О чем сказал Виктор Бабарико в интервью из СИЗО

Виктор Бабарико дал интервью из СИЗО. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виктор Бабарико находится в СИЗО с 18 июня 2020. По его делу уже начались судебные слушания.

Российское издание РБК передало Виктору Бабарико в следственный изолятор вопросы и получило на них ответы. Цитируем некоторые из них.

Про спасение страны

«Миротворческие войска НАТО и стянутые к границе танки и самолеты были только на экранах БТ и в информационных сообщениях госСМИ». Руководство страны спасало собственную власть от людей, которые хотели изменить жизнь к лучшему, и для этого готово было использовать даже привлечение внешних вооруженных сил.

Про экономику

«Как и у любого человека, у государства независимость опирается на экономику. Если не можешь обеспечить сам себя, а берешь деньги на свое содержание у родителей, родственников или друзей, то говорить о независимости сложно. Находясь под санкциями большей части цивилизованного мира, надеяться на расширение наших возможностей на рынках развитых и развивающихся стран, увы, нельзя. Каждый день мы выпрашиваем деньги у партнеров, прикрываясь тезисами о либерализации и напоминаниями «о братской любви», проявленной в окопах войн. А сейчас у нас даже теоретической альтернативы иных партнеров не осталось».

Про зарплату «по пятьсот»

«Проблема уже многих десятилетий — нам обещали знаменитые «по пятьсот» (среднюю зарплату в $500. — Ред.). А сегодня об этом уже речи не ведется. Получается, что с каждым годом мы все больше работали, но работали только ради работы, и наши предприятия сохраняются только для сохранения».

Про неэффективные предприятия

«Существует множество вариантов «несилового» перехода к более эффективной экономике, апробированных и реализованных в других странах. Поэтому «страшилки» про массовую безработицу и распродажу «наследия» больше напоминают истории про бабайку или чупакабру. Никто не видел, но все боятся. Опираться на эти страшилки можно, если хочется сохранить ориентир на устаревшую систему управления, основанную на лжи, ненависти и страхе. Но сохранить что-то невозможно. В природе нет длительного состояния устойчивого равновесия. Вы или развиваетесь, или падаете вниз. Можно только регулировать скорость движения.

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