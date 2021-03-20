Коронавирус в Беларуси, последние новости на субботу 20 марта 2021 года: количество новых случаев за сутки в Беларусь выросло, а в ВОЗ оценили безопасность вакцины Astrazeneca

За сутки в Беларуси COVID-19 подтвердился у 1 тысячи 414 человек Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Количество новых случаев коронавируса за сутки в Беларуси продолжает расти. Так, по официальным данным Минздрава, за прошедшие 24 часа в республике COVID-19 подтвердился у 1 тысячи 414 человек, днем ранее было 1 тысяча 254 новых случая заболевания за сутки.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы - 307 тысяч 938 человек с положительным тестом на COVID-19.

Выздоровели за прошедшие 24 часа 1 тысяча 314 человек.

- Всего с начала пандемии в Беларуси выздоровели 298 тысяч 816 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - прокомментировали в Минздраве.

Обновилась и информация по смертности от коронавируса. Сообщается еще о 9 смертях за сутки. За весь период в Беларуси умерли 2 тысячи 139 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество случаев COVID-19 в мире, по данным постоянно обновляемой мониторинговой платформы worldometers, уже превысило 122 миллиона за время пандемии. Зарегистрировано более 2,7 миллиона летальных исходов болезни, выздоровели более 98 миллионов пациентов.

Лидируют по количеству зарегистрированных случаев коронавируса США, там уже около 30 миллионов заболевших за время пандемии, на втором месте Бразилия – более 11 миллионов 700 тысяч случаев COVID-19, на третьем – Индия с показателем более 11,5 миллионов зараженных.

В ВОЗ заявили о том, что вакцина AstraZeneca не вызывает тромбов Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ВОЗ сделали заявление о вакцине Astrazeneca

Эксперты ВОЗ не нашли связи между случаями тромбоза и применением вакцины от коронавируса Astrazeneca. Такое заявление они сделали после тщательного анализа данных о вакцине.

Специалисты организации утверждают, что польза от этой вакцины превышает риски. Их заявление опубликовано по итогам заседания Международного консультативного комитета по безопасности вакцин.

«Имеющиеся данные не указывают на какое-либо общее увеличение диагнозов, связанных со свертываемостью крови, таких как глубокий венозный тромбоз или тромбоэмболия легких после введения вакцины от COVID-19. Указанные показатели тромбоэмболии после применения вакцин соответствуют ожидаемому числу диагнозов этих состояний. Оба заболевания встречаются естественным образом и не являются редкостью. Они также возникают как следствие заражения COVID-19», – сказано в заявлении экспертов ВОЗ.

Ученые объяснили возникновение тромбов после прививки AstraZeneca

Вопрос возникновения тромбов после прививки AstraZeneca изучили исследователи Грайфсвальдского университета в Германии. Они проанализировали пробы пациентов, у которых образовались тромбы после вакцинации препаратом AstraZeneca, и объяснили такую реакцию организма. По их словам, вакцина запускает в организме некоторых пациентов защитный механизм.

Когда в ряде стран Европы приостановили использование этого препарата, ученые обратились в Институт Пауля Эрлиха (немецкий лекарственный регулятор) и получили образцы крови шести пациентов, у которых появились тромбы. После анализа этих образцов ученые выяснили, что вакцина активизирует кровяные тельца –тромбоциты. Обычно этот механизм начинает работать, когда зарастают раны на теле (кровь сворачивается – рана закрывается). При этом у отдельных пациентов этот механизм запускался после вакцинации, в итоге образовывались сгустки крови в мозгу.

Эксперты отметили, что благодаря этому открытию можно будет разработать курс лечения с использованием препаратов, помогающих против тромбоза. Однако, по их словам, с целью предосторожности лекарства от тромбоза вводить нельзя, потому что их начинают применять только после того, как тромб образовался.

Читайте также:

Надо ли прививаться от коронавируса, если уже переболел: рассказал известный врач-инфекционист

Никита Соловей ссылается на ведущий клинический информационный ресурс, которым пользуются медики во всем мире и делятся там своим опытом (подробности).

В ВОЗ отказались от одной из версий происхождения коронавируса

Официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ пока не опубликован (подробности).

Вакцина AstraZeneca не вызывает образования тромбов – заявление британского регулятора

Ранее в ряде стран Европы приостановили ее использование (подробности)