«Если аллергия на сорные травы, исключите семечки, халву и вермут, а если на рожь – не стоит пить водку»: аллерголог-иммунолог о болезни и лечении

Аллергикам весной не позавидуешь. Фото: Анастасия Осипова

В Беларусь идет настоящая весна, и пациенты, страдающие поллинозом (аллергическая реакция на пыльцу растений), с носами, которые не дышат, с глазами, которые чешутся, с приступами кашля будут осаждать кабинеты аллергологов. О том, можно ли справиться с поллинозом и какой аллерген переселяется в Беларусь, «Комсомолка» говорит с аллергологом-иммунологом с 30-летним стажем медицинского центра «Нордин» Галиной Яценко.

- В прошлом году люди, страдающие поллинозом, зачихали и закашляли уже в конце февраля, а те, кто не переносит пыльцу сорных трав, - в апреле, все из-за теплой зимы и рано ожившей природы, - говорит Галина Яценко. - Первыми оживают и начинают пылить ольха, береза, ива. Из них чаще всего люди тяжело реагируют на березу. Даже иностранцы, которые приезжают к нам жить, например, из Турции или Индии, начинают проявлять аллергическую реакцию именно на березу, которая для них - экзотика. Но в 2021 году наша погода укладывается в классическую схему, и мы ждем, что береза выкинет сережки, скорее всего, в марте.

Если 20 лет назад человеку надо было лет пять для осознания, что в определенное время года он болеет не простудой, а у него реакция на пыльцу, то сейчас максимум 2 года. Помогает интернет и врачи, которые ведут инстаграм.

- Еще один из тяжелых аллергенов - полынь, которая не дает аллергикам жить нормально в июле - августе. Но в последние годы полыни в Беларуси стало меньше. Но свято место пусто не бывает, и у нас появилась амброзия, которая всегда считалась бичом аллергиков Краснодарского края и Казахстана. Она давала там 90% случаев поллиноза, - говорит Галина Яценко.- Амброзию мы наблюдаем уже на юге Беларуси, и даже в центральных районах вблизи дач люди ее стали замечать.

Если вы или ваши дети чихают весной и летом, то с цветами на даче надо быть аккуратнее. Фото: Евгения ГУСЕВА

Поллиноз может проявиться аллергическим ринитом и конъюнктивитом

- Галина Ильдусовна, как лечили поллиноз 25-30 лет назад и как сейчас?

- Конечно, наука не стоит на месте, появляется много нового. Но аллергологи всегда начинают со сбора анамнеза: расспрашивают пациентов, в какое время года проявляется реакция, что беспокоит, и предварительный диагноз - пыльцу каких растений человек не приемлет категорически - вырисовывается на этой стадии. Потом cкарификационные кожные пробы, их часто называют «царапки». На основании всего этого предлагали лечиться инъекциями водно-солевых растворов аллергенов.

Механизм понятен - вырабатываются блокирующие антитела иммуноглобулина G, дальше идет переключение иммунного ответа. Организм пациента мы заставляем как бы принять этот аллерген за своего. Эффективность такого лечения была и остается 60 - 70%. Оно проводится в межсезонье, с осени по весну, и растянуто на несколько лет, что требует от пациента определенных усилий. Лечение водно-солевыми растворами аллергенов является эффективным, применяем мы его и теперь.

Сейчас в Беларуси есть и неинъекционные аллергены в каплях, таблетках. Суммарного аллергена там в разы больше, чем в водно-солевых растворах, и такие формы удобны для пациентов, не надо было постоянно ездить на уколы. Кроме специфической иммунотерапии в арсенале аллергологов теперь и антилейкотриеновые препараты. Еще один вид лечения - топические глюкокортикостероиды, которые способны вывести заболевание на стойкую ремиссию.

Что касается диагностики, то в последнее время открылось много лабораторий и стал доступен информативный анализ на специфический иммуноглобулин Е (в среднем панель из 20 аллергенов стоит примерно 120 руб. - Ред.).

- А бывает так: лечится человек и год и два и три, а облегчение не наступает?

- Бывает. Вроде бы и выявили аллерген, это может быть, например, пыльца трав, эпидермис кошки, пылевой клещ. Пролечиваем пациента аллергической специфической иммунотерапией, а лучше ему не становится. В этом случае нам в помощь молекулярная аллергология, углубленный анализ на мажорный, то есть доминантный, аллерген. Мажорный аллерген - это первая скрипка в кашляюще-чихающе-свистящем оркестре аллергика.

Специфическая иммунотерапия показана пациентам с 5 до 60 лет. Бывает так, что первые проявления аллергии настигают женщин после рождения первого ребенка, а бывает, что на прием к врачу приходят 50-летние пациенты с вдруг проявившейся и ярко выраженной аллергической реакцией.

- Галина Ильдусовна, в каком возрасте аллергия проявляется чаще всего и в каком она лучше всего лечится?

- В теории до трех лет, как правило, у ребенка может возникнуть пищевая аллергия, потом к ней может присоединиться бытовая, это, например, аллергия на пылевого клеща, а к семи годам уже может сформироваться поллиноз. Пищевая аллергия после 12 лет уже не становится такой явно выраженной. Но, конечно, все индивидуально, и тот же поллиноз может впервые проявиться и в 4 года, и в 30, и в 60. Чем раньше начато лечение - тем лучше. Ведь поллиноз может проявиться аллергическим ринитом, потом к нему может присоединиться аллергический конъюнктивит, а там и до астматических приступов недалеко.

Аллергикам надо еще всегда помнить о так называемой перекрестной аллергии. Если у вас неадекватная реакция организма на пыльцу растений, то на некоторые продукты для вас должны быть под запретом. Например, если аллергия на сорные травы, то табу надо наложить на семечки, иначе вы можете получить астматический приступ и зимой, когда ничего не цветет. Исключая семечки, рационально исключить также майонез, растительное масло, халву, а еще вермут. Если аллергия на рожь - не стоит пить водку. И так далее.

«Царапки» на коже, туда по капле различных аллергенов и понятно, на что у человека, страдающего поллинозом, чихание, слезы и кашель. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Иммунная память аллерген не забывает

- Если аллергия пролечена в детском возрасте и наступила ремиссия, стоит ли ждать, что заболевание вернется?

- Все очень индивидуально, но по своему многолетнему опыту я вижу, что те аллергики, которые приходили ко мне лечиться детьми, приходят ко мне взрослыми, а потом и детей своих приводят.

Если поллиноз пролечили в детстве, то в подростковом возрасте я рекомендую сделать еще раз анализ и посмотреть, не расцвел ли буйным цветом какой-то новый аллерген. Если он выявляется - опять проколоться или пропить несколько лет курсы таблеток, попринимать капли. Дальше прийти на прием к аллергологу еще раз уже после 30.

- Как в идеале разобщиться с аллергеном, который жизни не дает?

- Если мы говорим о поллинозе, то в идеале уехать на время цветения ненавистного вам растения из страны туда, где отцвело или еще не зацвело, лучше к морю. Такой совет в ковидное время, конечно, мало выполним, но в обычное некоторые аллергики так и поступают.

Чтобы аллергик начал жить нормальной жизнью, не ходил с вечно забитым и текущим носом, с красными воспаленными глазами, тем более не кашлял и не задыхался, надо провести антиаллергическую специфическую иммунотерапию. Если она проведена правильно и человек набрал достаточное количества иммуноглобулина G, то примерно 10 лет он может рассчитывать на ремиссию, уйдут тяжелые приступы. Но это все равно не значит, что надо забежать в ржаное поле или устраивать пикник под березой, на которой висят сережки. Как только человек получает мощный удар от аллергена - все может вернуться на круги своя. Память иммунную невозможно перебить, она аллерген не забывает.

- Все ли антигистаминные препараты одинаковы?

- Все блокируют выделение гистамина. Какой лучше для конкретного человека - он решает сам методом проб. Есть три поколения антигистаминных препаратов. Первое вызывает сонливость, но хорошо снимает острые реакции. Работает активно, но недолго, только одну неделю, дальше такой препарат принимать бесполезно. Второго и третьего поколения - это препараты 24-часового действия, и они не имеют побочных эффектов. Антигистаминные препараты безвредные, и не надо пугаться, что врач предлагает принимать их, например, все лето.

Что касается противовоспалительных препаратов для аллергиков, то появились прицельные назальные спреи, которые не просто суживают сосуды в носу и помогают дышать, но лечат аллергическое воспаление. Некоторым моим пациентам помогает прием абсорбентов.

Американцы доказали, что присутствие в доме животного с первого дня жизни ребенка дает ему шанс не иметь реакции на шерсть или эпидермис собаки или кошки. Фото: Валентина ДЕРЖАНОВИЧ

Аллергикам с тяжелыми проявлениями к прививке против ковида надо подойти осторожно

- Бояться ли аллергикам вирусных заболеваний больше, чем людям без аллергии?

- Я не хочу утверждать как аксиому, но за свои многолетние наблюдения делаю предположение, что иммунный ответ, а он бывает двух типов - Th-1 и Th-2, не может работать одновременно во всех направлениях. Когда не было цивилизации, наш иммунитет боролся с паразитами и инфекциями, и аллергических реакций было минимум. Сейчас иммунитет у ребенка-аллергика, например, занят тем, что вырабатывает антитела к аллергену, у него нет возможности разорваться. Как следствие - такой ребенок меньше болеет вирусными инфекциями. Но это мое наблюдение.

- Некоторые семьи перед рождением ребенка отказываются от кошки в доме…

- Американцы доказали, что присутствие в доме животного с первого дня жизни ребенка дает ему шанс не иметь реакции на шерсть или эпидермис собаки или кошки. Потому что толерантность организма к животному развивается постепенно, и иммунитет адаптируется.

Классическая картинка: у камина на диванах и в креслах сидит семья с маленькими детьми, папа курит трубку, рядом кошка и собака, на полу ковер. И… никакой аллергии.

- Галина Ильдусовна, а как аллергики переносят ковид - тяжелее или легче?

- Научных исследований по этому поводу я пока не встречала. По своему врачебному опыту последних месяцев могу сказать, что ко мне на прием приходят пациенты с жалобами на приступообразный кашель и одышку. Это чаще всего молодые мужчины, переболевшие ковидом, иногда и не тяжело. Они астматики по анамнезу, но у многих и причин нет для приступов именно сейчас. Но все они говорят, что одышка не классически-аллергическая, со свистом, с закашливанием перед приступом, а отдышка в виде тяжести в груди. Жалуются они на то, что тяжело дышать особенно при физической нагрузке, при подъеме по лестнице. Пробуем с ними противоаллергические препараты - никакого положительного ответа от организма, не помогают. Таким пациентам предлагаю проконсультироваться у пульмонолога, даже если и не было пневмонии. Считаю, что такая реакция - это осложнение после ковида, а не обострение бронхиальной астмы. И еще - нас всех ждет большая прививочная кампания, так вот аллергикам с тяжелыми проявлениями к прививке надо подойти очень и очень осторожно.

- Скоро тепло, скоро все зацветет. Как себя вести аллергикам?

- Для аллергиков, страдающих поллинозом, идеальное лето, конечно, холодное и дождливое. В жару и ветреные дни им стоит воздержаться от загородных прогулок, гулять в дождь или после дождя. Не ездить на велосипеде, при передвижении на машине не открывать окно, иначе пыльцы захватите в разы больше. Проветривать квартиру лучше в ночное время. На окно марлю в несколько слоев и постоянно сбрызгивать ее водой. Постоянно протирать пыль, проводить влажную уборку. Обязательно принять душ перед сном и ополаскивать волосы. Потому что в противном случае легли на подушку, вся пыльца с волос на наволочке, и вы ею дышите. И не устаю повторять: дома не должно быть вазонов с геранью - это тоже очень сильный аллерген!

В продаже есть фильтры в нос, специальные очки, которые прилегают к глазам. Да и маска, которая за последний год всегда с нами, работает на аллергиков.

- Аллергия обошла вашу семью?

- Не обошла (улыбается). У сына аллергия на кота и на домашнюю пыль, у двоюродного брата, он нейрохирург, - сильнейшая аллергия на полынь. Он в августе всегда берет отпуск, потому что оперировать не может физически. Кстати, когда-то ему жена дала настойку ромашки, и у него случился анафилактический шок. Скорая приехала, купировала, но самое интересное, что он на два года забыл о своей аллергии! Раньше, знаю, существовал такой метод лечения: человеку процарапывали на руки решетку и выливали на нее аллерген. Случался шок, его выводили из этого состояния, и он в ближайший год чувствовал себя прекрасно. Сейчас такая шоковая терапия не практикуется.

Надо помнить, что существует так называемая латентная аллергия. Это когда человек не чувствует никаких проявлений, а по результатам проведенных анализов аллергия присутствует. Она может, конечно, никогда и не проявиться, а может и дать о себе знать. Для этого должны совпасть условия: входные ворота, и антител должно накопиться достаточное количество. Или случится форс-мажор - когда человек одномоментно получил мощную дозу аллергена.

Если бы мы проверили на наличие аллергии все население Беларуси, то процент людей, имеющих иммуноглобулины Е, был бы в несколько раз больше реального числа аллергиков.

ЧЕГО КОГДА БОЯТЬСЯ?

Береза - в марте, рожь - в июле, полынь - в августе

В Беларуси в классические весну и осень в марте - апреле цветет береза, в мае - июне - луговые травы и злаки, в июле - августе - сорные травы. В последние годы в связи с изменениями климата эти сроки могут смещаться, мы выходим на европейский вариант. Там по весне, как правило, зацветает все сразу с минимальной временной разбежкой.

Для людей, страдающих поллинозом, лучше отказаться от выращивания на даче лаванды, лилий, роз, астр, хризантем, георгин, тюльпанов, гиацинтов, т. к. пыльца эих цветов имеет общие антигены с пыльцой деревьев, трав и сорняков. Опасаться нужно и букетов цветов, и полей одуванчиков. Забыть надо и о лечебных травах - череде, календуле, мелисе. Аккуратнее с косметическими и моющими средствами с экстрактами трав - они тоже могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию.

Но самое страшное для людей, страдающих поллинозом, - это мед и продукты пчеловодства. Бывает, аллергик всю зиму пьет чай с медом, а летом начинает задыхаться от пыльцы.

ИСТОРИЯ

Розовая лихорадка была еще в Древнем Риме

Упоминания об аллергии, розовой лихорадке, можно найти еще в Древнем Риме. В 1819 году были проведены первые кожные пробы, но термин аллергия упоминается с 1904 года. В 1911 году была впервые проведена аллергическая специфическая иммунотерапия, то есть аллергию попробовали лечить.