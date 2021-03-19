Приходить с целлофановым пакетом, не принять душ, критиковать бывших работодателей: собрали топ-7 ошибок на собеседованиях

Какие ошибки совершают кандидаты на интервью? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ошибка 1. Опаздывать, приходить в пляжной одежде

На собеседование лучше прийти чуть раньше, чтобы освоиться в офисе, посмотреть, что здесь за люди, какая общая атмосфера. Если все-таки опаздываете - перезвоните рекрутеру, объясните, когда сможете быть.

Какую одежду надеть на встречу, тоже зависит от компании, в которую идете. В банк - это деловой стиль, а если в event-агентство, то уместен и неформальный внешний вид. Беспроигрышный вариант - это стиль бизнес-кэжуал. Но даже в жаркое лето, когда на собеседование вы идете прямо с пляжа, нельзя быть в прозрачной тунике и сланцах. Несколько нелепо выглядят мужчины с целлофановыми пакетами. Почему-то именно в них многие приносят документы, портфолио.

Перед встречей обязательно помойте голову и примите душ. Явно не сыграет на руку, если интервьюер (а чаще всего это девушки, и к запахам они более чувствительны) будет стремиться поскорее закончить беседу, чтобы побыстрее проветрить комнату.

Вряд ли пригласят на работу, если скажете, что на собеседование у вас есть только 20 минут, мол, надо бежать на следующее. Если вы к поиску работы подходите серьезно, то больше двух встреч в день назначать не стоит. А как же время, чтобы переварить полученную на интервью информацию и настроиться на новое?

Ошибка 2. Не готовиться к собеседованию

Рекрутеру однозначно не понравится, если на собеседовании вы зададите вопросы типа «а что вы тут производите?», «а что вы тут продаете?». Идя на встречу, вы уже должны знать ответы на эти вопросы.

Будьте готовы рассказать, почему вас заинтересовала данная вакансия. Стоит собрать как можно больше информации о компании: как давно на рынке, насколько успешна, с кем сотрудничает, изучить сайт. И вам будет только плюс, если расскажете, что знакомы с продуктом или специально к собеседованию его изучили. А если у вас уже есть идеи по работе - HR (или, говоря проще, кадровик) это точно оценит.

Обязательно надо пробить в интернете, не входит ли компания в так называемый черный список работодателей, почитать отзывы о работе в ней.

Ошибка 3. Удивляться задаваемым вопросам

Основная задача собеседования - это определить, насколько ваш опыт работы, знания совпадают с требованиями данной вакансии, а ваши ожидания от работы - с тем, что компания может предложить, насколько вы совпадаете с корпоративной культурой компании.

У HR-ов есть правило, что на собеседовании неприличных вопросов не существует. Поэтому будьте готовы отвечать на самые неожиданные вопросы.

Чтобы понять вашу мотивацию, что для вас важно, как оценивалась ваша работа, постоянно будут спрашивать «почему?». Почему вы выбрали такое образование, почему вы пошли работать именно в эту фирму, почему именно вас назначили на эту должность или именно вам поручили работать с этим клиентом…

Не стоит стараться угадать правильный ответ - их не бывает. Ведь как люди разные, так и вакансии. На место, например, делопроизводителя, нужен усидчивый исполнитель, которому важен гарантированный оклад и тишина в комнате. А для хорошего специалиста по продажам стабильность второстепенна. Ему важно самому влиять на доход, поэтому устроит зарплата в виде процента от заключенной сделки, а его активной натуре требуется общение, движение.

Ошибка 4. Врать

На собеседовании не стоит приписывать себе успехи коллег или навыки, которыми не владеете. Несколько уточняющих вопросов или тестовое задание - и нанимателю все будет понятно. Если есть навык, который необходим в работе, но вы им должным образом не владеете, расскажите, как будете этот вопрос изучать, через какое время рассчитываете полноценно им овладеть.

Если участвовали в каком-то командном проекте, расскажите о своей роли в нем. Да, основная идея проекта не ваша, не вы были его вдохновителем и двигателем, но можно рассказать, чему научились, работая в проекте, какой опыт приобрели.

Ошибка 5. Не рассказывать о своих успехах

На собеседованиях стандартный вопрос: «Расскажите о своих успехах, чем можно гордиться?». И если вы действительно были лучшим продавцом месяца или придумали нечто, что начальство оценило, или сумели привести клиента, о котором фирма давно мечтала - не стесняйтесь, рассказывайте. Для кого-то успехом может быть получение высшего образования или то, что удалось проработать несколько лет на фирме, где был сложный начальник и многие увольнялись через пару месяцев работы.

Важен не факт, а именно ваши критерии, по которым вы относите что-то к успеху или к неудаче. Поэтому будьте готовы и к вопросу: «Что у вас не получилось, какие были неудачи?»

Ошибка 6. Плохо отзываться о прошлых нанимателях

С какими бы проблемами вы ни столкнулись на своих прежних работах, по каким бы причинам ни увольнялись, о бывших работодателях нельзя отзываться плохо. Ведь потенциальный наниматель проецирует ситуацию на себя: потом вы и ему будете давать такие же нелестные отзывы.

Понятно, что с работы, на которой все устраивает, не уходят. Но критика бывшего босса или организации рабочего процесса в компании в качестве ответа на вопрос «почему вы уволились с прошлой работы?», не лучший вариант. Хотя опытный рекрутер все равно сумеет выяснить истинную причину вашего увольнения.

Ошибка 7. Отсутствие вопросов

Если после собеседования у вас не возникло вопросов, то это говорит не в вашу пользу. Не только рекрутер выясняет, насколько вы соответствуете этой работе, но и вы должны понять, подходит ли она вам. Поэтому в конце собеседования спросите все, что вас интересует.

Даже если объявление о вакансии было достаточно подробным, еще раз уточните ваш функционал, кому будете подчиняться, сколько таких специалистов, как вы, как распределяется между ними работа, как организован рабочий процесс, почему появилась эта вакансия, будет ли передача дел…

Отдельный блок - это вопросы по трудовым отношениям: зарплата (названная цифра - это будет на руки или с нее еще снимут налоги?), когда возможно повышение зарплаты, будет ли предварительное испытание, на какой срок заключается контракт или это будет бессрочный трудовой договор, как на фирме предоставляется отпуск…

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы узнать результат собеседования, лучше звоните сами

Обязательно договоритесь, как будете действовать дальше. Хорошо, если вам сообщат результат встречи. Но чаще всего рекрутеры перезванивают только в случае положительного решения. Поэтому стоит уточнить, в течение какого времени ждать результата и можно ли будет по истечении этого срока перезвонить. Именно этот звонок может сыграть определяющую роль: возможно, рекрутер еще не определился, стоит ли с вами работать дальше, и этот звонок окажется решающим.

Будьте готовы к нескольким интервью. После собеседования с менеджером по персоналу или рекрутером может быть отдельное интервью по специальности, а потом - встреча с руководителем.