Виктора Гончаренко отправили в отставку из ЦСКА: «Может, я был излишне эмоционален»

Гончаренко так и не смог выиграть с ЦСКА золотые медали. Фото: pfc-cska.com

Экс-тренер борисовского БАТЭ уехал работать в Россию в 2013 году и с тех пор успел поруководить «Кубанью», «Уралом», «Уфой» и ЦСКА. В Москву он перебрался в середине сезона 2016/2017 и до сего времени команда под его руководством завоевала Суперкубок России, дважды выигрывала серебро чемпионата, а весной 2018-го дошла до стадии 1/4 финала Лиги Европы. Когда в команде менялись поколения и молодой состав добивался большего, чем от него ожидали, Гончаренко был в фаворе. Но уже пришло время, когда от него стали требовать большего, а именно реальной борьбы за золото. Хотя состав ЦСКА слабее, чем у главных конкурентов.

Неудачный матч против «Зенита» (2:3) лишил ЦСКА шансов на чемпионство и, возможно, путевки в Лигу чемпионов. Из четырех последних матчей ЦСКА уступил в трех. За 7 туров до конца первенства ЦСКА опустился на 5-е место и отстает от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

22 марта по обоюдному согласию клуб и тренер расстались.

- За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения, - сказал Гончаренко на прощание. - Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце.

Новым наставником ЦСКА стал бывший игрок армейской команды хорват Ивица Олич. Последнее время он был ассистентом главного тренера в сборной Хорватии. В должности главного тренера он никогда не работал. Так что ЦСКА сильно рискует.

Чем займется Гончаренко - пока неизвестно. По слухам, он может продолжить карьеру в «Краснодаре», но в этой амбициозной команде требования тоже очень высокие. Пока же она выступает хуже, чем в предыдущие годы - только 10-е место.