Владимир Пресняков о минских зрителях после коронавируса: «Как здорово, что вы не боитесь жить с улыбкой на лице!»

Пресняков дал очень теплый и почти домашний концерт в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Владимир Пресняков первой ласточкой залетел в наши сени этой весной. Минская публика настолько истосковалась за год без культурной и светской жизни, что нарядилась на концерт в самое лучшее. Девушки на шпильках, мужчины в нарядных рубашках выстроились в очередь на вход в Prime Hall, в воздухе причудливо переплелись ароматы мужских и женских духов. Масочный режим, конечно, соблюдали минимально – да и как Пресняков увидит твою улыбку, если спрятать ее под маской.

Некоторые зрители были в масках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Володя и сам непрерывно улыбался как чеширский кот и не уставал благодарить зрителей за то, что пришли в это странное время попеть с ним песни. Было ощущение, что зрителям в зале, в основном, не больше 30. То есть, многие из них и смутно помнят того самого длинноволосого блондина в белой рубахе, по которому сходили с ума девушки в 90-е.

Было видно, что артисты и сами соскучились по публике. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нынешний Пресняков коротко стрижен, предпочитает в одежде черный цвет, уютный слегка балахонистый крой - из-под пиджака его выглядывала удлиненная черная рубаха. Образ дополняли узкие штаны и туфли с металлическими вставками сзади, напоминающими недошпоры. С одной стороны, он верен своему стилю, с другой – выглядит актуально и стильно. Правда, внимание девушек в этот вечер здорово перетягивал брутальный саксофонист с бородой и густым пучком волос на макушке (или это все же дреды?).

Красавчик саксофонист в команде Владимира Преснякова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Начал Пресняков концерт с новых песен, причем текст одной из них подглядывал с листа. Среди малознакомых композиций затесался лишь хорошо известный хит «Замок из песка». Зрители встречали новые песни тепло, но, конечно, ждали что-то хоть и потертое до состояния морской гальки, но родное. Владимир же явно никуда не спешил, между песнями попивал нечто вкусное из стакана, лучил тепло и обаяние.

Пресняков не был в Минске два года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В какой-то момент он отправился к бэк-вокалисткам, долго шептал что-то каждой из них. И, довольно улыбаясь, запел песню «Странная».

Какая ты странная, странная, странная

Танцуй, танцуй у неба на краю

А в песне останется самое главное

Что я тебя сильнее всех люблю.

Лишь после десятой песни пришла очередь хитов. «Как здорово, что вы не боитесь жить с улыбкой на лице», - заметил артист и начал «Зурбаган». Ну а дальше понеслась душа в рай – одна за одной полетели «Недотрога», гимн стюардесс всех времен и народов «Жанна», следом «Аэропорты» (увы, без Агутина), и на бис – «Я буду помнить» и «Острова».

Зал был практически полон. Пусть не аншлаг, как в докороновирусные времена - но зрителей было много. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Все любимые песни услышали, будем теперь неделю напевать, - смеялись в гардеробе поклонницы Владимира Преснякова.

Пресняков со сцены лучил тепло и уют Фото: Павел МАРТИНЧИК

Prime hall прекрасен тем, что не составляет особого труда подойти к самой сцене - и вот вам артист на расстоянии вытянутой руки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В течение концерта зрители вручили Преснякову несколько букетов цветов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зрители соскучились по концертам Фото: Павел МАРТИНЧИК

Второй концерт в Минске за последние три года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

"Танцуют все". Владимир Пресняков в Минске смел партер

Организаторы концерта не ожидали, что поклонники артиста будут танцевать