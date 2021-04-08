Прах перевезли из Москвы через 20 лет после гибели: как выглядит могила Янки Купалы в Минске

Тайна смерти Купалы по сей день не разгадана. Фото: Музей Янки Купалы.

Смерть белорусского песняра Янки Купалы (Ивана Луцевича) по сей день - неразгаданная тайна, хотя прошло уже почти 80 лет. Да и в биографии у него немало загадок, которые только понемногу отгадываются, и неожиданных поворотов.

В 1942 году поэт жил в эвакуации в Татарстане – родная Беларусь оказалась под немецкой оккупацией. 18 июня его вызвали в Москву правительственной телеграммой «в связи с подготовкой к празднованию юбилея Якуба Коласа» - товарищу по перу в ноябре исполнялось 60. Но и Купала в тот год был юбиляр, причем на полгода раньше - ему 60 исполнялось 7 июля.

Казалось бы, вызов в Москву был несколько странный, но Купала туда поехал. Остановился в гостинице «Москва». А через 10 дней, поздно вечером 28 июня, погиб - то ли бросившись сам, то ли с чьей-то помощью в лестничный пролет с десятого (а еще говорят – с восьмого) этажа.

В чем можно не сомневаться - по Купале скорбели все белорусы. Он был среди создателей белорусского языка в его современном виде. Правда, полное творческое наследие Янки Купалы - а это 9 томов собрания сочинений - вышло лишь в 2003 году, спустя 12 лет после падения советской власти. А в ее годы ряд произведений поэта оказались под запретом.

Похороны песняра тоже были окутаны тайной. Тело кремировали, не сделав даже посмертные слепки. А во время панихиды, вспоминали участники траурной церемонии в Москве, гроб расположили слишком высоко – лицо поэта было не разглядеть.

Похоронили урну с прахом белорусского поэта на Ваганьковском кладбище. А в Минск прах Купалы перенесли лишь в 1962 году, через 20 лет после его смерти. Говорят, это событие не слишком афишировали. Тем не менее, почтить память классика собралось немало белорусов.

Памятник на могиле поэта был поставлен в 1971 году, через 9 лет после захоронения Купалы на Военном кладбище. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Последнее пристанище Купалы в Минске - на Военном кладбище. Там же - могила его матери Бенигны Луцевич, которая умерла через два дня после сына - 30 июня 1942 года. Бенигне Ивановне было 85 лет, и в оккупированном Минске она не успела узнать о трагедии с сыном в Москве, разве что почувствовать ее сердцем.

Похоронили сына не рядом с матерью. Ее могила находится недалеко от входа на кладбище с улицы Берестянской, а могила поэта - на другом конце, ближе к улице Михайлова. Но Военное кладбище, в принципе, не так велико, поэтому можно сказать, что мать и сын похоронены недалеко друг от друга.

Могила матери Янки Купалы - Бенигны Луцевич. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На Военном кладбище также лежит теща поэта - Эмилия Моне-Станкевич, она умерла в 1922 году. До переезда в Беларусь Эмилия была замужем за человеком из рода французского художника Клода Моне. После его смерти Эмилия, активная революционерка, переехала в Варшаву, потом - в Гродно, а оттуда - в местечко Вишнево под Воложином. И там вышла замуж за лесника Франца Станкевича. У пары родились дети - Викентий и Владислава - будущая супруга Янки Купалы.

Надпись на памятнике тещи Янки Купалы, Эмилии Моне-Станкевич, сделана на французском языке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислава Луцевич пережила мужа на восемнадцать лет, но ее могила появилась на Военном кладбище раньше могилы Купалы - его прах перевезли в Минск через два года после смерти Владиславы Францевны.

Свою будущую жену Владиславу молодой поэт покорил стихами. Фото: Музей Янки Купалы

Она посвятила свою жизнь сохранению памяти о нем - создала литературный музей Янки Купалы, стала его первым директором. Детей у них с Купалой не было, так что после смерти мужа она целиком отдавала себя работе.

Жена Янки Купалы, Владислава Луцевич, похоронена рядом с мужем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 1971 году, через 9 лет после захоронения Купалы на Военном кладбище, на его могиле был поставлен памятник. Его авторы - известные белорусские скульпторы Анатолий Аникейчик и Андрей Заспицкий.

До памятника Купале Аникейчик успел поработать над двумя памятниками Ленину - в Борисове и Кричеве, а после посвятил себя теме увековечения трагедий и подвигов войны - работал вместе с другими архитекторами над памятником летчику Николаю Гастелло в Радошковичах под Минском, мемориальным комплексом «Прорыв» под Ушачами на Витебщине и мемориалом «Проклятие фашизму» на месте сожженной деревни Шуневка в Докшицком районе. Но тему надмогильных скульптур Аникейчик продолжал всю свою жизнь, увековечив память Машерова, Притыцого, Сурганова и других партийных деятелей.

Соавтор Аникейчика по надгробному памятнику Купале, скульптор Андрей Заспицкий, принимал участие в создании памятников Горькому и Циолковскому в столичном парке имени Горького, Франциску Скорине в Полоцке и Адаму Мицкевичу в Минске.

Каждый год к могиле Купалы ко дню рождения и дню памяти собираются неравнодушные к его поэзии.

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