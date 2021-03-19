Как сложилась жизнь кандидатов в президенты Беларуси на выборах 2006 года

Александр Милинкевич и Александр Козулин. Фото: Reuters

По данным Центризбиркома победу одержал Александр Лукашенко. Это были первые выборы, которые закончились протестами - так называемой Джинсовой, или Васильковой революцией. Тогда на Октябрьскую площадь Минска вышло до 10 тысяч человек с требованием повторных выборов, а после митинга демонстранты установили палаточный городок. Он продержался четыре дня, во время его ликвидации задержали более 500 человек.

Лидер Белорусской социал-демократической партии («Грамада»), бывший ректор БГУ Александр Козулин был осужден на 5,5 года лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Спустя два года получил помилование и прекратил политическую деятельность. Сегодня ему 65, он живет в Минске, ведет непубличный образ жизни.

А руководитель программ Фонда содействия локальному развитию, бывший вице-мэр Гродно Александр Милинкевич получил 15 суток ареста, но позже, в апреле 2006-го, после шествия, посвященного грустному юбилею аварии на ЧАЭС. С 2006 по 2016 год возглавлял белорусское демократическое движение «За свободу!». В прошлом году зарегистрировал в Варшаве фонд «Вольны беларускі ўніверсітэт» для дистанционного обучения и подготовки к обучению в европейских вузах.

Сергей Гайдукевич. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сергея Гайдукевича можно назвать ветераном избирательных кампаний, он трижды был кандидатом в президенты - в 2001, 2006 и 2015-м. В 2020-м он передал эстафету сыну Олегу (за год до этого он передал ему также управление Либерально-демократической партией Беларуси). Гайдукевич-старший через год после выборов-2015 стал сенатором - членом Совета Республики Национального собрания. Сегодня 66-летний политик почти не появляется в публичном пространстве, но, по словам сына, по-прежнему активно занимается партийными делами, бизнесом, консультированием, международными партийными контактами, а еще внуками - их у политика пятеро.

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