Коронавирус в Беларуси, последние новости на воскресенье 21 марта 2021 года: 1355 новых случаев COVID-19 за сутки в Беларуси и третья волна коронавируса в Минске

1355 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Беларуси Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Беларуси было выявлено 1355 новых случаев COVID-19. Такова свежая статистика Минздрава. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 309 293 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1 280 человек.

Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались девять человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2148 пациентов.

Третью волну коронавируса в Минске можно ожидать уже в конце марта. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Когда в Минске может начаться третья волна коронавируса?

Тем временем специалисты спрогнозировали, когда в Минске может начаться третья волна COVID-19. Как сообщила начальник отдела специализированной медпомощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Дрозд, третью волну можно ожидать уже в конце марта.

– На данный момент ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Минске неплохая. Первая волна уже прошла, а август и сентябрь были своеобразной передышкой. С осени началась вторая волна, пик которой пришелся на конец декабря. В январе-феврале пошло реальное снижение цифр по заболевшим COVID-19. Сейчас, если сравнивать с пиком второй волны, то менее 50% заболевших от количества пациентов с «ковидом», зарегистрированных на пике второй волны, - отметила Дрозд.

Вакцинация – лучшая защита, чем полученные после болезни антитела

Прививка защищает от коронавируса лучше, чем приобретенные после заболевания антитела.

Исследователи из США установили, что в связи с быстрым темпом распространения и постоянной мутации коронавируса антитела, выработавшиеся после заражения, намного хуже защищают от новых штаммов.

По словам экспертов, в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее, чем у переболевших.

– Вакцинация однозначно более эффективна, чем попытка переболеть и получить иммунитет, в любом возрасте, – заявил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М. В. Ломоносова Роман Зиновкин.

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