«В куче нижнего белья находится антиквариат»: посмотрите, какие ценности задерживали на польско-белорусской границе в 2000-е

Эти старинные иконы хотели контрабандой вывезти из Беларуси. Фото: из личного архива пограничников, pogranec.by

Контрабандой могут быть не только наркотики или сигареты, которые нелегально везут через границу. Пограничникам и таможенникам на Варшавском мосту в Бресте в 2000-е особенно часто попадались и более изящные предметы – например, старинные иконы, посуда из благородных металлов и другие ценности.

Посуда тоже может быть ценностью, которую нельзя вывозить из страны. Фото: из личного архива пограничников, pogranec.by

Откуда они берутся? Предметы, которые хранятся в домах у белорусов, покупаются за бесценок у тех стариков в деревнях, которым нет дела до потрескавшейся иконы. За границу такие предметы вывозятся в надежде продать подороже.

Такие иконы нередко находили в багаже на Варшавском мосту. Фото: из личного архива пограничников, pogranec.by

– Это вредное интеллигентское заблуждение, что в парижах и ландонах все можно продать втридорога, оборачивается в результате довольно неприятными последствиями. Наметанный взгляд таможенного сотрудника почти сразу определяет семенящую, торопливую походку, бегающий взгляд и прочие подозрительные проявления, за которыми следует более пристальный досмотр имущества. Когда в куче нижнего белья находится антиквариат, человека просят пройти для разбирательства в кабинет начальника смены, – пишет блог pogranec.by.

Ценности контрабандисты прячут в личных вещах. Иногда даже в нижнем белье. Фото: из личного архива пограничников, pogranec.by

Награды без разрешения Минкульта перемещать через границу нельзя. Фото: из личного архива пограничников, pogranec.by

КСТАТИ

По закону из Беларуси нельзя вывозить предметы, которые несут в себе культурную или историко-культурную ценность. Например, это могут быть рушники более чем столетней давности или книги, изданные до 1945 года. Сюда же относятся художественные предметы религиозного культа, картины, предметы археологических раскопок, гобелены и ковры, оружие до 1945 года, музыкальные инструменты, предметы ткачества, открытки и другие старинные и ценные предметы.

Ордена и медали, нагрудные знаки, выпущенные более, чем 50 лет назад, можно вывозить только с разрешения Минкульта и при условии подачи декларации. То же самое относится и к некоторым другим ценным предметам – в особых случаях их можно временно или насовсем вывезти за границу, но если на это даст добро Минкульт.