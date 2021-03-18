«У меня просили данные всех клиентов, номера телефонов участников фестиваля»: что происходит с минской площадкой MAF, где уже отменяли мероприятия, а потом она закрылась

Площадка Moving Art Factory, на которой должен был пройти фестиваль, существовала с прошлого года. Фото: Moving Art Factory в фейсбуке

20 марта должен был начаться масштабный фестиваль современного искусства Moving Art Festival, но за несколько дней до этого организаторы объявили об окончательной отмене. Окончательной - потому что отменяется событие уже не в первый раз, но раньше при отмене объявляли новую дату. Сейчас же мало того, что фестиваль отменяется, закрывается и одноименная площадка, на которой он был запланирован.

«1 марта посреди дня в течение 20 минут МАФ был закрыт силовым способом ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопмент». Внутри остались личные вещи, оборудование, продукция, материалы для фестиваля, все документы, телефоны, растения, одежда сотрудников, волонтеров и посетителей МАФ, а также работы ~40 художников предстоящей выставки», - появилось сообщение организаторов.

Мы пообщались с директором площадки MAF Евгенией Сухоцкой. Услышать мнение второй стороны - «Горизонт-Белинвест-Девелопер» нам не удалось. По номеру телефона, указанному на сайте предприятия в качестве номера директора, нам сообщили, что директор Инна Ковалева не дает комментариев, а после предложили отправить запрос.

- О каком вмешательстве в программу фестиваля со стороны Горизонта идет речь в посте? - поинтересовались мы у директора площадки MAF Евгении Сухоцкой.

- Сотрудник Горизонта по поручению директора просила убрать из программы Homo Cosmos (это театральная компания - Ред.) и Минск госпел хор (У меня есть скриншот переписки). Кроме того, на протяжении всего февраля у меня просили паспортные данные всех клиентов, спрашивали суммы, которые они платят, а также номера телефонов всех сотрудников и участников фестиваля и даже волонтеров. Когда директор увидела список мероприятий в MAF, то запретила проводить репетиции театра и танцев, но разрешила техно-рейвы. Почему решение было таким, мне не объясняли.

Директор площадки MAF Евгения Сухоцкая Фото с личной страницы Евгении в Фейсбуке

- Когда возникли проблемы при подготовке к фестивалю?

- «Горизонт» знал, что мы готовимся к фестивалю, на протяжении всего февраля я согласовывала с ними размещение афиш и рекламных баннеров в корпусе, уведомляла их о событии, но дверь закрылась за 4 дня до открытия фестиваля.

- Правда ли, что MAF не оплатил аренду за полгода?

- Так как крупных мероприятий все лето и весну не было, нам обязаны были дать отсрочку и скидку. Мы получили отсрочку до 20 января. У меня есть соглашение об этом. В конце января инвестор (инвестор и директор площадки - это разные люди - Ред.) собирался приехать и погасить все прошлые долги. По дороге сюда он попал в больницу и на карантин, в подтверждение чего есть справка.

Я знаю, что инвестор общался с директором «Горизонта» и попросил подождать, пока он приедет - они согласились. Замечу, что до этого он три года платил аренду в полном объеме, даже когда на площадке два года был ремонт и она не работала. За три года инвестор заплатил 500 тысяч рублей, а также вложился в ремонт на 250 тысяч евро.

- На входе на площадку сидел охранник, который контролировал, кто приходит в MAF. К примеру, на свадьбу можно было пройти, а на репетицию театра нет. Я должна была давать им всю информацию о гостях, волонтерах, - продолжает Евгения. - Но я была вынуждена соглашаться и работать в этих условиях.

С 1 марта, по словам Евгении, возникли и другие сложности:

- Меня начали просить заплатить аренду самой, не дожидаясь инвестора.

По ее словам, речь шла об очень сжатых сроках - буквально о завтрашнем дне.

- Главное, дали понять, что двери все равно закроют в ближайшее время. Инвестор, узнав об этой ситуации, сказал, что разрывает контракт и не хочет ничего там проводить.

- Как вы для себя объясняете ситуацию с закрытием площадки?

- По словам инвестора, Инна Ковалева сообщила ему, что его болезнь и задержка оплаты - это не причина закрытия MAF. А какая реальная причина, она не ответила. Я требовала объяснений, но не получила их.

Февраль был для нас адом: я вынуждена была подавать данные всех посетителей MAF, присылать сценарии мероприятий... Например, у меня была рекламная съемка продукта, и директор потребовала сценарий, но это коммерческая тайна. Так же, как и сумма, которую платит клиент. Но в той ситуации мне приходилось соглашаться на эти условия, хотя клиенты и арендаторы были в шоке.

- Что вы будете делать дальше?

- Сейчас моя главная задача - освободить вещи людей, которые пострадали из-за этой ситуации ни за что. Еще я жду инвестора из-за границы и работаю с юристами, чтобы возместить ущерб людям. А инвестор ищет помещение в Минске в собственность для переезда MAF.