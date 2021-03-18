Под Минском дачи покупают за $6 - 10 тысяч, а месяц аренды – от $350: какое бюджетное загородное жилье на лето пользуется спросом

Общее предложение загородных объектов по-прежнему значительно превышает спрос Фото: Виктор ПАЖИТОК

- В прошлом году из-за ранней весны люди активно мониторили дачи с конца января. В этом году интерес проснулся, как только сошел снег, - рассказывает менеджер направления «Дома» агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова.

Увеличения цен не ждут: предложение выше спроса

Специалист замечает, что продавцов и потенциальных покупателей примерно поровну. Наверняка спрос на дешевые дачи вырос из-за пандемии.

- Правда, общее предложение загородных объектов по-прежнему значительно превышает спрос, - говорит Лариса. - Так что увеличения цен не предвидится. А если продавец слишком несговорчив в цене, можно найти достойную альтернативу.

Скажем, в радиусе 45 км от Минска высокий интерес к дачам-новостройкам со свежим ремонтом, всеми коммуникациями и удобными подъездными путями. Цена около $40 тысяч в рублевом эквиваленте. А построенный лет двадцать назад дом в деревне с ухоженным участком и баней - это $60-70 тысяч.

А если бюджет, скажем, ограничен $20 тысячами?

- На расстоянии второй кольцевой по Логойскому, Мядельскому, Московскому, Раковскому, Молодечненскому направлениям за эту сумму, скорее всего, коммуникаций в доме не будет, - говорит Лариса Самусенкова. - Если за вторую кольцевую, скажем, километров за сорок от столицы - то за $20 тысяч потенциальные покупатели хотят, чтобы в доме была хотя бы вода, а если нет санузла, то хотя бы биотуалет. Но за $20 тысяч - это не щитовой домик, а добротный деревянный. Может, даже обложенный кирпичом, либо кирпичный или блочный.

А вот дом за $6 - 9 тысяч окажется старенькой дачей. Она, может, и в хорошем состоянии, но возрастная.

- Они распродаются быстрее всего. Сейчас чаще всего и продавец, и покупатель понимают адекватную реальную цену недвижимости. За $8 тысяч и дом будет соответствующим. Торг случается, но чаще дачи продают за те деньги, которых они стоят.

Торг случается, но чаще дачи продают за те деньги, которых они стоят. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Снять дачу под Минском - до $600 в месяц

С февраля 2020-го, когда коронавирус пришел в Беларусь, был большой всплеск заявок на аренду дач. И простых, и комфортабельных домов. Главное требование, чтобы они с весны до осени смогли заменить квартиру.

- Чаще всего интересовались домами в пределах 20 км от Минска в любом направлении с удобным подъездом для автомобиля, - рассказывает начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Надежда Вашинко. - Еще одно пожелание: высокоскоростной или просто стабильный мобильный интернет, чтобы работать на удаленке. Территория вокруг домика - облагороженная, но без пафоса: чисто и современно.

В том году интерес был, в основном, от айтишников, которых первыми отправили на удаленку. А что с арендой дач в 2021-м?

- Как и с покупкой, спрос нельзя назвать интенсивным и стабильным. Он появляется с приходом теплых дней - всегда есть желающие временно переехать и пожить вне города. И ближе к лету их количество увеличивается, - отмечает Надежда.

В этом году, по ее словам, первыми активизировались сами собственники. Предлагают на 15 - 20% больше дач. Арендаторы понимают, что границы закрыты, вопрос с коронавирусом не решен, а многие сейчас ограничены в средствах. Значит, будет спрос именно на простые бюджетные дачи.

- Ценник на аренду дома - от $350 до $600 в месяц плюс коммуналка. Находиться он будет в дачном кооперативе в радиусе до 20 км от Минска - дальше некомфортно ежедневно добираться до работы. Дом хотят ухоженный, чтобы приехать и жить. К тех, кто уезжает на лето, а зачастую это мамы с детьми или люди в возрасте (кто-то отправляет за город своих родителей), в приоритете комфорт. Если мы говорим о домах чуть более комфортных, но без претензий на элитность, то месяц аренды - $800 - $1500.

ЕСТЬ ВОПРОС

- А есть рейтинг популярности направлений от Минска?

- Да, самое популярное - Могилевское, там красивые леса, оно удобное в плане дорог. Дачи здесь немного дороже. Пользуются спросом также Раковское, Московское, Мядельское направления. Километраж, кстати, сегодня покупателей не пугает, - отмечает Лариса Самусенкова. – Сегодня дачи покупают и за 70 км, а если рядом есть электричка - то и за 90 км.

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