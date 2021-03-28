Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 марта 2021 20:53

Строили Курган Славы, следили за моралью, пытались вернуть вывезенные ценности, защищали Быкова и Алексиевич: чем запомнились главные идеологи БССР

«Комсомолка» решила вспомнить чиновников идеологической вертикали последних 25 лет БССР
Наталия КРИВЕЦ
За последние 25 лет БССР сменилось всего три главных идеолога. В коллаже использованы фото из личного архива Валерия Пилотовича, vminsk.by и Владимира Крука.

За последние 25 лет БССР сменилось всего три главных идеолога. В коллаже использованы фото из личного архива Валерия Пилотовича, vminsk.by и Владимира Крука.

1965 - 1970: Станислав Пилотович

В 1965 году первым секретарем ЦК Компартии Беларуси стал Петр Машеров. И свой кабинет он сформировал из близких ему по духу людей. На партийную работу в то время выдвигались в основном или фронтовики, или участники партизанского движения. Секретарем ЦК КПБ, отвечавшим за идеологию, избрали бывшего партизана Станислава Пилотовича - первого секретаря Витебского обкома партии.

До войны Пилотович успел окончить фельдшерскую школу в Бобруйске, во время оккупации был бойцом партизанского отряда. А после Великой Отечественной сделал сперва комсомольскую, а затем партийную карьеру. Зампред Госкомитета СССР по кинематографии Борис Павленок в своей книге «Кино. Легенды и быль» вспоминал, что Пилотовича «любил партийный актив республики за честность, прямоту, уважительность в общении с людьми и демократичность. При выборах первого секретаря ЦК Белоруссии, после отъезда Мазурова в Москву, он котировался на этот пост наравне с Машеровым. Пленум при незначительном перевесе голосов избрал Машерова: ты помоложе, Стас, и еще успеешь порулить». Машеров был старше Пилотовича всего на четыре года.

Станислав Пилотович был секретарем ЦК КПБ по идеологии на протяжении пяти лет, затем сделал успешную дипломатическую карьеру. Фото: личный архив Валерия Пилотовича

Станислав Пилотович был секретарем ЦК КПБ по идеологии на протяжении пяти лет, затем сделал успешную дипломатическую карьеру. Фото: личный архив Валерия Пилотовича

- Станислав Пилотович из всех белорусских идеологов был самым солидным по уровню подготовки и интеллекта, - считает Михаил Стрелец, профессор кафедры гуманитарных наук Брестского государственного технического университета. - Он первым из партийных функционеров республиканского уровня поставил вопрос о возвращении незаконно вывезенных из Беларуси культурных ценностей. И поддерживал издание произведений, которые не согласовывались с устоявшимися в советском обществе представлениями. В частности, как бывший партизан, заступился за повесть Василя Быкова «Круглянский мост».

Пилотович проработал на посту секретаря ЦК по идеологии 5 лет.

- У них с Машеровым был хороший альянс, они были очень дружны, - рассказал «Комсомолке» сын бывшего идеолога, Валерий Пилотович. - Они встречались не только на работе - часто отдыхали вместе. В то время создавалось три мемориала - «Хатынь», Курган Славы и «Брестская крепость-герой». Отец был куратором строительства, и у нас дома они часто обсуждали с Машеровым эти вопросы. Но отца интересовало и сельское хозяйство, и промышленность, и культура. Он дружил с писателями, у нас дома бывали Бровка, Кулешов и другие писатели. Я помню эти застолья. Тогда люди были более дружны. Хотя они и спорили, и решали какие-то вопросы, но уважали друг друга.

Одним из главных идеологических проектов во времена Машерова стало возведение Кургана Славы. Первый секретарь ЦК был на открытии с внучками. А вот Станислав Пилотович, который курировал стройку, на фото не попал. Фото Евгения Коктыша

Одним из главных идеологических проектов во времена Машерова стало возведение Кургана Славы. Первый секретарь ЦК был на открытии с внучками. А вот Станислав Пилотович, который курировал стройку, на фото не попал. Фото Евгения Коктыша

История сохранила и другие воспоминания о Пилотовиче. При нем, в 1968-м, в Минске началось отселение и постепенный снос зданий старой Немиги. Тут хотели строить «город будущего».

Старая Немига, которую начали сносить в конце 1960-х. Фото Юрия Иванова

Старая Немига, которую начали сносить в конце 1960-х. Фото Юрия Иванова

Так называемый "дом Мусинского", названный так по имени архитектора, строился на месте старой Немиги с 1979 по 1993 годы.

Так называемый "дом Мусинского", названный так по имени архитектора, строился на месте старой Немиги с 1979 по 1993 годы.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

А известный литературовед Адам Мальдис утверждал в свое время, что секретарь ЦК по идеологии был против публикации «Каласоў пад сярпом тваім» Владимира Короткевича. А режиссер Виктор Туров, фильмы которого критиковал Пилотович, вспоминал, что однажды в отчаянии не сдержался.

- А почему вы считаете ваше мнение самым важным?

Идеолог, вспоминал режиссер, в ответ стукнул кулаком по столу.

- Потому что нас поставили главными!

В начале 1971 года Станислава Пилотовича назначили чрезвычайным и полномочным послом СССР в Польше.

Станислав Пилотович в бытность послом СССР в Польше с польскими лидерами – первым секретарем партии Эдвардом Гереком и премьер-министром Польши Петром Ярошевичем. Фото: личный архив В. Пилотовича

Станислав Пилотович в бытность послом СССР в Польше с польскими лидерами – первым секретарем партии Эдвардом Гереком и премьер-министром Польши Петром Ярошевичем. Фото: личный архив В. Пилотовича

- Это было партийное задание, и отец воспринял его не как понижение или повышение по службе, а как очередной интересный этап жизни, - вспоминает Валерий Пилотович. - Его очень уважали поляки - он был первым из советских дипломатов, кто знал польский язык. Я каждый год ездил в отпуск в Варшаву к родителям и помню, что местное руководство очень уважало отца, он там был своим. Они и в неформальной обстановке встречались, на охоту ездили.

Дипкомандировка Пилотовича в Польше длилась семь лет. Затем он пять лет занимал пост зампредседателя Совета министров БССР. В 1983 году он вышел на пенсию, а спустя три года умер всего в 63 года.

Вице-премьер Станислав Пилотович (крайний слева) на вечере памяти в честь 75-летия со дня рождения Петруся Бровки. Рядом - зампред Президиума Верховного Совета БССР Владимир Лобанок, глава МИД БССР Иван Антонович и писатель Сергей Граховский. 1980

Вице-премьер Станислав Пилотович (крайний слева) на вечере памяти в честь 75-летия со дня рождения Петруся Бровки. Рядом - зампред Президиума Верховного Совета БССР Владимир Лобанок, глава МИД БССР Иван Антонович и писатель Сергей Граховский. 1980

1971 - 1986: Александр Кузьмин

Александр Кузьмин был в должности секретаря ЦК по идеологии втрое дольше предшественника - при Машерове, Киселеве и Слюнькове. И прослыл либералом, поддерживая писателей, которые не очень вписывались в повестку дня, - Василя Быкова, Андрея Макаенка, Алеся Адамовича, Светлану Алексиевич.

- Вот мой пример, - рассказала «Комсомолке» нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. - Он прочел «У войны не женское лицо», уже не помню, был это журнальный вариант или книга, наверное, книга - и она ему понравилась. Они поговорили с Быковым, и в год 40-летия Победы меня наградили орденом «Знак почета». По тем временам это был смелый шаг, если учесть, что до того рукопись три года кочевала по редакциям - я считалась антисоветчиком, меня обвиняли в натурализме и пацифизме.

Дочь Алеся Адамовича, Наталья Адамович, в 2007 году в интервью газете «Труд» говорила, что ее отцу и другим писателям «помогал секретарь ЦК КПБ Кузьмин, человек, сильно выделявшийся из партийной верхушки. Их объединило военное прошлое. Александр Трифонович был на войне летчиком, и Адамович даже посвятил ему рассказ «Неподвижность».

Философ и историк Валерий Лебедев, эмигрировавший в начале 90-х в США, в 70-е был хорошо знаком с Кузьминым и в своих воспоминаниях «Мы - были» описывает встречи с ним.

«Один раз беседа с Кузьминым в доме [композитора Евгения] Глебова была о доносах, - пишет Лебедев. - Я вспомнил дело Степина.

- Это еще что... Мы в ЦК каждый день получаем пачки доносов деятелей культуры и науки друг на друга. Вы не представляете, какие гадости пишут. И у кого сколько любовниц, и кто сколько пьет, и кто у кого списал да украл. Готовы без соли друг друга сожрать. (Фраза - дословная).

Второй раз тема - бережное отношение к творческой интеллигенции. Наверное, не к той, что писала друг на друга. Помню его слова: пройдут десятки, а то и сотни лет. Как нас будут вспоминать? По тракторному заводу? По камвольному комбинату? Нет, по музыке, по книгам, которые остались от нашего времени. «Рукописи не горят», - произнес он тогда свою любимую фразу. Ну, если секретарь по идеологии цитирует Булгакова... - это нечто».

Василь Быков, как и другие белорусские писатели, с большим уважением относился к главному идеологу Александру Кузьмину. Фото Владимира Крука

Василь Быков, как и другие белорусские писатели, с большим уважением относился к главному идеологу Александру Кузьмину. Фото Владимира Крука

Кинофильмы и спектакли в БССР тоже получали визу ЦК. «Комсомолка» писала, как режиссер Борис Луценко вспоминал: когда в 1972 году вышел спектакль Купаловского театра «Раскіданае гняздо», случился скандал из-за фразы «Аб торбах не павінны забывацца нават і тыя, што на пасадах сядзяць». Театру посоветовали исправить реплику от греха подальше. А Машеров, посмотрев спектакль, и вовсе сказал: лучше обойтись без этой фразы.

В 1981-м Луценко снял фильм «Раскіданае гняздо». На предпросмотре Кузьмин сильно разозлился: «Опять торбы, которые люди на высоких должностях не должны забывать? На кого эти намеки? Тебе же Машеров запретил еще в спектакле!» В итоге из фильма ее вырезали. Как и некоторые песни на стихи Купалы, которые для фильма написал Сергей Кортес, а исполнил Владимир Мулявин. Главному идеологу БССР не понравилось, что для песен были взяты стихи раннего Купалы, а не советские.

Исследователь белорусской литературы Сергей Шапран, собирая истории для книги «Беларускі гістарычны анекдот», услышал немало рассказов об Александре Кузьмине. В их числе есть такой.

«Конец 1970-х. За стихотворение о БАМе поэт Владимир Некляев номинирован на премию Ленинского комсомола. Заходит он как-то в редакцию одного из литжурналов, а там сидит в одиночестве понурый сотрудник, здоровается сквозь зубы.

- Чего грустишь? - спрашивает Некляев.

- Не пишется ничего.

- А что можно в такой тоске написать? Ты давай веселее!

- Я по БАМам не катаюсь, мне не с чего веселеть.

- Так по бабам катани. Оно еще лучше, чем по БАМам. Знаешь, как писал Дюма-отец? Одна обнаженная женщина на одном колене, другая - на другом, под столом - ящик шампанского. И пожалуйста - «Три мушкетера»!

С этим советом Некляев ушел, а повеселевший сотрудник остался и без промедления описал все, что услышал, заменив Дюма на Некляева. И вышло, что поэму про ударную комсомольскую стройку претендент на высокую госпремию написал в беспробудном пьянстве и занятиях групповым сексом.

Из «стук-отдела» КГБ информация, как было заведено, пошла в идеологический отдел ЦК КПБ. Туда Некляева и вызвали разбираться, поскольку именно там согласовывались с Москвой различные характеристики и рекомендации. «А, распутник!» - приветствовал Некляева секретарь по идеологии Кузьмин, случайно встретивший его у входа в ЦК. В результате пришлось и ему рассказать, как писал Дюма. Секретарю ЦК нравилась манера письма великого француза - он не был членом Союза писателей. «Дело» Некляева было прекращено».

Еще при Кузьмине в Минске в 1981 году началась реконструкция Троицкого предместья. Спорить о результатах можно бесконечно, но факт остается фактом - Троицкое после реконструкции стало символом Минска.

Так Троицкое предместье выглядело в начале 1980-х. Фото: minsk-old-new.com

Так Троицкое предместье выглядело в начале 1980-х. Фото: minsk-old-new.com

Реконструированное Троицкое предместье стало одним из самых узнаваемых символов Минска.

Реконструированное Троицкое предместье стало одним из самых узнаваемых символов Минска.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

А когда произошла чернобыльская катастрофа, Александр Кузьмин вел дневник, в который записывал, что происходило в коридорах власти. Вскоре он был отстранен от должности за принципиальную позицию по Чернобылю.

- Уже умирая от онкологии в 2003-м, 84-летний Кузьмин не хотел печатать этот дневник, иначе, по его словам, на похороны никто не придет, - рассказал Сергей Шапран. - Дал разрешение на публикацию только после смерти. Однако дневник бывшего секретаря ЦК остался неопубликованным и после его ухода. Я не раз звонил вдове Кузьмина, но с публикацией ничего не вышло - Таисия Андреевна то не могла найти дневник, то болела. А потом Таисия Андреевна умерла. Разговор с дочерью Кузьмина тоже, увы, не дал результата.

1986 - 1991: Валерий Печенников

Кузьмина первый секретарь Николай Слюньков планировал заменить экс-завотделом культуры ЦК КПБ, проректором Академии общественных наук при ЦК КПСС Иваном Антоновичем. Но Москва не стала рассматривать эту кандидатуру. Забраковали там в качестве главного идеолога БССР и Геннадзя Буравкина. «Угледзеўшы ў ім нацыяналіста», как написал в книге воспоминаний писатель Валентин Блакит.

Последним секретарем ЦК КПБ по идеологии стал Валерий Печенников - человек с большим стажем партийной работы (с 1972 года), а в 1983 - 1985 годах председатель Мингорисполкома, первый секретарь Минского горкома партии. По мнению Валентина Блакита, который в 1980-х тоже был членом ЦК и курировал работу ТВ и радио, Печенников был технарем и хозяйственником. Он, писал литератор, «меў вельмі прыблізнае паняцце пра ідэалогію, культуру» и не особо был рад новой работе.

Последний секретарь ЦК КПБ по идеологии Валерий Печенников. Фото: vminsk.by

Последний секретарь ЦК КПБ по идеологии Валерий Печенников. Фото: vminsk.by

Блакит вспоминал, как новый идеолог попробовал было реформировать СМИ:

- Загадаў неадкладна, у трохдзённы тэрмін арганізаваць па аналогіі з будаўнічымі аб’ектамі дзяржпрыёмку кожнай тэле- і радыёперадачы так, каб ніводная не магла выйсці ў сьвет без падпісанага ўсімі членамі прыёмнай камісіі акту. Вядома ж, гэта быў абсурд, […] і я паспрабаваў як мага далікатней патлумачыць, што будаўнічыя аб’екты і тэлерадыёперадачы - рэчы непараўнальныя, […] камісіі спатрэбіцца без сну і адпачынку засядаць трое сутак, каб прыняць прадукцыю на адзін дзень. Ён глянуў з недаверам, падазрона, нават варожа і з апломбам пацвердзіў: табе загадана - рабі, як сказана, а не шукай адгаворак...

Печенников удержался в кресле главного идеолога, и когда в 1987 году Слюньков уехал на повышение в Москву, а его преемником в Минске стал Ефрем Соколов. Как раз при Соколове и его главном идеологе в Беларуси произошли первые массовые антикоммунистические митинги и, соответственно, их разгоны. Так произошло с «Дзядамі» в 1988 году, когда против людей направили милицию и внутренние войска, применили слезоточивый газ.

Не потерял свою работу Печенников и при последнем руководителе БССР Анатолии Малофееве. Правда, тот был у власти всего 9 месяцев. Да и в 1991-м Малофееву, очевидно, было не до кадровых перестановок...

В ТЕМУ

Сколько было идеологов в новейшей истории Беларуси

В независимой Беларуси в Администрации президента есть главное идеологическое управление и его начальник. Но есть и заместители главы Администрации, занимающиеся, среди прочего, вопросами идеологии. Правда, одно время должность упразднили, а ответственность за курирование идеологической работы в стране распределялась между первым замглавы Администрации президента и его пресс-секретарем.

Довольно сложно сказать, какое точно число идеологов поменялось со времени основания института президентства в 1994-м. По нашим подсчетам - не меньше 12. В их числе - Владимир Заметалин, Станислав Князев, Олег Пролесковский, Наталья Петкевич, Всеволод Янчевский, Игорь Бузовский.

Самым одиозным белорусским идеологом прослыл Владимир Заметалин. В 1998 году именно Заметалин сыграл решающую роль в расколе «Песняров», а в 1999-м – в отъезде за рубеж Владимира Некляева, на тот момент главы Союза писателей, а затем и сам раскол СП. С его деятельным участием связывают инициативы референдумов 1995 и 1996 годов, после которых в Беларуси установилось двуязычие, поменялась госсимволика, расширились полномочия президента.

А, пожалуй, дольше всех в качестве главного идеолога проработал на разных должностях Олег Пролесковский - с 2003 по 2008 год. Среди прочего за это время появились неофициальные черные списки белорусских рок-музыкантов, у которых были проблемы с проведением концертов, эфирами на радио и ТВ. Правда, в 2007-м Пролесковский пригласил на встречу нескольких музыкантов из черного списка - Ворошкевича, Куллинковича, Хоменко, Вольского и Павлова. У них просили не участвовать в оппозиционных акциях. Тот поход потом громко обсуждался, но на какое-то время проблемы с концертами улеглись.

Сейчас главным управлением руководит Ольга Шпилевская, а замглавы Администрации, курирующий идеологию, - Андрей Кунцевич.

Интересное