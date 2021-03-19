Кто такой Дмитрий Мезенцев, который стал госсекретарем Союзного государства

Дмитрий Мезенцев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дмитрий Мезенцев после двух неполных лет работы в должности посла России в Беларуси был назначен государственным секретарем Союзного государства.

Дмитрию Мезенцеву 61 год. Он родился 18 августа 1959 года в Ленинграде.

С 1981 года после окончания Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта работал мастером цеха Балтийского депо Октябрьской железной дороги.

В 1983-1984 годах - на комсомольской работе, в 1984 - 1990 служил офицером в армейской печати. С тех пор значительная часть его биографии связана с работой со СМИ.

В 1990-м Мезенцев стал депутатом Ленсовета, руководителем пресс-центра горсовета и Ленгорисполкома. В постсоветские годы - 1991 - 1996 – председатель комитета по печати и СМИ Мэрии Санкт-Петербурга. Затем пошел на повышение. В 1996 -1999 годах Дмитрий Федорович - зампредседателя Госкомитета России по печати.

В 1999 - 2002 годах Мезенцев – президент Центра стратегических разработок. А уже с января 2002-го – член Совета Федерации, председатель комиссии по информационной политике. В 2004-м он поднялся по карьерной лестнице еще выше, заняв пост зампреда Совета Федерации.

В 2009 году Дмитрий Мезенцев уходит из законодательной ветви власти. До 2012-го он занимал пост губернатора-председателя правительства Иркутской области РФ. А в 2013-м Мезенцев перешел на дипломатическую стезю. Так, до 2016 года он был генеральный секретарем Шанхайской организации сотрудничества.

С января 2016-го - снова в Совете Федерации. В следующем году он там занял должность председателя Комитета по экономической политике. А 30 апреля 2019 года назначен послом в Беларуси. Спустя неполные да года, 19 марта 2021-го, Мезенцев - госсекретарь Союзного государства Беларуси и России. На этом посту он сменил Григория Рапоту.

Отметим, что Дмитрий Мезенцев с 1988 года – член Союза журналистов СССР, а затем и России. В 1998 году он получил степень кандидата психологических наук. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Почета, медалями «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

Жена Дмитрия Мезенцева – Евгения Фролова – доктор юридических наук. У них есть дочь Дарья, которая родилась в 1988-м.

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