В Японии из-за коронавируса появилось Министерство одиночества, а есть страны с министрами счастья: какие необычные министерства есть в разных странах

Премьер министр Индии Нарендра Моди (он посередине) пять лет назад инициировал День йоги. В стране есть целое министерство, которое популяризует йогу Фото: Reuters

В Беларуси да и во всем постсоветском пространстве привыкли к четким и однозначным названиям ведомств - Министерства здравоохранения, экономики или образования. Но в других странах есть и более поэтичные и загадочные ведомства. Разбираемся с их функциями.

Великобритания: Министерство профилактики самоубийств и Министерство одиночества

Этот орган власти помогает тем, чьи близкие покончили жизнь самоубийством. Во главе на данный момент стоит в прошлом замруководителя вполне себе привычного Министерства здравоохранения. Полностью ведомство называется Министерство по охране психического здоровья, профилактики неравенства и предотвращения самоубийств. Появилось оно в 2018 году.

- Я понимаю, каким трагичным, разрушительным и долгим может быть эффект от совершения самоубийства на семью или коллектив, - комментировала пару лет назад появление нового департамента министр Жаклин (Джеки) Дойл-Прайс газете Guardian. - Будучи министром здравоохранения, я встретила большое число людей, понесших тяжелую утрату из-за случаев самоубийства, и их болезненные истории останутся со мной на долгое время.

Тогдашний премьер-министр Тереза Мэй высказывала мнение, что данный департамент поможет избавиться от предрассудков, «из-за которых слишком много людей страдают молча, и предотвратить трагедию суицида».

Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и министр профилактики самоубийств Жаклин (Джеки) Дойл-Прайс

На Министерстве по предотвращению самоубийств необычные ведомства в Великобритании не заканчиваются. Существует там и Министерство по вопросам одиночества. Опять же прежний премьер Тереза Мэй озаботилась проблемами одиноких людей в стране и назначила министра, который должен решать вопрос на общегосударственном уровне.

Вопросы борьбы с одиночеством касаются не только холостых людей или тех, у кого нет пары, но и, например, пожилых, которые потеряли близкого человека.

- Мы знаем, что социальная изоляция и одиночество влияют не только на физическое и психическое состояние отдельных людей, но и на общество в целом, - заявила министр нового ведомства Трейси Крауч.

Когда в 2018 году появилось министерство, в Великобритании планировали разработать методику измерения одиночества.

- Для слишком большого числа людей одиночество - это грустная реалия современной жизни. Я хочу, чтобы мы все встали на защиту и приняли меры по борьбе с одиночеством пожилых людей, сиделок и тех, кто потерял близких, тех, кому не с кем поговорить, некому рассказать о своих мыслях и о пережитом, - цитировало слова Терезы Мэй ТАСС в 2018 году.

Кстати, совсем недавно, в феврале 2021-го, Министерство одиночества появилось и в Японии. Его актуальность и нужность сейчас связана с пандемией и самоизоляцией. Премьер-министр Ёсихидэ Суга назначил министра по региональному развитию Тэцуси Сакамото по совместительству министром, ответственным за проблемы одиноких людей. Новая должность связана с обострением социальных проблем, вызванных старением общества с низкой рождаемостью, проблема самоубийств среди женщин и молодежи, а также проблемы одиноких людей усугубились в Японии в связи с пандемией и изоляцией. Об этом пишет издание CGTN.

ОАЭ и Бутан: Министерство счастья

Министерство счастья - довольно-таки распространенное ведомство в разных уголках света. Первая страна, где появилось Министерство счастья, Бутан - небольшое королевство в Гималаях. В Бутане много того, что покажется нам непривычным: на улицах нет светофоров, а вместо валового внутреннего продукта оценивают уровень валового национального счастья. Вопрос о том, насколько жители счастливы, регулярно задают во время переписи населения.

- Государство отвечает за то, чтобы создать условия для счастья. Точно так же, как с образованием или здоровьем, - рассказывал российской «Комсомолке» в 2019 году министр счастья Бутана Дордже Пенджо. - Дело государства - обеспечить своим гражданам возможность получить бесплатное образование. Выбор человека, учиться ему в школе или университете или нет. Мы не можем заставлять людей учиться, это будет нарушением прав человека. Но мы можем пропагандировать образование. Точно так же у человека должна быть и возможность обратиться к врачу, обеспеченная государством. Однако здоровье зависит в первую очередь от нашего образа жизни.

Министр счастья в Бутане Дордже Пенджо Фото: Юлия СМИРНОВА

О создании Министерства счастья задумались и в Венесуэле - в 2013 году о его создании говорил президент Николас Мадуро. Он называл ведомство Министерством по делам высшего народного счастья и сообщил телеканалу Globovision, что оно будет заниматься проблемами бездомных, пожилых, детей и людей с ограниченными возможностями. Однако после этого о ведомстве ничего не было слышно.

А вот в Объединенных Арабских Эмиратах Министерство счастья вполне себе функционирующее. В 2016 году главой нового ведомства стала 22-летняя Охуд Аль-Руми. Премьер-министр при создании ведомства сразу оговорил, что возглавлять министерство должны молодые люди, потому что нужен свежий взгляд на проблемы.

- Некоторые люди могут смеяться над идеей воспитания счастья, считая ее глупой. Уверяю вас, это наука. Она затрагивает медицину, здравоохранение, социальные науки. Мы пытаемся воплотить ее в повседневной практике в нашем обществе в нашем правительстве, - объясняла свою задачу сама Охуд Аль-Руми.

Министр счастья в ОАЭ Охуд Аль-Руми

В первый год существования министр по делам счастья запустила ряд программ и инициатив. Среди которых была «Программа для руководителей по вопросам счастья и позитива», «Счастливые и позитивные офисы», «Формула счастья клиентов», «Часы счастья и позитива» и другие.

Индия: Министерство йоги, аюрведы и гомеопатии

В индийском Министерстве здравоохранения и поддержки семьи давно существовал Департамент йоги, аюрведы, унани, сиддхи и гомеопатии. Позже этот департамент реформировали в целое министерство, которое занимается популяризацией практик внутри Индии и за рубежом, пишет РБК.

Премьер министр Индии Нарендра Моди Фото: Reuters

Местный Минздрав, когда появилось ведомство, сообщил, что пост руководителя занял Шрипад Наик, который раньше был министром туризма. А премьер-министр Индии Нарендра Моди - любитель йоги, по его предложению с 2015 года существует Международный день йоги, который отмечают 21 июня, так как это самый длинный день в году.

Египет: Министерство религиозных пожертвований

Еще оно называется Министерство вакуфов. Это одно из 18 министерств в египетском правительстве. Ведомство занимается вопросами религиозных пожертвований.

Вакуф - это имущество, переданное на религиозные или благотворительные цели. Примерами вакуфов являются участки земли, рынок, больница или любое другое здание, которое может услужить обществу.

ПРОЕКТ

В Польше планировали создать Министерство по борьбе со смогом

В 2017 году польская радиостанция RMF сообщила, что премьер-министр Матеуш Моравецкий в скором времени назначит на должность министра по борьбе со смогом Петра Вожного. В его обязанностях - координация действия всех министерств, ответственных за борьбу с загрязнением воздуха. Дальнейшая судьба ведомства неизвестна.

Смог - довольно серьезная проблема во многих регионах Польши. Объясняют это работой польских предприятий и использованием угля в качестве топлива.