Застрелился после допроса, не дожил до 50-летия: как выглядит могила первого президента Академии наук Беларуси Всеволода Игнатовского

Всеволод Игнатовский посвятил свою жизнь повышению национального самосознания белорусов. Фото: музей Национальной Академии наук Беларуси

Имя Всеволода Игнатовского вписано в историю Беларуси яркими строчками. Историк по образованию и социалист по убеждениям, после окончания университета в Тарту в 1911 году он приехал работать в Вильно, тогдашний центр белорусской культуры. Там молодой человек проникся идеями национального возрождения.

В Минск Игнатовский переехал в 1914 году и устроился преподавателем в местный учительский институт. Он жаждал повышения национального самосознания белорусов и, собственному, этому и посвятил жизнь.

Именно Игнатовский разработал концепцию национальной истории, изложив ее в 1919 году в «Кароткім нарысе гісторыі Беларусі» - первом обобщающем труде по истории Беларуси. А его монография «1863 год на Беларусi: нарыс падзей» (1930) стала первым в белорусской историографии крупным исследованием по истории этого восстания.

В биографии Игнатовского часто встречается слово «первый». В 1920 году он стал сперва первым наркомом земледелия БССР, через четыре месяца - первым наркомом просвещения, а в 1929 году - первым президентом Белорусской Академии наук, которая выросла из Института белорусской культуры (Инбелкульта).

Активная национальная политика, которая проводилась в Беларуси в те годы, осенью 1930 года сменила курс. На пленуме ЦК КПБ подняли вопрос «Об очередных задачах в нацполитике». Игнатовского обвинили в том, что в своих исследовательских работах он ставит национальный вопрос выше классового. Итог: ОГПУ сфабриковала дело, фигурантом которого стала несуществующая националистическая контрреволюционная и антисоветская организация «Саюз вызвалення Беларусi». Ее лидером пытались представить сперва Купалу, но после попытки суицида, совершенной поэтом, переключились на Игнатовского.

Его сняли с должности президента Академии наук, а в начале 1931 года исключили из партии, и это было равно приговору. По делу проходило более сотни видных деятелей белорусской науки и культуры. Начались травля и «выбивание» нужных признаний и показаний. После очередного допроса в ГПУ 4 февраля 1931 года Игнатовский застрелился в своей квартире...

Пышных похорон не было, первого президента Академии наук тихо похоронили на Военном кладбище. Через пять лет были арестованы и расстреляны его двое сыновей - 20-летний Валентин, работавший техником-дорожником в «Белстеклотресте», и 25-летний Юрий, слесарь завода им. Ворошилова.

Так выглядит памятник на могиле первого президента Академии наук Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жену Игнатовского, Марию, в 1937 арестовали и осудили на восемь лет лагерей. Оттуда она приехала к чудом уцелевшему старшему сыну Михаилу, который, как и отец, был историком, но в начале 30-х потерял в Минске работу, уехал в Сибирь на рудники, устроившись там электриком. В 1956 году Михаил написал ходатайство на имя Ворошилова о реабилитации отца, матери и братьев. Верховный совет СССР удовлетворил просьбу.

А спустя некоторое время Академия наук поставила на могиле Игнатовского гранитный памятник. По датам на нем несложно подсчитать, что Всеволод Игнатовский не дожил 2,5 месяца до своего 50-летия.

4 февраля 2021 года исполнилось 90 лет с момента его смерти, а 19 апреля - 140 лет со дня его рождения.