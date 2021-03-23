В Беларуси создадут корпорацию производителей изделий из кожи

Во время посещения предприятия в Гатово. Фото: БелТА

Это предприятие сейчас переживает не лучшие времена, не так давно с предложением о его приватизации выступило правительство. Александр Лукашенко эту идею сейчас не поддержал.

- Никакой приватизации этого предприятия быть не может. Переработка кожевенного сырья - это стратегическая отрасль нашей страны. Мы не можем, какой бы ни был хороший человек, в одни руки отдавать все сырье. Вы же понимаете, к чему это может привести, - цитирует слова президента БелТА.

Также было принято решение об оказании кожевенному заводу финансовой поддержки - будет выделено около 8-9 миллионов рублей, которые пойдут на выплату просроченной задолженности перед мясокомбинатами за поставленное кожевенное сырье. Помимо этого еще также 2,5 миллиона долларов направят на строительство очистных сооружений.

Из представителей предприятий-потребителей кожи, которых в Беларуси около 80, Лукашенко поручил сформировать в правительстве рабочую группу. Эти предприятия должны сориентировать завод в Гатово на выпуск продукции, которая востребована.

- В правительство на этой неделе пригласите всех потребителей, создайте «корпорацию». Их задача - заставить руководителя этого предприятия (кожевенного завода в Гатово, - Авт.) делать то, что им нужно. Но при этом они в течение года должны прийти к тому, чтобы потреблять только белорусское сырье, - сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, в эту «корпорацию» могут быть включены не только производители кожаных изделий, переработчики, но и поставщики кожевенного сырья - мясокомбинаты. Подобная связка сделает возможной выработку единой политики по развитию кожевенной отрасли, цель которой - уменьшение объемов импорта сырья.

ЕСТЬ ВОПРОС

Что будет с пенсионным возрастом?

Посещая завод в Гатово, Александр Лукашенко сказал о возможности повышения пенсионного возраста:

- Все решения приняты. В этом направлении будем действовать.

СКАЗАНО

21 марта Александр Лукашенко принял участие в республиканском митинге-реквиеме, приуроченном к 78-й годовщине трагедии в Хатыни. Президент высказался о бело-красно-белой символике и о геноциде белорусов в годы Второй мировой войны.

- Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права. Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: «Иди и смотри!» Иди в Хатынь, Борки, Олу, Дальву, Усакино, Шуневку, Озаричи, к мемориалам «Тростенец», «Яма», «Красный Берег», - сказал Лукашенко.

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