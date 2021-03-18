22 марта продолжится суд по делу Виктора Бабарико: что известно о процессе, где обвинение занимает 340 страниц

Виктор Бабарико свою вину не признал. Фото: belta.by

Первое заседание по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка, среди которых – и Виктор Бабарико, претендент в кандидаты на пост президента Беларуси на выборах-2020, состоялось месяц назад, 17 февраля. В деле 8 обвиняемых, 6 из них заключили досудебное соглашение. Единственный, кто не признал вину, – Виктор Бабарико.

Разбирательство ведет Верховный суд – это значит, что подать апелляцию на приговор обвиняемые не смогут. Они будут иметь право обжаловать решение только в порядке надзора. Но в этом случае новое судебное разбирательство не проводится. Процесс ведет судья Игорь Любовицкий, гособвинитель - Сергей Гергель.

В первый день процесса защитники Бабарико заявили восемь ходатайств: просили об отводе судьи, изменении меры пресечения Виктору Бабарико на домашний арест, пустить в суд журналистов негосударственных СМИ и интернет-ресурсов, которым в аккредитации на процесс было отказано. Все ходатайства судом были отклонены.

Обвинение восьмерым фигурантам дела оформлено на 340 страницах, материалы дела составляют 120 томов. Обвинение прокуроры зачитывали четыре дня.

Какое обвинение огласили Виктору Бабарико в суде

Согласно обвинению, 15 лет назад Виктор Бабарико создал устойчивую группу из сотрудников банка и руководил ей. Преступление выражалось в том, что они систематически получали для себя и близких взятки, которые получали только из-за занимаемого должностного положения.

В обвинении упомянуты и иностранные компании, на счета которых переводились деньги. А в интересах ряда коммерческих структур с 2004 по 2020 год группа Бабарико незаконно получала от представителей этих организаций деньги в особо крупном размере, пишет Sputnik.by. По словам гособвинителя, обвиняемые приняли для себя материальные ценности на сумму более 1,6 миллиона долларов за «благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию». Бывшие топ-менеджеры банка, согласно обвинению, получили от 130 до 300 тысяч долларов.

23 февраля в суде был объявлен перерыв из-за болезни кого-то из участников процесса. Суд возобновится 22 марта. Об этом заявили в телеграм-канале Виктора Бабарико.

В деле 8 обвиняемых, 6 заключили досудебное соглашение

Всего в деле 8 обвиняемых, семеро из них находятся под стражей, один - пенсионер Алексей Задойко, под домашним арестом.

Виктора Бабарико обвиняют в «отмывании» денег, полученных преступным путем и получении взятки в особо крупном размере.

В получении взятки в особо крупном размере также обвиняют заместителей председателя правления банка Сергея Шабана, Александра Ильясюка, Кирилла Бадея, Дмитрия Кузьмича, бывшего первого заместителя председателя правления Алексея Задойко и экс-зампреда правления Сергея Добролёта.

Учредителю «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявили обвинение в даче взятки повторно либо в крупном размере (ч. 2 ст. 431 УК РБ).

Как прошло предварительное заседание

4 февраля, состоялось предварительное заседание: на процессе присутствовали только шесть из восьми обвиняемых по делу. Это те люди, которые заключили досудебные соглашения со следствием: заместители председателя правления банка Сергей Шабан, Дмитрий Кузьмич, Александр Ильясюк, и.о. председателя правления банка Кирилл Бадей, экс-зампред правления Сергей Добролёт и Виктор Кобяк, учредитель компани «Активлизинг». Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико досудебное соглашение не заключал, поэтому его в зале суда тогда не было.

Досудебное соглашение заключается между обвиняемым и прокурором. В ходатайстве о заключении такого соглашения обвиняемый признает свою вину, берет на себя обязанность оказывать содействие следствию, помогает изобличить других участников преступления. Судья проводит предварительное судебное заседание, чтобы удостовериться, что обвиняемый действительно выполнил условия соглашения и содействовал следствию. Если эти обязательства выполнены, обвиняемым не могут назначить больше половины от максимального срока.

Журналистов многих негосударственных СМИ на процесс 4 февраля не пропустили, но в суде присутствовал, к примеру, политолог Юрий Воскресенский, глава Круглого стола демократических сил.

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