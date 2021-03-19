«Руки Вверх!» дадут сразу два концерта в «Минск-Арене»: 27 марта состоится дополнительное выступление

Мимо этой афиши - не пройти. "Руки Вверх!" дадут сразу два концерта подряд. Площадка - "Минск-Арена". Фото: Виктор ПАЖИТОК

Пандемия внесла свои коррективы во все без исключения сферы. Культурно-массовый сектор пострадал едва ли не больше других - концерты и гастроли популярных исполнителей и артистов - заявляются, анонсируются, но, увы, нередко переносятся.

Мимо этой афиши - не пройти: к нам едут «Руки Вверх!». Эта группа, песни которой стали одним из символов девяностых и нулевых, радует поклонников уже 25 лет. И в Минске они выступят обязательно. Коллектив даст сразу два подряд концерта на самой крупной площадке Беларуси –«Руки Вверх!» выйдут на сцену «Минск-Арены».

Да - сразу два концерта подряд: первый – 26 марта, билеты на него почти распроданы, осталось действительно несколько десятков на некоторые сектора. Ажиотаж вокруг концерта и большой спрос на билеты - все это стало поводом для дополнительного выступления.

Организаторы обещают: «Руки Вверх!» выйдут на сцену и 27 марта. В новой юбилейной программе будет множество - куда же без них - узнаваемых хитов, которые каждый легко и без труда вспомнит с первой ноты или строчки.

Итак: «Руки Вверх» в «Минск-Арене». 26 и 27 марта (уже совсем скоро!). Обещают, что концерты состоятся, что называется, при любой погоде. Билеты от 39 до 134 рублей - на сайтах билетных операторов, а также во всех кассах города. Организатор: ООО «Дракон и Феникс»

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