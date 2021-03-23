Площадь – как Киев с пригородом! Как полесский заказник «Ольманские болота» стал больше на целый Бобруйск

Ольманы - уникальный заказник. Фото: Анатоль Нефидович

Когда говорят, что белорусские болота – легкие Европы, чуть ли не в первую очередь имеют в виду именно Ольманские болота. Это один из самых крупных в Европе цельных лесоболоных комплексов. Болота находятся на юге страны, в центральной части белорусского и Полесья, и продолжаются на украинской территории. В Беларуси это место охраняют с 1998 года. Тогда республиканским ландшафтным заказником объявили бескрайние полесские болота на площади 94 219 га – это без малого как три Минска.

А 25 февраля 2021 Совет Министров издал постановление, которое прибавляет заказнику еще 10% площади – это больше, чем Барановичи и сопоставимо с размерами Бобруйска. Отныне особым образом наше государство охраняет 103 935 гектаров Ольманских болот – это как Киев с пригородом!

ЧТО ЭТО ДАЕТ?

Особый природоохранный статус накладывает ограничения на вмешательство человека в природу. Среди прочего вводится более строгий запрет на рубку леса. Особенно это касается кварталов, где есть уникальный биотоп или растут редкие виды.

Салатовым цветом отмечена территория, которую добавили к заказнику. Фото: ptushki.by

В заказнике нельзя собирать мох и лишайник, заготавливать сок и живицу, повреждать лесную подстилку. Собирать травы и ягоды разрешено, но только для себя – юрлицам и ИПшникам в заказнике делать заготовку нельзя. С 1 апреля до 15 июня запрещено косить сено – это время, когда гнездятся птицы. С 1 марта по 14 мая установлен полный запрет на охоту. Также в пределах заказника соблюдается режим тишины: ходить на катерах и лодках с мощными двигателями (свыше 15 л.с.) нельзя. Мойка тоже недопустима.

Также на территории заказника не будут разведывать и разрабатывать месторождения полезных ископаемых.

ЧЕМ ВАЖНЫ ОЛЬМАНСКИЕ БОЛОТА

На Ольманских болотах обитают 25 видов птиц из Красной книги. Среди них вертлявая камышовка и большой подорлик – в мире они находятся на грани исчезновения, потому что места их обитания уничтожены. Всего на Ольманах живут 45 видов животных, занесенных в Красную книгу Беларуси. А еще здесь растут более 700 видов растений, из них 21 – редкие, «краснокнижные».

– Вся Западная Европа уже освоена. Таких больших участков дикой природы, которая не пересекается дорогами, населенными пунктами, очень мало. А именно такие территории важны, чтобы природа жила по своим законам, - объясняет Катерина Николаева, менеджер проекта «Полесье – дикая природа без границ» в Беларуси организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». – Например, рысь или волк: чтобы они выполняли свои функции в экосистеме, им нужен простор. Или большие подорлики – у нас в Беларуси самая большая европейская популяция этих птиц. Им нужна большая территория для охоты, глухие места. Большой участок охраняемой территории – это залог сохранения видов, которые очень чувствительны к беспокойству и у которым нужны большие кормовые участки. Без этого их не сохранить.

После уборки на месте нелегального лагеря на Ольманах. Фото: ptushki.org

Когда в 2019-м на Ольманы приезжал британский биолог сэр Джон Лоутон, он сравнил британские заказники с картинной галереей без картин. На его родине есть небольшие участки верхового болота, которые сохранили просто ландшафт, жизни на нем нет. Там нет волков и рысей, филинов, подорликов. Белорусские Ольманы в сравнении с этим – рай для диких животных. Здесь природа живет по своим законам, и очень важно ей в этом не мешать.

АПБ вместе с Франкфуртским зоологическим обществом несколько лет назад занялись темой особой охраны дикой природы Полесья. Волонтеры убирали мусор в лесных лагерях сборщиков клюквы, призывали разумно отнестись к стройке дороги через Ольманские болота, чтобы не портить уникальную экосистему.

ЧТО С ПОЖАРАМИ НА ОЛЬМАНАХ?

Расширить площадь заказника – это еще не значит сделать все для того, чтобы сохранить эту территорию. Ольманы горят каждый год. Часть ученых считает, что нужно дать болоту справиться с возгораниями и его последствиями самостоятельно..Другие уверены, что болота нужно тушить, а ландшафт трансформировать под нужды человека. При этом на тушение болот тратятся огромные деньги – один только вертолет МЧС влетает в копеечку. Пару лет назад на Ольманах насыпали дорогу, чтобы технике было легче пройти по болотам. Специалисты «Аховы птушак Бацькаўшчыны» убеждены, что это ошибка.

– Мы убеждены, что от дорог на Ольманах больше вреда чем пользы. Дороги ведут к нарушению водного режима, выглядя как водораздел. Плюс увеличивается доступность территории для людей. Количество пожаров от этого только растет. В то же время мы понимаем в каких тяжелых условиях приходится тушить пожары на труднодоступных участках болота и высоко ценим труд сотрудников МЧС и лесхозов, – говорит менеджер проекта АПБ.

Дорога через Ольманы. Фото: Иван Муравьев.

Вместе с Национальной академией наук специалисты АПБ организации намерены просчитать, как восстановить гидрологический режим на Ольманах, нарушенный в своей время мелиорацией. Это тоже поможет спасти болота от сокрушительных пожаров. Кстати, повторное заболачивание на Ольманах поддерживают и в лесхозе.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

У АПБ и ученых грандиозные планы: повысить статус Ольман до заповедника. Тогда на болотах была бы категорически запрещена любая хоздеятельность, и они стали бы по-настоящему диким природным пространством. Сейчас Ольманские болота имеют несколько международных статусов: это Рамсарские угодья и объект Изумрудной сети.

– Самое важное в Ольманах то, что это огромный дом для животных. Такие большие участки дикой природы под охраной – это возможность сохранить законы джунглей, законы, по которым живет природа. Для современного мира это очень важно, – заключает Катерина Николаева.

ОФИЦИАЛЬНО

– Для нас большая радость, что постановление о расширении Ольманских болот принято и мы можем официально заявить, что у дикой природы появилось больше пространства. Заказник такого значения не может и не должен разбрасываться своими землями. Это наш общий успех, ведь в подготовке представления принимали участие научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам, общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны», лесхозы и другие организации, – комментирует Алла Гринчик, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды.