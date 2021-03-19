Сменил Бабича, говорил о вагнеровцах, рассказал о колоколах, где отлили имена Лукашенко и Путина: чем запомнился на посту посла России в Беларуси Дмитрий Мезенцев

В Беларуси Дмитрий Мезенцев проработал около 2 лет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

19 марта 2021 года президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от поста Чрезвычайного и Полномочного Посла в Беларуси, сообщает kremlin.ru. А приближенный к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул Первого" в этот же день сообщил, что Мезенцев стал госсекретарем Союзного государства Беларуси и России. Он сменил на этом посту Григория Рапоту. Напомним, неделю назад Рапота говорил, что вопрос с его отставкой с поста госсекретаря решится в течение семи дней.

Вспоминаем, чем запомнился Дмитрий Мезенцев на посту посла России в Беларуси.

Приехал после Бабича

Дмитрий Мезенцев приехал на смену Михаилу Бабичу, который пробыл в своей должности лишь восемь месяцев и уехал после скандала. После очередной оценки российско-белорусских отношений Бабичем, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз произнес знаменитые слова о «счетоводе» и «подающим надежды бухгалтере».

- На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством, - говорили в МИД. - Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла.

Но Бабич продолжал в том же духе. После очередных высказываний посла, Александр Лукашенко в апреле 2019-го сказал: «Это российский посол, и Россия с ним разберется сама». Через 10 дней Бабич был освобожден от должности.

Дмитрий Мезенцев выбрал принципиально другую риторику и линию поведения. Она была отражена в его словах на первой пресс-конференции в июне 2019-го:

- Мы хорошо понимаем, что тональность отношений между Беларусью и Россией, масштаб и глубина, определяется открытостью и искренностью тех отношений, которые предъявляют всем нам Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Дмитрий Мезенцев принимал активное участие в различных мероприятиях. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тогда же он сказал:

- Какие-то споры, которые могут возникать даже в семье, какие-то вопросы, которые требуют ответов, в системе российско-белорусских отношений надо рассматривать через призму стратегического партнерства и удивительной практики многолетних отношений наших народов. Не видеть этого, недооценивать это, на мой взгляд, не правильно.

Отреагировал на ситуацию с комментариями в Инстаграм о Костюшко

Дмитрий Мезенцев принимал активное участие в различных мероприятиях, всегда был открыт журналистам для комментариев и никогда не давал повода для претензий в свой адрес со стороны белорусского руководства. На фоне Бабича он выглядел истинным дипломатом.

Например, когда со страницы посольства России оскорбительно прокомментировали сообщение Национального исторического музея в Инстаграм о роли Костюшко в истории Беларуси, посол сказал, что важно быть терпимыми и пообещал посетить выставку, посвященную Костюшко.

Советовал относиться к задержанию вагнеровцев без эмоций

Когда в августе 2020 арестовали 33 россиян – бойцов ЧВК Вагнера, Мезенцев, конечно, соответственно своему положению говорил, что Россия настаивает на скорейшем освобождении своих граждан. Но при этом отмечал, что надо «относиться к реалиям политической, дипломатической жизни без эмоций»:

- Возможно, это неприятная индикация того, что мы - не в полной мере - умеем договариваться. А братья должны быть - локоть к локтю, спина к спине. Должны помогать друг другу, становиться сильнее, - в том числе и в рамках Союзного государства.

Посол показал, как выглядит самый большой колокол для колокольни в Жировичах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Говорил о молочных войнах

Спустя год после своего назначения послом, Дмитрий Мезенцев дал интервью «Комсомолке». В частности, он рассказал, что с удовольствием ест белорусские продукты:

- Да у нас все продукты белорусские! Только порой для наших гостей «довозим» краснодарские и крымские вина. Находясь здесь, нельзя не полюбить драники, да и белорусскую кухню, а если говорить о том, как формируется национальный гостеприимный стол, то и мясная, и молочная продукция действительно высокого качества…

А на вопрос о молочных войнах ответил:

- Да, случаются какие-то кефирные споры, мясные и прочие. Но давайте относиться к ним лишь как к эпизодам. Никогда даже наши самые «жесткие» контролеры и самые резвые проверяющие не нанесут каким-то кефирным конфликтом или молочной дискуссией вред масштабной системе двусторонних отношений.

Продвигал проект колокольни в Жировичах, для которой отлили колокола со словами о попечении Лукашенко и Путина

Дмитрий Мезенцев много усилий приложил для реализации проекта строительства в Жировичском монастыре 58-метровой колокольни – подарка России. В минувшем году в обители осветили камень, установленный на месте будущего строительства.

12 колоколов были отлиты на Воронежском колокольном заводе. На самом большом колоколе весом 4200 кг в бронзе слова: «Попечением Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».

Пока строительство не началось, колокола разместили во временной звоннице. После освящения ее, а также камня на месте будущей колокольни митрополит Вениамин сказал:

- Мы по-белорусски, скромно и аккуратно, хотели построить небольшую колокольню, но российский размах таков, что кто ж от него откажется.

Дмитрий Мезенцев много усилий приложил для реализации проекта строительства в Жировичском монастыре 58-метровой колокольни. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предложил принять символику Союзного государства

Мезенцев много говорил и об интеграции в рамках Союзного государства.

- Потенциал Союзного договора, который был подписан 8 декабря 1999 года, огромен, и если братские народы видят в этом документе фундамент большей сплоченности, объединения усилий и конкурентоспособности, важно это сделать - во благо миллионов людей.

В интервью РБК, которое он дал 9 марта, Мезенцев подчеркнул, что за 20 лет существования межгосударственной консолидации не появилось ни эмблемы, ни логотипа:

«Союзному государству необходима собственная символика, но пока целенаправленной работы в этом направлении не ведется».

Создание символики, по его мнению, могло бы стать важным сплачивающим фактором.

Также дипломат заметил, что не все знают и понимают, что такое Союзное государство.

Мезенцев много говорил и об интеграции в рамках Союзного государства. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Я подумал о том, что нам надо добиться того, чтобы все граждане России и Беларуси или абсолютное большинство тех, кто интересуется политической жизнью, общественной жизнью, понимали, что такое Союзное государство. У нас абсолютно равноправные паспорта, у нас нет государственных границ. У нас есть возможность - у каждого россиянина или у каждого белоруса - поехать в родную братскую соседнюю страну повышать квалификацию, учиться, получить лечение, переговорить с партнерами, выстроить бизнес. Здесь нет никаких ограничений. Умеем ли мы об этом говорить? Наверное, не очень. Знают ли об этом миллионы граждан Беларуси и России? Думаю, понаслышке».

Заявил, что отказался общаться с оппозицией после выборов

Говоря о событиях, произошедших после августовских президентских выборов, Мезенцев сказал:

«Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь», - цитировала посла РБК в мартовском интервью.

Он заявил, что отказался общаться с белорусской оппозицией:

«Предметом встречи обозначались в том числе направления взаимодействия так называемого Координационного совета с Российской Федерацией».

«Он (Координационный совет. - Ред) один или их, может быть, пять или двадцать - это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не облеченные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми. Не дело сейчас определять мотивацию этих поступков. Но это такое одно из общественных объединений, может быть, такое же, как общество любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиков того или иного клуба. Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти».

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