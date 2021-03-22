Коронавирус в Беларуси, последние новости на понедельник 22 марта 2021 года: стабильная смертность и споры о надежности вакцинации

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 22 марта 2021 года: стабильная смертность и споры о надежности вакцинации.

По последним данным, в Беларуси заболели 310 445 человек. Прирост за сутки в этот раз – 1 152 человека. Число смертей от коронавируса уже вполне привычное – девять человек, а за все время распространения COVID-19 умерли - 2 157 человек. Количество выздоровевших за сутки – 1 346 человека.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 5 215 582 за все время, в том числе 18 149 за последние сутки.

Ситуация в мире не спешит улучшаться: уже умерли 2,72 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Мексике, Индии, Англии, Италии, Франции и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 49 300 человек, в Литве – 3 476, в Латвии – 1 826, в Украине – 29 941 человек.

От коронавируса умер народный артист СССР, оперный певец Евгений Нестеренко

Народный артист СССР, известный оперный бас Евгений Нестеренко умер в Вене от коронавируса. Как уточняет семья певца, он попал в больницу с осложнениями после коронавируса.

Евгений Нестеренко был солистом Малого оперного театра в Ленинграде, до 2002 года работал в Большом театре Санкт-Петербурга. Выступал также в мировых операх.

Самая известная партия Нестеренко - это Борис Годунов.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, семья приняла решение не проводить публичную церемонию прощания с артистом в Австрии. Известно, что его похоронят в России.

Ученые объяснили, что надежнее защищает от коронавируса: вакцинация или антитела после болезни

Прививка защищает от коронавируса лучше, чем приобретенные после заболевания антитела.

В частности, исследователи из США установили, что в связи с быстрым темпом распространения и постоянной мутации коронавируса антитела, выработавшиеся после заражения, намного хуже защищают от новых штаммов, пишут «Известия».

По словам экспертов, в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее, чем у переболевших.

– Вакцинация однозначно более эффективна, чем попытка переболеть и получить иммунитет, в любом возрасте, – заявил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М. В. Ломоносова Роман Зиновкин.

Специалист подчеркнул, что при заражении смертность и вероятность тяжелого течения болезни среди пожилых людей намного выше, чем возможные побочные эффекты после прививки.

Он добавил, что молодым людям не стоит успокаивать себя тем, что среди них показатели смертности невысокие, поскольку COVID-19 вызывает последствия, которые могут оказаться очень серьезными.

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