Повесили на башне Володарки: как выглядит могила Ивана Пулихова, который совершил покушение на минского губернатора

Иван Пулихов был казнен в Минске 115 лет назад, в феврале 1906 года. Фото: wikipedia.org

Иван Пулихов - личность легендарная. В январе 1906 года в Минске на Военном кладбище хоронили российского генерала, полицмейстера Степана Курча. На траурной церемонии присутствовал минский губернатор Павел Курлов - тот самый, который в октябре 1905 года дал приказ расстрелять мирный митинг на привокзальной площади.

Напомним: тогда около 10-15 тысяч человек, что для 100-тысячного города было очень много, вышли на площадь с требованием освободить политзаключенных. В ответ жандармы с санкции Курлова открыли стрельбу. На следующий день после расстрела в Петербург пошла депеша со списком погибших, в нем была 51 фамилия. Но исследователи полагают, что их было не меньше 80, плюс около 300 раненых и покалеченных.

В октябре 1905 года минский губернатор Курлов приказал расстрелять мирную демонстрацию рабочих, после чего Иван Пулихов три месяца вынашивал план мести. Фото: minsk-old-new.com

Возмущение жестокой расправой над участниками митинга в Минске было настолько велико, что власти вынуждены были отозвать Курлова в Петербург и начать официальное расследование. Однако преступников к ответственности не привлекли. Курлов же не признал своей вины и переложил ее на военное командование.

Пулихов был не первый, кто совершил покушение на губернатора. Но ему повезло меньше других - бомба не разорвалась, а Ивана схватили. Вместе с ним была арестована Александра Измайлович, которая во время этого покушения стреляла из браунинга в нового полицмейстера Норова, но промахнулась и ранила солдата и почтальона. Пулихов и Измайлович состояли в боевой организации партии эсеров. Пулихов на тот момент жил под наблюдением полиции как неблагонадежный элемент - его исключили из Петербургского университета за революционные взгляды. А бомба не взорвалась, потому что была заранее обезврежена - Пулихову ее передала агент охранки Зинаида Жученко, о чем он не знал.

Следствие по этому делу длилось 41 день. 26-летнего Пулихова казнили, повесив на башне Пищаловского замка, который сегодня известен как СИЗО №1 на улице Володарского – «Володарка». Эссера-террориста тайно похоронили на Сторожевском кладбище.

Деньги на этот памятник Пулихову собрали политкартожане. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 1926 году его могилу нашли бывшие политкаторжане, приехавшие в Минск со сменой власти. Они прошли по городу с металлическими кружками в руках, собирая деньги на надмогильный памятник Пулихову. И собрали! Надпись об этом есть на розовом камне-валуне с гранитной табличкой. В 1954 году, когда Сторожевское кладбище ликвидировалось, вместе с останками Пулихова камень был перевезен на Военное кладбище. И так вышло, что Курч и Пулихов лежат теперь на Военном кладбище на расстоянии ста метров…