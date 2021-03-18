Коронавирус в Беларуси, последние новости на четверг, 18 марта 2021 года: 1124 новых случая заболевания за сутки в Беларуси, новый штамм в Британии, национальный локдаун в Польше

За минувшие сутки в Беларуси выявили 1124 новых случая коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Беларуси выявили 1124 новых случая коронавируса. Такова официальная статистика Минздрава республики. Всего же COVID-19 заболели с начала пандемии 305 тысяч 270 человек.

Также за прошедшие 24 часа из больниц выписали 1 тысячу 305 пациентов, умерли девять человек с подтвержденным коронавирусом. За все время распространения инфекции в Беларуси выздоровели 296 тысяч 183 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, а умерли 2 тысячи 121 человек.

Новый штамм коронавируса в Британии

Тем временем в Британии впервые зарегистрирован новый штамм коронавируса – «филипинский».

Пока официально там диагностированы два случая заражения новой мутацией, которая была впервые зарегистрирована на Филиппинах в середине января 2021-го года.

Служба общественного здравоохранения Великобритании подчеркнула, что первый случай заражения - ввезенный из-за границы. А второе инфицирование «филиппинской» мутацией COVID-19 еще расследуется.

Новый штамм коронавируса нашли в Британии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вакцину от COVID-19 начали испытывать на детях

Исследованиями занимается американская компания Moderna. Прививки препарата получат дети самых разных возрастов: от 6 месяцев до 12 лет. Только на первом этапе испытаний запланировано вколоть вакцину более 6,7 тысячи детей из Канады и США.

Вирусологи сообщают, что в детской вакцинации, как и у взрослых, будет оцениваться эффективность введения двух доз препарата - но с интервалом в 28 суток. Участвовать в исследовании будут только здоровые дети.

Греция откроет туристический сезон уже в апреле 2021 года

Страна планирует открыть новый турсезон даже в том случае, если ЕС официально не окажет достаточную поддержку или одобрение. Первыми в Грецию на отдых смогут поехать жители Великобритании, несколько государств Евросоюза, а также Израиля - для них карантин не нужен.

Также власти проанонсировали, что 14 мая список стран, граждане которых смогут получить разрешение на въезд в Грецию, будет расширен. Предпочтение будет дано государствам, в которых проходит активная компания по массовой вакцинации от COVID-19.

Польша вводит локдаун из-за коронавируса с 20 марта

Это связано с ускорением третьей волны заболевания. Ограничения введут на всей территории республики. Они будут действовать с 20 марта по 9 апреля. В 1-3 классах школ вернут дистанционное обучение.

Глава польского Минздрава добавил, что в случае, если заболеваемость продолжит расти, будут приняты новые решения, ограничения станут еще более серьезными. Он также назвал главной причиной роста заболеваемости британский штамм коронавируса.

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