Сергей Жуков из «Руки Вверх!»: «С годами я точно становлюсь лучше как отец»

Фото: личный архив

Группе «Руки Вверх!», песни которой стали одним из символов 1990-х и нулевых, уже 25 лет. Но она по-прежнему востребована. И 26 и 27 марта даст сразу два концерта на самой большой площадке Беларуси - «Минск-Арене».

«Поклонники приходят на концерты с детьми»

- Сергей, пандемия сильно повлияла на сферу развлечений. Как пережили и переживаете вынужденный простой в работе из-за пандемии коронавируса?

- Я очень соскучился по концертам за этот год! Предстоящие гастроли в Минске станут первыми выступлениями на большой площадке с марта 2020-го. И я с нетерпением жду возможности снова выйти на сцену и сказать «Привет!» нашим любимым зрителям и увидеть несколько тысяч поднятых вверх рук!

И хотя мне очень не хватало живых встреч со зрителями в прошедшем году, без дел я не сидел. Мы выпустили три новых клипа: «Расскажи мне», «#ТанецПоп» и дуэт с Artik&Asti «Москва не верит слезам». Совсем недавно записали совместную песню с молодыми ребятами из GayazoffBrothers. Но и помимо «Руки вверх!» у меня много проектов. Мы сделали очень добрый подкаст «Сказки от Жуковых» с аудиосказками, которые записываем всей семьей – с Региной (Регина Бурд - супруга Жукова, экс-солистка «ВИА Сливки» - Авт.) и детками. Начали снимать собственное шоу для Энджела (десятилетний сын Сергея - Авт.). И придумали еще один очень крутой проект, о котором я пока не могу рассказать – это не только моя тайна, – но когда вы о нем узнаете, обязательно закачаетесь!

Фото: личный архив

- В поп-музыке вы – больше 25 лет. Как изменилась ваша музыка, а как – вы? Кто приходит на ваши выступления сегодня?

- Вы правы, в этом году нашему коллективу 25 лет – самый настоящий юбилей. На наших концертах можно встретить самую разную публику. Кто-то с нами все 25 лет, кто-то полюбил нашу музыку пять лет назад, кто-то –совсем недавно. Многие уже приходят на наши концерты со своими детьми, и это очень здорово! Я очень люблю всех наших слушателей – и стар, и млад. И девчонок, и парней. И стараюсь писать песни со словами, которые нашли бы отклик у каждого из них в сердце. И, как видите, пока получается.

- В репертуаре «Руки Вверх!» десятки хитов, которые может напеть действительно каждый. Есть ли у вас самая любимая ваша песня?

- Как вам ответить на такой вопрос... Это как многодетную мать заставить выбрать любимого из своих детей. Также и я отношусь к нашим песням. Какие-то поем чаще на наших концертах, какие-то реже. Какие-то запомнились яркими клипами или большими наградами, другие - нет. Но выделить среди них какую-то одну единственную не могу.

Фото: личный архив

«Друзья устроили день рождения в Zoom во время карантина»

- Бытует мнение, что внутри шоу-бизнеса нет дружбы - только лицемерная конкуренция. Кого вы считаете вашим другом?

- У меня много друзей. Я горжусь, что могу это сказать на пятом десятке своей жизни. Для меня это важно. Свой последний день рождения я справлял в самый разгар карантина, когда все сидели по домам во время коронавируса. И мне устроили день рождения в Zoom. Было очень много друзей. Из шоу-бизнеса, из нашей команды, партнеры по бизнесу, старинные друзья, Игорь Акинфеев, вратарь сборной России – мы все очень разные, из разных сфер. Но я очень рад, что всех их могу назвать своими друзьями.

- У вас четверо детей: старшей дочери - 20, самому младшему сыну Мирону - скоро 7. Какой вы отец и как изменились в этой роли на протяжении лет?

- Вот то, что я с годами точно становлюсь лучше как отец, – в этом я уверен. Когда родилась Сашка, мне самому было чуть за 20 – о каком опыте и правильном отцовстве могла быть речь? С годами опыт рос, росло и понимание – как нужно понимать своих детей, как с ними разговаривать, как воспитывать, что разрешать, а на что лучше накладывать ограничения. И я тоже развиваюсь с годами вместе с ними. Я горжусь своими детьми, и радуюсь их достижениям, не меньше, а даже больше чем своим. Любите и вы своих детей, и старайтесь всегда найти с ними общий язык.

Фото: личный архив

«Мне сейчас комфортно в моем возрасте»

- Вашему коллективу - 25 лет, вам - 44. Если бы была возможность – хотели бы, скажем, «отмотать» лет 20 назад?

- Признаюсь, к концу трехчасового концерта начинаю уже свой возраст ощущать. Больше не могу давать как раньше по два или три концерта в день – здоровье не позволяет. Но если не смотреть на это, то мне сейчас комфортно в моем возрасте. Накопился опыт, мудрость, есть прекрасная семья и верная команда. Но в то же время, я не растерял способности загораться от новых идей и генерить новые проекты. Мне по-прежнему нравится все новое, и я по-прежнему легко нахожу общий язык с людьми самых разных поколений. Это здорово!

- А вообще, что для вас - молодость? Когда она заканчивается, есть какие-то внутренние границы?

- Ох, не знаю. Месяц назад мы с командой поехали в тик-ток хаус. Там нам встретили несколько десятков юных тик-токеров. Этим ребятам по 18-20 лет. И когда они хором с лестницы прокричали мне «Здра-вствуй-те!» я подумал «о боже, кажется я приехал в пионер-лагерь». Но за два часа, которые мы там провели, эти ребята заразили меня своей энергией, их подходом к творчеству, съемкам. Это просто поразительно, с какой скоростью они генерят контент! И их контент заходит миллионам пользователей. Мы так быстро уже не умеем. Но и к старикам я себя еще не причисляю. В начале года мы записали песню «#ТанецПоп» специально для поколения тик-токеров. Клип смешной, даже дурацкий, но его полюбили и посмотрели несколько миллионов человек. А в челленджах поучаствовали - еще больше. Это не значит, что Жуков теперь станет тик-токером. Совсем нет, но ничто новое мне не чуждо!

- Из-за пандемии концертов в Беларуси стало гораздо меньше. В Минске вас очень ждут – аж два концерта в «Минск-Арене»!

- Мы приезжаем в Беларусь вот уже больше 20 лет. Выступали в разных городах – в Минске, Гомеле, Витебске, Гродно. И я точно знаю, что у вас очень теплая публика, которая очень любит «Руки Вверх». И мы всегда отвечаем ей взаимностью!

БУДЬ В КУРСЕ

Концерты «Руки Вверх» в «Минск-Арене» состоятся 26 и 27 марта. Билеты от 39 до 134 рублей - на сайтах билетных операторов, а также во всех кассах города.