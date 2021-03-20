Михалок звал завоевывать Россию - Куллинкович отказался, а потом не раз говорил: «Где сейчас он и где я?»: что написано в книге о группе «Нейро Дюбель»

Поклонники нередко носили Куллинковича на руках. В буквальном смысле. Концерт, посвященный 25-летию группы в 2014 году. Фото: Евгений ЕРЧАК

Два автора - Павел Волотович и Алексей Ковалев - живут в разных концах света, но собрали книгу о группе. Собрали - потому что состоит она из воспоминаний 32 человек, близко знавших Александра Куллинковича и других участников «Нейро Дюбеля».

Обложка книги "Огромная тень дождевого червя"

Название книге «Огромная тень дождевого червя» дал сам Куллинкович - это строчка одной из песен. Был бы Саша доволен, прочитав ее, - вопрос, ответ на который мы никогда не узнаем. Лидер группы умер 4 августа 2018 года накануне своего большого концерта. Но наверняка был бы рад, что история «дюбелей» продолжается - пусть и в виде книги.

Павел Волотович в свое время занимался официальным и фан-сайтами группы. Он взялся за книгу еще в 2005-м, но поссорился с Куллинковичем (музыкант просил не писать о личном и интимном) - и тогда книга не вышла. С тех пор Павел переселился в США. Вернуться к материалу пришлось после смерти второго вокалиста Юрия Наумова в прошлом году (незадолго до смерти он надиктовал свои воспоминания).

"Нейро Дюбель". Фото: личный архив

- Мы постарались найти всех музыкантов, которые играли в «Нейро Дюбеле». Были и те, о которых думали, что их нет в живых. Как о самом первом бас-гитаристе группы Дмитрии Чиже. Он внезапно пропал еще в 93-м году, и никто не знал куда, - рассказывает другой автор Алексей Ковалев, в прошлом - поклонник группы. - Однако я его нашел, но, к сожалению, последние 10 лет тяжело болел, онкология. Мы хотели пригласить его на презентацию книги, но выяснилось, что за пару дней до нее Дмитрий умер…

Соавторы распределили работу так: Алексей находил героев и делал с ними интервью. А Павел собирал все воедино, обладая легким литературным слогом. Ну и использовал свои старые наработки.

- Сейчас я стал лучше стал понимать некоторые песни Куллинковича, что прежде казались потоком сознания, - говорит Алексей Ковалев. - Оказалось, все о вполне конкретных переживаниях: про здоровье (Куллинковичу сделали операцию на мозге в 1994 году. - Ред.), наркомании, алкоголе... Книга получилась откровенной, но некоторые пикантные моменты по просьбе родных решили не публиковать.

- Я думаю, будь Куллинкович жив, эта книга так и не вышла бы, - считает Павел Волотович. - Саша очень ревностно относился к изложению своей биографии: какие-то детали скрывал, что-то приукрашивал, что-то с годами менял. Когда мы начинали работу над книгой на его кухне, я то и дело слышал: «Это не пиши», «А это не надо», «Это не для печати». Я уверен, что герой не должен влиять на содержание книги. Музыканты группы также пытались поучаствовать в обработке текстов - но мы старались максимально оказаться независимыми.

На съемках фильма "ГараШ" Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ…

После операции на мозге в конце ноября отмечал второй день рождения

«Комсомолка» публикует некоторые фрагменты из книги, где в основном упоминаются события до 2003 года - то есть период становления «Нейро Дюбел» как одной из самых популярных панк-групп Беларуси.

Отмечал день рождения два раза в год

В 1986 году Саша с другом приехал в лагерь «Зубренок» навестить свою девочку. Возник конфликт с группой подростков. Друг смог вырваться и убежать, а Саша успел ударить всего один раз - потом ему в зубы прилетел удар кастетом. Куллинкович потерял сознание, и его, уже лежащего на земле, начали избивать ногами. Избивать за то, что он оказался не из «правильного» района. Полученные травмы головы станут причиной многолетних головных болей.

[…] Когда головные боли усилились, Куллинкович уже не мог их выносить. Весной 1994-го Саша пошел на томограмму мозга. Дилетант в белом халате сказал ему, что у него рак и жить осталось пару месяцев. Куллинкович начал нещадно пить. Срок прошел, а он так и не умер.

Александр Куллинкович: «Именно с тех пор и поползли слухи, что я наркоман. А на самом деле в то время, чтобы снять боль, мне даже на концертах кололи обезболивающее. И однажды в гримерке мы забыли убрать использованные шприцы».

Татьяна Губанова: «У него были страшнейшие головные боли. Я стояла за сценой с заранее заготовленным шприцем с анальгином. Я помню, на том концерте Саша уходил за сцену несколько раз и я его колола».

[…] Когда нейрохирург Арнольд Федорович Смеянович вскрыл череп Саши, обнаружилось, что разрыв артерии в мозжечке уже произошел - и кровоизлияние неизбежно грозило смертью. Как оказалось, счет шел уже не на дни или часы, а на минуты.

Александр Куллинкович: «Я вспоминаю Арнольда Федоровича во всех своих молитвах. Если бы операцию сделали на несколько секунд позже, она закончилась бы летальным исходом. С тех пор в конце ноября я отмечаю второй день рождения».

2 января 2021 года, когда заканчивалось редактирование нашей книги мы узнали, что Арнольд Федорович Смеянович – великий врач, автор уникальных методик, не имеющих аналогов в мировой практике, - умер от короновируса.

Главный приз фестиваля «Рок-коронация-2007». У «Нейро Дюбеля» таких было две – в первый раз лучшей группой они стали в 1998 году. Фото: promedia.net

О Сергее Михалке

Юрий Будько: «Кулл и Мовзон (первый продюсер группы. - Авт.) как-то пришли ко мне, сделали коммерческое предложение… Давай, говорят, откроем во «Времени» клуб и будем на нем зарабатывать. Нас вот трое, назовем его «Три поросенка». Идей у них было много, а вот денег у них не было».

Так появился легендарный в минском андеграунде клуб «Три поросенка», в народе известный просто как «Свиньи». Клуб очень быстро стал родным домом таким минским коллективам, как «Кали-Юга», Hasta la Fillsta, «Пьяные гости» и «Ляпис Трубецкой». В «Поросятах» дала свой первый в истории концерт группа N.R.M.

В 2002-2003 годах в проекте Лявона Вольского (он в центре) «Крамбамбуля» участвовали давние приятели Александр Куллинкович и Сергей Михалок. Фото: Архив «КП»

Александр Куллинкович: «Напившись «огненной воды» с пивом, мы стояли в клубе «Три поросенка» с Сергеем Михалком, и он мне говорил: «Саня, надо отсюда сваливать! Здесь нет никакого будущего! Пошли на Россию, давай будем биться». Я кивал головой, кивал, кивал и ушел докуривать сигарету «Астра», а Михалок собрал манатки и пошел. И где сейчас он и где я?»

Саша потом не раз вспоминал этот разговор.

О любви

Елена Куллинкович (Деткова): «Он на какой-то вечеринке решил за мной приударить. А ему тогда все говорили, мол, у тебя без шансов, она всех посылает. А он пригласил меня на свидание, подарил букет и возле моего дома встал на колено и предложил выйти за него замуж. Я была в шоке. Тут выскочила моя мама и затащила меня домой, я даже ничего ответить не успела».

Александр Куллинкович: «…Следующее предложение я сделал через четыре года. Мы уже жили вместе и как-то вечером возвращались из того же самого ресторана. «Лена, ты не против завести ребенка?.. Ну, тогда я делаю тебе предложение, потому что у ребенка должна быть фамилия!»

С женой Леной, которой Саша сразу предложил выходить за него замуж. 1995 год. Фото: Личный архив

…8 мая 1999 года Саша Куллинкович и Лена Деткова стали мужем и женой. Свадьба была довольно пафосная, на ней присутствовало около 100 человек, короткий сюжет даже показали по БТ. Саша взял всю организационную часть свадьбы на себя - заказал два лимузина Lincoln (черный и белый) и мотоцикл с коляской. Свадебный кортеж сопровождали байкеры из банд «Золотая молодежь» и Slayer.

Елена Куллинкович (Деткова): «Когда я услышала про мотоцикл с коляской, я сразу представила себе старую «Яву» в деревне. Я ему говорила: «Зачем? Нам это все испортит!» Но когда я увидела этот мотоцикл, я сказала: «Вау!» Весь город высыпал смотреть на нашу свадьбу».

О любимых крысах

В клипе «Вася пьет» можно увидеть большую белую крысу, она принадлежала Куллинковичу. Саша родился в год Крысы, и эти животные были для него практически священными. Они - всех мастей и размеров - постоянно жили дома у лидера «Нейро Дюбеля»… Кот Кулинковичей по имени Вася, которому и была посвящена песня «Вася пьет», прожил долгую жизнь и умер в возрасте 22 лет через несколько месяцев после смерти своего хозяина.

"Нейро Дюбель" был одной из самых популярных рок-групп в Беларуси. Фото: Евгений ЕРЧАК

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