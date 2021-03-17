К врачам в Беларуси чаще обращаются женатые мужчины: какие итоги опроса белорусов о здоровье

Мужчины намного реже обращаются к врачам, особенно если проблема кажется им незначительной. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Женщины много читают о здоровье, лечатся, отказываются от алкоголя и курения - примерно так в общих чертах выглядит в основном их забота о здоровье. Добавим сюда же правильное питание и занятия спортом. Салонные процедуры у участниц опроса оказались не в приоритете. Таковы результаты анонимного опроса белорусов, проведенного медиками одного из столичных медцентров.

Беременность и дети - то что дисциплинирует женщин в отношении собственного здоровья очень существенно. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Интерес к теме здоровья у женщин растет после 45 лет – они начинают больше смотреть тематические передачи, читать публикации на тему здоровья в журналах и газетах. И оценка своего здоровья у жительниц разных областей Беларуси, оказывается, не одинакова: выше всего она у женщин Минской области, менее здоровыми себя считают жительницы Брестчины.

И хоть 78% опрошенных назвали здоровье одной из главных ценностей, медики отмечают, что это не всегда связано с реальной заботой о своем здоровье. Особенно среди мужчин.

Так, только 12,8% опрошенных мужчин обращались за медицинской помощью в течение прошлого года. И большинство из них, скорее всего, должны сказать спасибо своим заботливым женам, потому что в основном обращались женатые мужчины.

По статистике, мужчины в Беларуси живут в среднем 64 года – примерно на 14 лет меньше женщин. И ответственность за свое здоровье, своевременное (а иногда и просто профилактическое) обращение к врачам – не последний фактор, который играет роль в этой статистике.

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