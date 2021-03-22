Свадебные тренды-2021: как сделать свадьбу незабываемой

В Отеле «Пекин» прошла выставка «Моя идеальная свадьба». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

У минчан и гостей столицы это событие вызвало большой интерес. А для тех, кто готовится к свадьбе, это было не просто красочное мероприятие, но еще и полезное. Десятки экспертов свадебного бизнеса – организаторы, фотографы, видеографы, парикмахеры и стилисты, флористы – консультировали по всем вопросам. В рамках выставки прошли показы одежды и аксессуаров для женихов и невест, показы праздничного женского белья, шоу-программы, розыгрыши призов.

Праздничная фотозона для присутствующих. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Необычная выставка пользуется популярностью. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Здесь женихи и невесты смогли найти все, что необходимо для свадьбы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Здесь можно было получить консультации от свадебных специалистов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске в отеле «Пекин» прошла 11-я ежегодная выставка-интерактив «Моя идеальная свадьба». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Гости мероприятия с большим интересом посмотрели свадебный показ. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Красочное мероприятие для гостей. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Показы праздничного женского белья. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

У минчан и гостей столицы это событие вызвало большой интерес. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Некоторые показывали гостям свои портфолио. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В рамках выставки прошли показы одежды и аксессуаров для женихов и невест. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Это было не просто красочное мероприятие, но еще и полезное. Фото: Виктор ДРАЧЕВ