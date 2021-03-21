Узнали, как молодому специалисту работать по совместительству без трудовой книжки

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Я молодой специалист. Сейчас пытаюсь устроиться на вторую работу. Но меня не берут, потому что нужна трудовая книжка. А она лежит там, где работаю по распределению. Как быть?

Как вариант - вам можно устроиться на вторую работу по совместительству. И распределение этому не помеха.

Трудовая книжка нужна только для основных работников. А на совместителей трудовая не ведется (п. 2 статьи 26 Трудового кодекса Республики Беларусь. Далее - ТК). Но работать вы сможете не более, чем на полставки. Полная ставка для совместителей возможна лишь в некоторых случаях. Например, если по основному месту работы вы будете в трудовом отпуске или в отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, предоставляемом по инициативе нанимателя в случаях необходимости временной приостановки работ или уменьшения их объема (статья 345 ТК).

Для работы по совместительству согласия нанимателя по основному месту работы не требуется, даже если вы работаете по распределению (за некоторым исключением). Более того, вы можете подрабатывать и на нескольких работах. Об этом говориться в статье 343 Трудового кодекса.

Если же вы хотите работать на втором месте по трудовой книжке, то вам придется перераспределиться, уволившись с нынешнего места. Но с перераспределением должны быть согласны не только вы, но и ваше учебное заведение, нынешний наниматель и будущий наниматель. В этом случае увольнение возможно только в порядке перевода. На новом месте ваш статус молодого специалиста сохранится, и распределение вы доработаете уже там. А на прежнее место работы можно устроиться по совместительству.