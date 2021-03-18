Надо ли прививаться от коронавируса, если уже переболел: рассказал известный врач-инфекционист

Самих медиков вопрос вакцинации волнует не меньше, чем пациентов - в силу своей профессии они в зоне высокого риска. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нужна ли прививка от коронавируса людям, уже перенесшим эту болезнь. Этим вопросом задаются и медики, и пациенты. Попутно возникают другие уточнения: если да, то через какое время? И что делать, если после первой дозы вакцины у пациента обнаружен COVID-19?

Известный инфекционист Никита Соловей приводит ответ, опубликованный на UpToDate (это ведущий клинический информационный ресурс, созданный на основе личного опыта многих медиков). Вот что говорится по поводу вакцинации:

“Да, лица с инфекцией SARS-CoV-2 в анамнезе должны быть вакцинированы. Вакцинация может быть сделана сразу после выздоровления от острой инфекции (при наличии ее симптомов во время болезни) и окончания периода изоляции. Серологический скрининг (анализ на антитела – РЕД.) перед вакцинацией не рекомендуется. Если инфекция диагностируется после получения первой вакцины серии из двух доз, то вторая доза все равно должна быть введена. Отсрочка вакцинации на 90 дней с момента заражения также разумна. Риск повторного заражения в этот период низок, а отсрочка позволяет другим людям получить прививку раньше».

- Позиция «Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител по результатам лабораторных исследований» не поддерживается ни одним авторитетным сообществом специалистов по этой проблеме во всем мире, - добавляет Никита Соловей. – Это заблуждение наносит вред стратегии иммунопрофилактики COVID-19. Ряд работ продемонстрировал нестойкость естественного иммунитета после нетяжелых форм COVID-19 и возможность повторных заражений. Это особенно значимо для тех, у кого высока вероятность постоянного контакта с вирусом при выполнении своих профессиональных обязанностей: медицинские работники, сфера социального обслуживания, педагоги и т.д.

Напомним, что белорусские медики говорят о том, что антитела, которые появились в вакцинации, будут эффективны в отношении британского штамма коронавируса.

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