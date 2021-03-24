Медсестре – 3700 рублей, трактористу - 2000, врачу - от 1300: какие зарплаты сейчас в республиканском банке вакансий

В 2020 году уровень общей безработицы составил 4%, в 2019 году был 4,2 %, а в 2018 году – 4,8% Фото: Виктор ПАЖИТОК

На 1 марта показатель зарегистрированной безработицы в Беларуси составил 0,2% - на грани статистической погрешности. Однако надо понимать, что речь идет именно о зарегистрированных безработных - тех, кто стоит на учете в центрах занятости. На начало марта 2021-го таких граждан в стране насчитывалось 8300, месяцем ранее этот показатель был на 200 человек больше. Лидером по количеству безработных была Брестская область - здесь на соответствующем учете стоят без малого 1500 человек.

Больше всего вакансий - в столице, где на одного безработного приходится 20,3 вакансии. Чуть меньше предложений - в Минской области – здесь на одного безработного - 13,2 вакансии . Статистика по регионам такова: в Гродненской – 8,6 вакансий, Гомельской – 8,5 вакансий, Брестской – 5,6 вакансий. В числе наиболее депрессивных в плане потенциального трудоустройства регионов – Могилевская (5,5 вакансий на одного безработного) и Витебская области (4,9 вакансии )

При этом число вакансий в банке Государственной службы занятости возрастает: если на начало марта их в соответствующем банке было чуть более 72 тысяч, то сейчас это количество увеличилось без малого на четыре тысячи.

- Сегодня в банке вакансий почти 76 тысяч предложений от нанимателей. Устойчивым спросом у нанимателей пользуются рабочие профессии: водитель автомобиля, продавец, швея, повар, контролер-кассир, тракторист-машинист, - рассказал в ходе онлайн-конференция по вопросам содействия занятости начальник управления политики занятости Минтруда и соцзащиты Олег Токун.

По его словам, среди специалистов и служащих постоянно востребованы врачи, фельдшеры, медицинские сестры, ветеринарные врачи, инженеры.

Вакансии медработников в банке вакансий тоже можно найти Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К слову, по данным Минтруда, в январе-феврале 2021 года за содействием в трудоустройстве обратилось 17,2 тысячи человек, 11,3 тысячи были трудоустроены на постоянную работу, а 664 человека получили направление на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда.

Зарплаты, которые готовы предложить работодатели, разнятся, и зависят они, главным образом, от квалификации, знаний и умений.

- Например, водителю автомобиля при занятости полный рабочий день предлагают заработную плату до 2 300 рублей, швее – до 1 800 рублей, повару – 1 500 рублей, врачу-специалисту – до 5 200 рублей,- отметил Олег Токун.

Действительно, зарплату в размере 5200 рублей врачу предлагают - это единственное в своем роде предложение. Именно такая сумма указана в объявлении о поиске специалиста (врача-реаниматолога), который нужен в одну из столичных клиник. Правда, работать предлагается на две ставки, а сама зарплата указана до выплаты налогов и 1% в ФСЗН. В этой же больнице ищут врача-нейрохирурга, зарплата - 3800 рублей, на сто рублей меньше - 3700 - там же предлагают медсестре.

«Анестезист (требуется переподготовка)» - сообщает работодатель в качестве дополнительной информации.

В среднем квалифицированному врачу работодатели готовы предложить зарплату от 1300 до 2000 рублей.

Надо сказать, около 60% всех размещенных в банке вакансий предложений - по рабочим профессиям. Но и здесь есть немало интересных предложений. От 1500 до 2000 рублей (в среднем) готовы платить «трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства». Специалисты такого профиля нужны во всех регионах Беларуси.

В официальном банке вакансий сейчас около 1500 объявлений о поиске швей. В среднем работнику на этой позиции готовы платить от 500 до 800 рублей, почти всегда требуется профессионально-техническое образование, оплата труда чаще всего сдельная. В некоторых случаях потенциальный работодатель указывает ряд дополнительных требований, например, «отсутствие записей в трудовой книжке об увольнении по отрицательным мотивам».

Ищут работодатели и уборщиков. Платить готовы до 900 рублей. Например, в столичном "Автобусном парке №6" нужен мойщик-уборщик подвижного состава. Вакансия, как указано временная (специалист нужен до первого мая). Заработок - 850 рублей.

Средняя зарплата, которую предлагают в секторе «наведения чистоты и порядка» - 500- 800 рублей. Отметим также, что из более чем 76 тысяч объявлений о вакансиях свыше 30 тысяч - это вакансии, где уровень зарплаты не превышает 500 рублей и указан он, в подавляющем большинстве случаев, до уплаты налогов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году уровень общей безработицы составил 4%, в 2019 году был 4,2 %, а в 2018 году – 4,8%

За 2020 год по причине ликвидации организации, сокращения численности или штата работников было уволено пять тысяч работников, что 0,7% от количества уволенных

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