«Активисты продолжают формировать инициативную группу»: узнали, будет ли в Бресте обещанный Лукашенко референдум по аккумуляторному заводу

Аккумуляторный завод в Бресте. Фото: Оксана БРОВАЧ

Конфликту вокруг аккумуляторного завода в Бресте уже почти 3 года. Активисты, не согласные с появлением опасного производства вблизи города, протестовали на улице, проводили встречи с местными властями, писали жалобы и встречались в президентом, который пообещал провести по этому вопросу референдум.

За это время завод успел сменить владельца. История начиналась с «АйПауэр», теперь это ООО «Аккумуляторные технологии», которыми владеют Сергей Каганович (85%), замдиректора компании «Семь Холмов Бел», и Дмитрий Басков (15%), гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск».

Как обстоят дела теперь?

Пресс-служба аккумуляторного завода сообщает, что предприятие прошло приемку.

– Завершена работа приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода в Брестском районе. ООО «Аккумуляторный Альянс» получило полный пакет документов, подтверждающих соответствие завода требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности, – говорится в заявлении.

С октября 2020 на заводе проводились пуско-наладочные работы. Испытания оборудования, как отмечают в пресс-служба предприятия, показали, что завод дает выбросы в пределах нормы и даже с многократным запасом.

– Основываясь на результатах проведения пуско-наладочных работ и инструментальных измерений органами государственного надзора выданы соответствующие заключения для приемки аккумуляторного завода в эксплуатацию, - сообщает завод.

Это означает, что в самое ближайшее время он сможет на полную мощность приступить к выпуску продукции – свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Выбросы свинца в атмосферу, как заявляется, не будут превышать 2,6 кг в год.

Что с референдумом?

Провести местный референдум о судьбе аккумуляторного завода активистам в мае 2020 пообещал Александр Лукашенко. Правда, после президентских выборов. Состоится ли он, так и не ясно. Активисты не оставляют надежды воплотить эту идею в жизнь.

– Активисты продолжают формировать инициативную группу. Брест достаточно большой город, и инициативная группа должна состоять из нескольких сотен человек, чтобы иметь возможность собрать достаточное количество подписей, – комментирует «КП» брестский правозащитник Роман Кисляк.

На днях инициативная группа из Тельминского сельсовета, на территории которого построен завод, получила отказ в регистрации. В документе сказано, что вопрос о проведении референдума не находится в компетенции местного Совета депутатов и исполкома, потому что имеет республиканское значение. Отказ активисты намерены обжаловать в суде.

Вместе с этим еще одна инициативная группа – в ней около 50 человек – формируется в Бресте и намерена обратиться с аналогичной заявкой к брестским властям.

– Идея с референдумом не отвалилась. Референдум – это один из способов разрешения конфликта вокруг аккумуляторного завода, – заключает правозащитник Роман Кисляк.

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