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Экономика23 марта 2021 13:05

С удаленки вернутся не все, а работа в IT еще долго будет одной из самых высокооплачиваемых: тенденции на рынке труда Беларуси в 2021

Эксперты рассказали «Комсомолке» о том, на какие рабочие места белорусов ждут после окончания пандемии. Уже сейчас можно назвать несколько тенденций
Виктор ПАЖИТОКВиктор ПАЖИТОК
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Фото носит иллюстрационный характер. Архив "КП"

Прежде всего, социолог Елена Артеменко отмечает:

- Пандемия не вызвала заметного роста безработицы. Это может быть связано с тем, что, во-первых, в Беларуси не вводились жесткие карантинные меры, что сохраняется большой госсектор в экономике, а также люди сократили активность по поиску и смене работы. При этом снижение доходов происходит, в ответ на пандемию выросла скрытая безработица – когда людей отправляют в отпуск за свой счет или сокращают продолжительность трудовой недели.

1. Видна тенденция к индивидуализации труда.

- Перемещение кадров из сферы производства в сферу услуг происходит из-за автоматизации производств и уменьшения рабочих мест – это логичный процесс для всего мира. Другое дело – как переквалифицировать людей и быстро занять их на другой работе, не оставив безработными. В Беларуси не очень сильно развит ресторанный и гостиничный бизнес, нет большого притока туристов, которым потребовались бы услуги гостеприимства, население только начинает привыкать покупать услуги помощи по дому и с детьми. Сфера медуслуг и услуг красоты развита у нас хорошо, качество лучше, чем во многих странах. Можно довольно быстро обучиться на парикмахера, бровиста, или мастера по маникюры – люди стали чаще ходить в салоны. Но и здесь не видно гигантского прироста. Услуги стройки и ремонта сильно зависят от того, есть ли у людей деньги, и не боятся ли они их вкладывать в ремонт, - считает совладелец «Студии Сорокина и Кулинкович» и академии нетехнических IT Skademy Тамара Кулинкович.

Преобладание сферы обслуживания над производством в экономике – маркер перехода к постиндустриальному укладу, и Беларуси эта тенденция не обходит.

- Среди всех занятых, доля тех, кто работает в сфере услуг (помимо сельского хозяйства, промышленности и строительства) выросла с 55% в 2010 году до 61% в 2020 году. Доля частного сектора по количеству занятых в экономике превышает 50%. - приводит статистику Елена Артеменко. - Если говорить про индивидуальные формы труда, то для них есть разные режимы – можно не только быть ИП, но и ремесленником или просто работать по договорам подряда. Количество ИП у нас растет (в 2013 было 248,5 тыс., в 2015 г. снизилось до 240,8 тыс., а в 2019 г. стало уже 257 тыс.). Кризис повлияет на сокращение их количества, но долгосрочный тренд тоже на повышение их вклада. Конечно, если условия по налогообложению и режимам их функционирования не будут ухудшаться. В общем, мы движемся в направлении индивидуализации, но нужно понимать, что у нас малые и средние предприятия дают только четверть ВВП, а в Польше, например, больше 60%.

2. IT-сектор престижности не утратит.

- Сколько бы ни говорили, что «про IT уже надоело слушать», тем не менее, это та новая отрасль, которая приходит на смену производству и создает новые рабочие места. Другие сферы не растут так быстро. Так что IT в Беларуси – это новое производство. И хорошо, что у нас есть исторически сложившаяся база для подготовки инженеров, хорошее качество образования, можно получить новую специальность и в вузе, и после, переучившись на курсах. Причем в IT нужны не только разработчики и тестировщики, но и гуманитарные специальности – IT-продавцы, рекрутеры, маркетологи, копирайтеры, бизнес-аналитики, менеджеры проектов и менеджеры продуктов. Работа в услугах хороша еще тем, что можно не зависеть от большого предприятия и работать на себя, сразу с несколькими предприятиями, или с частными клиентами.

Тенденция уходить в работу на себя в последние годы развивалась в Беларуси, люди выходили из тени, создавали свое ИП, начинали работать легально. При упрощенной системе налогообложения работать, как ИП, в Беларуси было несложно и довольно выгодно. Но недавние новости о проекте изменений в законодательстве (о контроле за цифровой сферой – Ред.) напугали многих. Сейчас люди ждут, - рисует перспективу Тамара Кулинкович.

Высокая квалификация увеличивает шансы найти хорошую работу, причем это могут быть как знания, так и мастерство рук, владение инструментом. Архив "КП"

3. Усиление роли удаленной работы

Тут две параллельные тенденции, считает Тамара.

- Некоторые компании за это время так хорошо построили процесс управления сотрудниками, что удаленка стала для них приятным новым стилем работы – можно нанимать людей из разных городов, не зависеть от офисов, экономить деньги на оснащении рабочих мест, электричестве, аренде и так далее. Я знаю людей, которые счастливы работать на удаленке – их никто не отвлекает, они чувствуют себя очень эффективными, не тратят много времени на сборы и дорогу на работу. Многие смеются, что перестали тратить деньги на одежду и аксессуары, могут проводить больше времени с семьей.

Но есть и другая тенденция: люди устали быть взаперти. А некоторые так и не смогли организовать нормальную работу дома.

- Повышение уровня домашней напряженности и насилия ужасает – это очень печальный и, похоже, неизбежный факт. Из-за напряжения, стесненного пространства, невозможности изолироваться и отдохнуть люди не могут эффективно работать, срываются на близких, в итоге страдают родные, распадаются семьи. Это тенденция прослеживается по всему миру. Так что, если удаленная работа и останется, нужно будет придумывать отдельные места для такой работы, где можно будет сосредоточиться, – библиотеки, или коворкинги. Хорошо, если во время удаленки компании и сотрудники обнаружили, какие привычки раньше съедали время и продуктивность, научились более четко ставить и контролировать задачи, перестали относиться к труду, как к присутствию на рабочем месте. Тогда вся эта ситуация с карантином принесет хоть какую-то пользу: люди будут следить за результатами своей работы и производительность белорусских организаций повысится. Хорошо, если у людей теперь будет выбор: работать из дома, или приезжать в офис, - обобщает Тамара Кулинкович.

4. В будущем увеличится и роль сложного труда

- Экономике Беларуси не нужно с только людей с высшим образованием, которое слабо соответствует запросам рынка труда. Стоит задача повысить роль профессионально-технического и среднего специального образования. Но они должны отвечать требованиям времени. Например, в IT-секторе многие задачи не требуют обучения 5 лет на матфаке, - считает Елена Артеменко.

Тамара Кулинкович добавляет:

- Высокая квалификация увеличивает шансы найти хорошую работу, причем это могут быть как знания, так и мастерство рук, владение инструментом. Количество синих воротничков сокращается, потому что меняется характер производства, меняется ориентация экономики. Но люди с «золотыми руками» будут нужны всегда. И чем больше будет товаров и услуг, произведенных машинами, тем больше будут цениться вещи, созданные людьми, и слова, сказанные и написанные людьми. Другое дело, что таких рабочих мест будет все меньше. Поэтому универсальным советом тут будет банальный – чтобы конкурировать за рабочие места, людям надо увеличивать профессионализм и подход к работе и к людям. Не важно, в какой сфере это происходит: если человек следит за результатами работы и внимателен к людям, для которых работает, умеет помочь, поддержать эмоционально, найти нестандартный выход из ситуации, – его сложно будет заменить.

5. Рабочих на несложных технологических операциях заменят роботы

- Развитие IT в Беларуси дает возможность надеяться, что мы в этом тренде не отстанем. В качестве примера – обувные производства в Беларуси используют роботов и искусственный интеллект для раскройки кожи, таких примеров можно привести много. Но экономический кризис замедлит этот процесс, так как переоснащение требует инвестиций, - полагает Елена Артеменко

- Если мы говорим в перспективе пяти, даже десяти лет, то по-прежнему будет нужен разный труд. До полной автоматизации в нашей стране все еще далеко, так что физический труд и низко квалифицированная работа будут нужны еще долго, но постоянно будут сокращаться. Они уже существенно сократились. В процессе автоматизации на первый план выходит эмоциональное и личное общение, человеческий фактор. Так что параллельно с автоматизацией появляются работы, связанные с общением, поддержкой, личным сервисом для клиентов, личными профессиональными консультациями, личным обучением, сферами, где нужна оценка ситуации и принятие решений человеком: медицина, воспитание и обучение, продажи и маркетинг (которые очень нужны белорусским компаниям), инженерные и гуманитарные специальности. Если заниматься прогнозированием будущего, то если в несложных технологических операциях людей заменят машины, люди начнут развивать сферы, отличающие их от машин: становиться гуманнее, оказывать друг другу интеллектуальные и эмоциональные услуги, обучать, развивать и поддерживать друг друга, - считает Тамара Кулинкович.

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