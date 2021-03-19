Коронавирус в Беларуси, последние новости на пятницу 19 марта 2021 года: более 306 тысяч заболевших в Беларуси, ухудшение ситуации с COVID-19 в Евросоюзе и окончательное заключение по вакцине AstraZeneca

Рост новых случаев коронавируса за сутки зафиксирован в Беларуси Фото: Артем КИЛЬКИН

Рост новых случаев коронавируса за сутки зафиксирован в Беларуси, об этом свидетельствует официальная статистика Минздрава. Так, за минувшие 24 часа в республике COVID-19 подтвердился у 1254 человек, напомним, что днем ранее было 1124 новых случая заболевания за сутки.

Тем временем количество заболевших за весь период пандемии в Беларуси уже перешагнуло отметку в 306 тысяч и составило 306 тысяч 524 человека с положительным тестом на коронавирус, выздоровели – 297 тысяч 502 пациента, умерли 2 тысячи 130.

За прошедшие сутки скончались девять человек с ранее подтвержденным COVID-19, выписаны из больниц 1 тысяча 319 пациентов.

Ухудшение ситуации с COVID-19 в Евросоюзе

Тем временем в Евросоюзе заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом. В Еврокомиссии намерены увеличить темпы массовой вакцинации и рассказали подробнее о вакцинах от коронавируса, которыми будут прививать в ЕС.

По заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Евросоюзе зафиксирован новый виток ухудшения эпидситуации с заболеваемостью «ковидом».

– Эпидситуация ухудшается: появляются новые штаммы, формируется третья волна в странах Евросоюза, – констатировала она.

Она добавила, что в качестве главной меры власти намерены нарастить темп массовой вакцинации, которая «началась несколько медленно».

Британский регулятор вынес вердикт вакцине AstraZeneca Фото: Павел МАРТИНЧИК

Британский регулятор вынес вердикт вакцине AstraZeneca

Ранее в ряде стран Европы приостановили ее использование, поскольку у пациентов после ее введения начали образовываться тромбы.

Польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает любые возможные риски, этот препарат стоит продолжать применять для прививок. Вакцина AstraZeneca не вызывает образования тромбов. Таковы окончательные выводы британского регулятора.

– Проведенное нами тщательное исследование и критический анализ, осуществленный ведущими независимыми экспертами, показали отсутствие свидетельств того, что тромбоз вен возникает у привитых чаще, чем у не получившего вакцину населения, – заявила глава Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Джун Рейн.

В ВОЗ отказались от одной из версий происхождения COVID-19

Официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ пока не опубликован, однако руководитель группы китайских специалистов, которая работала с миссией ВОЗ в Ухане, Лян Ваньнянь 18 марта заявил, что эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые изучали происхождение коронавируса, отказались от версии, что он распространился из-за лабораторной утечки.

По словам китайского эксперта, ее будут прорабатывать только в случае, если обнаружатся новые доказательства

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