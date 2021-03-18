Православная Пасха 2021 в Беларуси: какого числа, в каких храмах будут службы и какие продукты освящать

Как праздновать Пасху в 2021 году. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 2021 году православные христиане отпразднуют позднюю Пасху – она придет аж 2 мая. У католиков она наступит, считай, на месяц раньше – 4 апреля. Так получилось из-за разницы в календарях: католики живут по юлианскому, православные - по григорианскому.

ПАСХА – ЧТО ЭТО ЗА ПРАЗДНИК?

Для невоцерковленных людей Пасха – что-то вроде семейного праздника, когда можно собраться за столом, поиграть в «битки» крашеными яйцами и забыть про диету, потому что от сдобной выпечки ну никак невозможно отказаться.

Для верующих христиан Пасха – очень большой и, можно даже сказать, основополагающий праздник. Это день торжества жизни над смертью, день Христова воскресения.

За ним стоит библейская история об Иисусе Христе, Божием сыне. Бог-Отец многие столетия вел избранный народ к моральному возрастанию, но евреи каждый раз пускались во все тяжкие, несмотря на чудеса, которые им являл Господь. Тогда он решился на последний, отчаянный шаг – отправить на землю своего сына, который бы собственным примером научил людей любить друг друга. Иисус показал, как безгранично огромна любовь Бога к людям: он готов умереть за них, и взять на себя все их грехи. Иисус был несправедливо осужден и опозорен, жестоко казнен и распят на кресте. Он умер, спустился в ад, а затем воскрес и вознесся на небо к Богу-Отцу. Так обновился завет людей с Богом: Господь простил им грехи взамен на верность учению Иисуса.

Но конями Пасха уходит еще в ветхозаветные времена. Евреи почти 400 лет находились в египетском рабстве – пока наконец не совершили Исход. Это одно из самых важных событий в еврейской истории. Тора (это первые пять книг Ветхого Завета в христианской Библии) рассказывает о казнях, которые наслал на египтян Господь и которые обошли дома израильтян, помеченные кровью ягненка. Песах – это и есть агнец. Его в древности приносили в жертву, когда отмечали наступление весны на пустынных землях Израиля. Спасение от Господа пришло как раз в ту ночь, когда наступал праздник весны. После Исхода Песах у евреев стал ассоциироваться именно с чудом освобождения от египетской неволи, которое сотворил для народа Бог. В память об этом событии евреи готовят специальный ужин и пересказывают младшим поколениям историю Исхода.

Оба эти праздника приходятся на весну и связаны с освобождением, духовным возрождением и торжеством жизни над смертью.

КАКИЕ ТРАДИЦИИ СУЩЕСТВУЮТ НА ПАСХУ?

Перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост. Это время не столько для отказа от определенной еды, сколько для духовной работы над собой: прощения тех, кто обидел, добрых поступков.

В Страстную Пятницу церковь предписывает соблюдать строгий пост: побыть в тишине, по возможности отказаться даже от пищи.

В Страстную Субботу тоже предписывается соблюдать тишину и провести время в молитве. Хотя многие верующие ударяются в готовку и набеги на магазины, церковь это не очень одобряет: все же это не праздник живота, и смысл его не в том, чтобы накрыть богатый стол. В субботу в храмах обычно освящают пасхальную снедь.

Отмечать Пасху церковь призывает в храме. В ночь с субботы на воскресенье верующие собираются на всенощное бдение. Это очень красивая и торжественная служба, на которой совершают крестный ход и поют тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». На Пасху принято приветствовать друг друга словами: «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!»

В этот праздник принято собираться с семьей за праздничным столом и ходить в гости, в особенности, к крестникам. Тогда берут с собой «волочебное» – угощения: крашеные яйца, булки, сладости.

А еще на Пасху не принято работать. Это день для празднования и отдыха.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА ПАСХУ

Символ Пасхи – яйцо, окрашенное в красный цвет. По преданию, Мария Магдалина, ученица Христа, пришла к римскому императору с куриным яйцом и возвестила, что Христос воскрес. На что он ответил: это невозможно, как если бы белое яйцо стало красным. И свершилось чудо! Яйцо покраснело. Этот цвет стал символизировать и пролитую Иисусом кровь, и его величие Спасителя.

Традиционно готовят на Пасху и куличи. В них тоже есть символизм. Это и хлеб, который преломил со своими учениками Христос, сказав им: «Это тело мое, которое за вас будет выдано». А еще готовят творожную пасху в виде пирамиды как символ Гроба Господнего.

В субботу, накануне Пасхи, или сразу после всенощного бдения, в церквях освящают корзинки с продуктами, которые принесли верующие. Это та еда, с которой семья начнет трапезу утром. В молитвах, которые читают при освящении снеди, говорится про мясо, яйца, сыр и творог – от этих продуктов отказываются на время Великого поста. Обычно кроме этого люди кладут в корзинки еще соль, хлеб и овощи, хотя это не обязательно.

В КАКИХ ХРАМАХ БУДУТ СЛУЖБЫ НА ПАСХУ

Праздничные службы на Пасху происходят во всех храмах. Где будет служить митрополит Вениамин, станет известно перед праздником. Обычно патриарший экзарх возглавляет литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.