При замене лифтов в Беларуси в выигрыше жильцы домов-свечек, построенных по чешскому проекту

Современный, чистый лифт – мечта всех жильцов. В Минске в этом году планируют заменить 343 лифта, которые отработали четверть века. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Замена лифтов – не самое приятное событие для жильцов многоэтажек. С одной стороны хорошо, что будет новый лифт, с другой – ни один месяц придется ходить по лестнице.

О замене жильцов информируют заранее, и многие пожилые люди, живущие на верхних этажах, впрок закупают бакалею, договариваются с родными-знакомыми, кто сможет приносить пакеты из супермаркета и вздыхают, что прогулки надо будет сократить в разы. Логистику выстраивают также и мамы с колясками и маленькими детьми.

О том, почему некоторые минчане во время замены лифта остаются без этого блага цивилизации на два месяца, а некоторые почти на полгода, «Комосмолка» спросила у главного инженера Минского городского жилищного хозяйства Тимофея Кремеза.

- Тимофей Евгеньевич, правда ли, что пока все лифты в многоэтажном и многоподъездном доме не заменят, их не включат?

- Нет, это не так. Обычно проектно-сметная документация разрабатывается на 1-2-3-4 и более лифтов. Поэтому и сроки замены могут колебаться от 2,5 до 5,5 месяцев. Но ввод лифтов в эксплуатацию осуществляется поочередно, не придется ждать, когда работы будут закончены во всем доме. Смонтировали один лифт, испытали, комиссия приняла – запустили. Причем в панельных домах лифты меняют быстрее, чем в старых, где лифтовые шахты бывают пристроены к дому.

- Что может увеличить сроки работ?

- Каждый проект по замене лифта уникален. Многое зависит от оборудования. Имея информацию о том, что в подъезде проживает человек на инвалидной коляске, мы при замене предусматриваем иной вид кабины лифта. А это тянет за собой дополнительные работы по расширению проемов. Опять же на скорость работ влияет и то, нуждаются ли в замене металлические направляющие в шахте, по которым движется лифт. Если весь этот металл уже не может эксплуатироваться и должен быть заменен, то сроки увеличиваются.

Возле многих подъездов многоэтажек в минских микрорайонах Малиновка и Юго-Запад этой весной можно было видеть новые конструкции для лифтов и лифтовых шахт. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

- Тем жильцам, у которых два лифта в подъезде - им повезло больше?

- Да, в таких домах (а это в первую очередь 2-3 подъездные 12-этажки 1980-1990-х годах, возведенные по чешскому проекту) мы лифты стараемся менять поочередно - один меняем, другой работает. Почти всегда это удается. Иногда отключаем оба в связи с конструктивными особенностями и соблюдением требований техники безопасности.

- Тимофей Евгеньевич, вы упомянули о том, что не все лифты одинаковые…

- Все лифты, которые мы устанавливаем, производства ОАО «Могилевлифтмаш». Но если в определенном доме и подъезде живут инвалиды-колясочники, мы стараемся установить там удобные для них лифты. Они предусматривают максимальное раскрытие дверей лифта в рамках существующего проема и с учетом параметров шахты лифта. Кроме того, с 2018 года в Минске устанавливаются лифты, где на кнопкам шрифтом Брайля написан этаж. И это не зависит от того, живут ли в этом доме слабовидящие или слепые люди. Также в кабинет и на первом этаже устанавливается информационное табло, дополнительно, при необходимости оборудуют табло с голосовым оповещением.

- А как с начинкой современных лифтов? Стала ли она более антивандальной?

- Начинка в основном металлическая, поджечь обшивку лифта или кнопки уже нельзя, но поцарапать, разрисовать, разбить молотком при желании, к сожалению, можно. Но хочу сказать, что все лифты оборудованы системой видеонаблюдения, так что вычислить вандала будет несложно.

- За чьи деньги проводится замена лифтов и сколько стоит один лифт?

В соответствии с госпрограммой финансирование работ по замене лифтового оборудования осуществляется за счет местного бюджета и кредитных ресурсов. Плата за пользование лифтом, в период его замены, с жильцов не взимается.

В деревянном ящике – новый лифт, а в машину с помощью крана грузят железные направляющие, которые уже отработали свой век. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

- Различается ли диагностика в новых лифтах и в тех, которые ездят между этажами десятилетиями?

- Что молодому лифту, что «старичку» – одинаковое повышенное внимание, потому что это техника, а значит, определенные риски. Лифт в процессе эксплуатации не реже одного раза в 12 месяцев подвергается оценке соответствия, которая проводится в форме техосвидетельствования. Проводят ее специалисты из сторонних организаций, чтобы не было заинтересованности. Если в процессе работы лифта возникают технические проблемы, то меняем те или иные проблемные или вышедшие из строя узлы.

ВАЖНО ЗНАТЬ

За кем документация, а за кем надзор?

Для обывателя не всегда понятен алгоритм проведения работ по замене лифтов и кто вовлечен в эту работу. Попробуем расписать.

- Разрабатывается проектно-сметная документация на замену лифтового оборудования и на нее должно быть получено положительное экспертное заключение.

- Проводятся торги по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по замене лифтового оборудования,

- Оборудование закупают у ОАО «Могилевлифтмаш».

- Поскольку лифтовое оборудование относится к оборудованию повышенной опасности, для ввода в эксплуатацию необходимо получить разрешение приемочной комиссии, в состав которой входят представители Минского городского управления Госпромнадзора, завода-изготовителя и обслуживающей организации.

КСТАТИ

Замена лифтового оборудования осуществляется в соответствии с Государственной программой «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением правительства 28 января 2021 года. В настоящее время осуществляется замена лифтов, отработавших более 25 лет, то есть введенных в эксплуатацию в 1995 году и ранее.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Средняя стоимость одного лифта в 2020 году составила примерно 54 тысячи рублей. В 2021 году в Минске планируется замена 343 лифтов. До 2025 года планируется поменять на новые 1513 лифтов, отработавших назначенный срок службы.

Срок эксплуатации современных лифтов не менее 30 лет с 5-летним гарантийным сроком обслуживания.