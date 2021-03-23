Коронавирус в Беларуси, последние новости на 23 марта 2021 года: страна в ожидании нового витка пандемии.

По последним данным, в Беларуси заболели 311 428 человек. Прирост за сутки в этот раз – 983 человека. Однако рано радоваться – в выходные из-за низкого количества проведенных тестов эта цифра, как правило, ниже чем в будние дни. Но число смертей от коронавируса уже вполне привычное – девять человек, а за все время распространения COVID-19 умерли - 2 166 человек. Количество выздоровевших за сутки – 726 человека.

Также Минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 5 226 399 за все время, в том числе 10 617 за последние сутки.

Ситуация в мире не спешит улучшаться, число ежедневных заражений и смертей снова пошло вверх. В Мире уже умерли 2,73 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Мексике, Индии, Англии, Италии, Франции и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 49 365 человек, в Литве – 3 486, в Латвии – 1 828, в Украине – 30 098 человек.

Известный белорусский инфекционист: страну ждет новый виток пандемии, всем нужно вакцинироваться при первой возможности

Никита Соловей с первых чисел марта прошлого года работал с коронавирусными пациентами. В основном в Минской клинической инфекционной больнице, много консультирует пациентов в других стационарах Беларуси. 22 марта в своем Facebook Никита Соловей снова высказался о ситуации с короновирусом в Беларуси.

- К нам приближается новый виток пандемии COVID-19. И как бы нам не хотелось обратного, он может быть совсем не легче предыдущих и по количеству заболевших, и по соотношению не тяжелых и тяжелых форм заболевания, - написал он. - Мы, медики, очень хотим, чтобы Вы в ближайшем будущем не стали нашими пациентами. И поэтому призываем Вас вакцинироваться против COVID-19, как только появляется такая возможность, в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства или регистрации. В том числе уже тем, кто перенес один или несколько эпизодов коронавирусной инфекции в прошлом.

Конечно, особой группой приоритета должны оставаться лица, находящиеся на передовой помощи пациентам с COVID-19 - медицинские работники и работники социальных служб.

Кроме того, важно вакцинировать все профессии, контактирующие в течение дня с большим количеством людей (для защиты и их самих, и окружающих).

Крайне важно вакцинироваться лицам с факторами риска тяжелого и осложненного течения COVID-19.

И в идеале необходимо постепенно охватить вакцинацией как можно большую часть населения. Именно это поможет в итоге существенно приостановить, а, возможно, и оборвать шествие пандемии.

В России завершили клинические испытания «легкой» вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

По словам Михаила Мурашко завершились клинические исследования вакцины «Спутник Лайт», и начался процесс ее регистрации.

Эта вакцина является облегченным вариантом «Спутника V» и в гражданский оборот может поступить уже в апреле-мае 2021-го года. Чем отличается «легкий» вариант? То что во время вакцинации «Спутником Лайт» нужна только одна прививка, а не две, так как состоит вакцина только из одного компонента.

Кроме того, по заявлению главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на данный момент идет большой пласт исследований по вопросу того сможет ли «Спутник Лайт» защищать людей от новых штаммов и мутаций коронавируса.

После регистрации и испытания облегченной вакцины на взрослых, начнется исследование этого препарата на детях.

Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

- Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи, - написал шоумен в аккаунте и получил более 280 комментариев и еще 180 ретвитов записи.

В комментариях многие пожелали ведущему скорейшего выздоровления, а заодно спросили успел ли ведущий привиться российской вакциной до заражения. Позже Ургант дал более подробную информацию и написал еще один твит.

- Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в «Вечернем Урганте», - уточнил он.

Также и пресс-служба «Первого канала» подтвердила информагентству РБК, что Иван Ургант заболел COVID-19, а также то, что «Вечерний Ургант» не закроется, а будет выходить в обычном режиме - ведущий будет «на удаленке».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Оксфордский университет прокомментировал безопасность вакцины AstraZeneca.

Испытания препарата проходили в Перу, Чили и США (подробности).

Эксперты ВОЗ назвали новую версию распространения коронавируса.

Они нашли промежуточное звено передачи инфекции от летучих мышей человеку (подробности).