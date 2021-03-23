«Мяне абразілі яго пытанні, не змагла стрымацца»: переводчице Ольге Калацкой грозит до 6 лет за пощечину Григорию Азаренку. Он пришел в суд

Ольга свою вину полностью признала Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во вторник, 23 марта в суде Фрунзенского района начался суд по делу переводчицы Ольги Калацкой. Ее обвиняют в злостном хулиганстве – во время одной из акций протеста она дважды ударила по лицу корреспондента телеканала СТВ Григория Азаренка. За это ей может грозить от ареста до лишения свободы на срок до шести лет.

Первым в зал суда пропустили потерпевшего Григория Азаренка.

Григорий Азаренок заявил в суде, что не собирался оскорблять никого из собравшихся на акции протеста Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поддержать Ольгу пришли ее родные, друзья. До того, как в зал входит судья, близкие пытаются встретиться с Ольгой взглядом, машут ей рукой – Ольга улыбается и машет в ответ.

Ольга Калацкая находится под стражей с 15 января 2021. На вопросы суда она отвечает по-белорусски: Ольге 49 лет, у нее высшее образование, работает переводчицей в частном предприятии. До задержания Ольга ухаживала за своей 90-летней мамой, которая сама не может выйти из квартиры, принимать лекарства. Ольга перевела на белорусский язык десятки художественных книг, фильмов и сериалов.

Во время следствия переводчица признала, что дала пощечину Азаренку, но не видела в своем поступке состава преступления Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гособвинитель зачитала обвинение: там сказано, что 15 ноября на улице Притыцкого в Минске Ольга умышленно ударила рукой по лицу Азаренку. В тот же день уже на проспекте Пушкина, «грубо нарушая общественный порядок и из хулиганских побуждений повторно умышленно нанесла не менее одного удара в область лица Азаренку, причинив физическую боль и побои».

«Асабістая непрыязнасць узнікла ў той момант, калі я пачула ягонае рытарычнае пытанне»

Свою вину Ольга признала в полном объеме. Переводчица рассказала свою версию событий того дня.

- 12 лістапада памер збіты Раман Бандарэнка. Мастак, якому быў 31 год. Я вельмі смуткавала з прычыны смерці маладога чалавека, глыбока спачувала гору маці. 15 лістапада вырашшыла паехаць на Заходнія могілкі, дзе пахаваны мой бацька. Калі я апынулася на прыпынку, пабачыла, что грамадскі транспарт не ходзіць. Я чакала недзе паўгадзіны. Села ў маршрутку,вырашыла сысці на Пушкінкскай, а адтуль даехаць да могілак.

На Пушкинской Ольга увидела группу людей, с которыми разговаривал Григорий Азаренок. Он спрашивал, почему они там собрались, что знают о Романе Бондаренко, как его отчество. Ольга вспоминает, что, не получив ответ, Григорий спросил: «Как вы можете горевать по нему, если вы не знаете его отчество?».

- Гэта мяне глыбока абразіла і абурыла. Я не змагла стрымацца, падышла і дала яму поўху – по-русски это пощечина. Гэта быў чыста сімвалічны жэст. Асабістая непрыязнасць узнікла ў той момант, калі я пачула ягонае рытарычнае пытанне: як жа вы можаце выказваць жалобу, калі не ведаеце дэталяў біяграфіі чалавека.

Если вина Ольги в суде будет доказана, ей грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй эпизод Ольга не помнит, но узнала себя по одежде на видео. Во время следствия переводчица признала, что дала пощечину Азаренку, но не видела в своем поступке состава преступления. После она частично признала свою вину.

- Я шкадую, што так атрымалася.

Извинений Азаренку Ольга не приносила.

- Хотите ли вы принести извинения в открытом судебном заседании? – спрашивает гособвинитель.

- Калі спадар Азаронак прызнае, што людзі шчыра выказвалі свой смутак, калі ен спачувае гору маці Рамана Азаронка, то так. Я хачу ведаць яго пазіцыю.

«Написал ходатайство о прекращении уголовного преследования, говорил, что претензий к этому человеку не имею»

Григорию Азаренку 25 лет, он работает специальным корреспондентом государственного телеканала СТВ.

- Я отправился по редакционному заданию на освещение несанкционированного массового мероприятия в районе станции метро Пушкинская. Там собирались люди, чтобы провести, по-моему, 10-е на тот момент несанкционированное массовое мероприятие. До того, как я начал задавать вопросы, группа людей обступила меня, начали кричать, в том числе нецензурно – все есть на видео. Первое, что мне сказали – что я нацистская сволочь, которая убила Рому.

Григорий Азаренок поддерживает ходатайство о прекращении уголовного преследования. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Григорий Азаренок подтвердил, что сомневался в искренности собравшихся людей: по его мнению, люди собрались именно в том месте, которое было ранее опубликовано в «зарубежном телеграм-канале», значит, такое решение они приняли не самостоятельно.

Григорий рассказывает, какие вопросы задавал собравшимся: почему они пришли именно туда, с какой целью, что им известно о Романе Бондаренко.

- Просто задавал вопросы как корреспондент. Я не пытался кого-то оскорбить. В определенный момент они начали хватать меня за куртку, туда-сюда швырять. В этот момент подошла обвиняемая и дала мне пощечину.

Григорий спрашивал у Ольги, за что она это сделала, другая женщина ответила за нее: «Заработал».

- Я заявлений не писал, об этом эпизоде забыл в тот же вечер. Но в зарубежных телеграм-каналах выложили это видео, решили посмаковать этот эпизод. Правоохранительные органы решили заняться этим. Я написал ходатайство о прекращении уголовного преследования, говорил, что никаких претензий к этому человеку не имею. Я не считаю, что она меня как-то оскорбила, поэтому прощать мне нечего.

Сейчас Григорий поддерживает ходатайство о прекращении уголовного преследования.

Сюжет о тех событиях на телевидении не вышел «из-за редакционной политики», но, по словам Григория Азаренка, был опубликован в телеграм-канале «Желтые сливы».

- В одном из интервью вы сказали, что подарите книгу тому человеку, который лучше всех вас оскорбит. Я вас правильно понял? – вопрос потерпевшему задает адвокат Ольги Калацкой.

- Да.

- Вам что, нравится, что вас обвиняют?

- В одном из телеграм-каналов меня уже пять раз назвали нацистской мразью.

Зал отреагировал смехом, мужчину, который прокомментировал слова Азаренка фразой «таки да», удалили из зала.

«Григорий Азаренок никогда при мне никого не оскорблял»

Андрей Иваненко, телеоператор СТВ, выступает в суде свидетелем. 15 ноября он работал на акции вместе с Григорием Азаренком. По словам свидетеля, ни один человек на вопросы съемочной группы не отвечал.

- Они делали то, что делают почти все время, когда мы находимся на съемках на таких мероприятиях. Оскорбляют лично, это можно назвать безумием. Людей, которые там находятся, адекватными назвать сложными. Я просто вспомнил то состояние, в котором нам приходится работать на таких мероприятиях… До сих пор не могу понять, как человек может назвать другого фашистом и пожелать смерти. У них желание не просто оскорбить, но ударить, толкнуть. Да, были люди, которые подходили, пытались поговорить – но это единицы. Григорий Азаренок никогда при мне никого не оскорблял. Общение на каких-то повышенных тонах – да, но оскорблений никогда не было. При этом никто не относился к Азаренку как к корреспонденту, а как к человеку, который приехал кого-то унизить и оскорбить.