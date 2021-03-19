«Перед тем, как увести Святослава обратно в камеру, кольцо с его пальца сняли»: брестчанка – о свадьбе в СИЗО

Татьяна говорит, что, несмотря на условия, в которых проходила церемония, она впервые за три месяца почувствовала себя счастливой. Фото: инстаграм Татьяны Герасимук

Во вторник, 16 марта Татьяна Герасимук из Бреста вышла замуж за Святослава Герасимука. Фотосессии, белого платья и шумного праздника - привычных атрибутов свадьбы, у пары не было. Дату церемонии они тоже выбирали не сами – ее согласовали с ЗАГСом в СИЗО-7 Бреста, где молодые люди и поженились. Татьяна рассказывает, что 10 минут, в которые она могла видеть Святослава впервые за три месяца, стали для нее главным подарком.

Татьяне – 21 год, Святославу – 25, вместе пара уже пять лет. Святослава Герасимука задержали в декабре 2020, ему предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках. Предложение девушке Святослав сделал в одном из писем в январе. Татьяна сразу согласилась, вопрос был только в том, когда провести церемонию – сейчас или уже после суда. Решили не ждать.

- Это было обоюдное решение, - рассказывает девушка о том, почему брак заключили в следственном изоляторе. - Поначалу думали – может, лучше в колонии, там дают долгосрочное свидание «в подарок», но до этого момента очень долго нужно было бы ждать, и я бы не увидела Святослава еще несколько месяцев. Поэтому решили расписаться здесь.

Родственники с обеих сторон, говорит девушка, отреагировали нормально – молодых людей никто не отговаривал.

- Для того, чтобы расписаться в СИЗО, нужно пойти к следователю – согласовать это все с ним, после он дает разрешение. С этим разрешением нужно ехать в ЗАГС, заполнить бланк. Потом бланк и разрешение от следователя нужно передать в СИЗО, где Святослав заполняет свою часть документа. Потом я забираю этот бланк, и в ЗАГСе со мной заключают договор. Нужно заплатить пошлину и выезд регистратора для росписи. Со мной заключают договор, назначают дату, перед этим согласовывая ее с СИЗО. Работника ЗАГСа в день церемонии нужно забрать и привезти в изолятор.

Молодоженам разрешили обменяться кольцами и обнять друг друга. Фото: инстаграм Татьяны Герасимук

16 марта Татьяну и регистратора привели в маленькую комнату с иконами. Из мебели там был только стол, похожий на парту.

- Я, конечно, волновалась. Регистратор меня успокаивала, говорила, что постарается максимально сделать так, чтобы мы со Святославом подольше смогли вместе находиться. Святослав был в пиджаке, джинсах и туфлях – это не его одежда, наверное, помогали собираться в камере. Я его ни разу в таком стиле не видела. Фотографий делать было нельзя, поскольку все вещи нужно оставлять на входе. С собой у меня были только перчатки и маски. Была вероятность, что могут не разрешить даже обменяться кольцами. Но, повезло – нам разрешили. Кольца я покупала сама, писала об этом Святославу в письмах. Не знала его размер, поэтому брала наугад и по итогу оно оказалось маленьким. Но можно будет раскатать потом – это легко делается. Перед тем, как увести Святослава обратно в камеру, кольцо с его пальца сняли.

У дверей СИЗО после церемонии Татьяну уже ждали друзья, знакомые и даже незнакомые люди. Девушка не ожидала такой поддержки.

- Подошли, подарили цветы, поздравляли – приятные очень эмоции были. В тот день я ничего не отмечала, только с подругой посидели в кафе. Подруга, к слову, жена политзаключенного.