупнении БССР.