«Основной спор - кто оплатит риски туристов»: что не устраивает операторов в проекте закона «О туризме», который готовят в Беларуси

В парламент для рассмотрения поступил проект нового закона «О туризме». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В парламент для рассмотрения поступил проект нового закона «О туризме». Работа над этим законопроектом началась еще в 2018 году, а поводом для этой инициативы Министерства спорта и туризма стал случай с крупной туристической компании - «Натали турс». Несмотря на то, что компания эта российская, летом 2018 года от возникшей с ней проблемой пострадали около 400 белорусов - их туры в Испанию, Турцию, Тайланд, Болгарию, Грецию и Египет были аннулированы.

С 2018 года текст нового закона дорабатывался, изменялся. Обсуждался он и с представителями отрасли, однако, по их словам, законопроект, который поступил в парламент, качественно отличается от тех версий, которые обсуждались.

«Закон создает предпосылки для поддержки только двух-трех крупных субъектов с иностранным капиталом»

- Обращает на себя внимание сразу несколько аспектов. Во-первых, еще до рассмотрения в первом чтении текст закона «О туризме» претерпел принципиальные изменения, мы считаем, что предложения, замечания и инициативы бизнеса в нем отражения не нашли, - говорит председатель совета Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун. - В последний раз мы обсуждали текст закона 2019 года на Общественно-консультативном совете Минспорта и туризма еще в августе. Он и та версия, которая рассматривается в парламенте сейчас – это фактически два разных документа. Во-вторых, законопроект в сегодняшнем виде в случае его принятия и реализации приведет к монополизации рынка, фактически он создает предпосылки для поддержки только двух-трех крупных субъектов с иностранным капиталом. Белорусским туроператорам будет просто не выжить в предлагаемых условиях.

- Какие именно аспекты законопроекта вызывают у вас особую озабоченность?

- Принципиальный аспект - прописанные в законе механизмы финансовых и банковских гарантий, а также страхование ответственности туроператора. В предыдущих версиях законопроекта лимит ответственности был определен в размере годового оборота. В нынешней версии он увеличен и указан в размере не менее двукратной стоимости туристических услуг, предусмотренной каждым договором оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма. Кроме того, в существующих условиях экономической неопределенности на туристическом рынке, вызванных последствиями ковида, форма банковских гарантий являются сами по себе дорогостоящим инструментом для субъектов туристической деятельности и являются неподъемными и нерабочими.

Еще один момент - принципы участия в формировании фонда ответственности туроператоров. Помимо этого Министерство спорта и туризма предлагает принцип персональной ответственности заменить на субсидиарную ответственность: как это будет работать на практике - непонятно, но де-факто, добросовестные турфирмы будут нести ответственность - своими деньгами – за ошибки недобросовестных участников турсектора.

Что позволит сделать путешествие по Беларуси было дешевым?

- Разберем процесс «туристический бизнес - закон - потребитель » так, чтобы было понятно всем. Так или иначе, в туристическом секторе задействована значимая часть белорусского общества: только туристов - около миллиона человек. Сама отрасль - масштабна: численность сотрудников объектов размещения - около 25 тысяч, количество работников сопутствующего сервиса составляет около 7 тысяч человек, сотрудников туроператорских компаний - около 500 человек. Есть еще правительство, депутаты, банки, страховые компании. У всех масса своих интересов, зачастую конфликтных и противоречивых. Отметим главное в национальном масштабе, - говорит председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

Белорусские граждане как туристы желают сервиса и гарантий своего отдыха или возмещения в случае его неисполнения, - отмечает Гулый.

- Государство нуждается в понятном структурированном процессе, таком, чтобы туристы не жаловались и получали оплаченное путешествие. У регулятора - Минспорта - стоит задача роста объема бизнеса, желательно с сокращением отрицательного сальдо « импорт - экспорт». У розничных торговцев есть потребность не отвечать за действия тур оператора (производителя туристического продукта) и нести финансовую ответственность только за свои действия. Цель выездных туроператоров - сохранить свой бизнес, поэтому они выступают за то, что ничего не менять и возвращать долги как можно медленнее. И это мировая практика. У всех, кто занимается въездным и внутренним туризмом, будь то владелец отеля, директор фирмы, или инструктор с гидом есть потребность в создании логичных условий развития и минимизации препон. Страхование, банки, логистика - заинтересованы в самом процессе и заработке на нем.

- В чем сегодня основная сложность?

- Сегодня сектор выездного туризма разделился: турагенты хотят нести ответственность только за свои обязательства, а многие туроператоры выступают против обеспечения своей деятельности, в силу отсутствия свободного капитала. Какое будет развитие у всего этого - мы можем лишь предполагать.

Наш союз выступает, во-первых, за обеспечение туроператорской деятельности с помощью страхования или банковских гарантий, во-вторых, за рассмотрение правительством системы «налоговый вычет», что позволит сделать путешествие по Беларуси было дешевым. Наконец, в-третьих, за использование фонда коллективной ответственности как инструмента для эвакуации граждан в нештатных и чрезвычайных ситуациях, куда все платят «по копеечке».

Основной спор, который можно увидеть на страницах СМИ о законе «О туризме», заключается в том, кто оплатит риски туристов, отдающих свои деньги на отдых заранее? И тут только три варианта: или государство, или бизнес, или сами граждане.

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