Свадебные тренды-2021: как сделать свадьбу незабываемой

В Отеле «Пекин» прошла выставка «Моя идеальная свадьба».
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
У минчан и гостей столицы это событие вызвало большой интерес. А для тех, кто готовится к свадьбе, это было не просто красочное мероприятие, но еще и полезное. Десятки экспертов свадебного бизнеса – организаторы, фотографы, видеографы, парикмахеры и стилисты, флористы – консультировали по всем вопросам. В рамках выставки прошли показы одежды и аксессуаров для женихов и невест, показы праздничного женского белья, шоу-программы, розыгрыши призов.
Праздничная фотозона для присутствующих.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Необычная выставка пользуется популярностью.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Здесь женихи и невесты смогли найти все, что необходимо для свадьбы.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Здесь можно было получить консультации от свадебных специалистов.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Минске в отеле «Пекин» прошла 11-я ежегодная выставка-интерактив «Моя идеальная свадьба».
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Гости мероприятия с большим интересом посмотрели свадебный показ.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Красочное мероприятие для гостей.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Показы праздничного женского белья.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
У минчан и гостей столицы это событие вызвало большой интерес.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Некоторые показывали гостям свои портфолио.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В рамках выставки прошли показы одежды и аксессуаров для женихов и невест.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Это было не просто красочное мероприятие, но еще и полезное.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Показы свадебных платьев.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ