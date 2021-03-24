Коронавирус в Беларуси, последние новости на 24 марта 2021 года: ученые сказали, что спасает от заражения коронавирусом, Лукашенко похвалил китайскую вакцину, Украина ужесточила въезд

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 24 марта 2021 года. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По последним данным, в Беларуси заболели 312 474 человека. Прирост за сутки в этот раз – 1 046 человек. Число смертей от коронавируса уже вполне привычное – девять человек, а за все время распространения COVID-19 умерли - 2 175 человек. Количество выздоровевших за сутки – 862 человека.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 5 234 666 за все время, в том числе 8 267 за последние сутки.

Ситуация в мире не спешит улучшаться, число ежедневных заражений и смертей снова пошло вверх. В Мире уже умерли 2,74 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Мексике, Индии, Англии, Италии, России и Франции. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 49 761 человек, в Литве – 3 501, в Латвии – 1 840, в Украине – 30 431 человек.

Ученые назвали легкое заболевание, которое спасает от заражения коронавирусом

Британские ученые выяснили, что обычный риновирус может защитить человека от коронавируса. Так выяснилось, что вирус, чаще всего вызывающий обычную простуду у людей, отлично защищает организм от заражения COVID-19.

Исследование проводилось в формате эксперимента: ученые заражали одновременно «ковидом» и риновирусом копию слизистой оболочки человека. Результат получился неожиданным: иммунная реакция организма на риновирус заблокировала коронавирус.

- После того как действие иммунного ответа проходит, организм снова становится уязвим для коронавируса. Эффект не является долговременным, - с сожалением констатировали ученые.

Хотя и добавили, что высокое распространение риновируса в обществе поможет сдерживать распространение новых мутаций COVDI-19. В подтверждение специалисты привели данные о том, что в 2009-ом году вспышка риновируса замедлила пандемию свиного гриппа в некоторых регионах Европы.

Лукашенко назвал российскую вакцину от коронавируса «неплохой», а китайскую - «очень хорошей» и сказал их стоимость

Он напомнил, что ранее белорусские власти официально заявляли о том, что на лечение людей от коронавируса в Беларуси потрачен 1 миллиард долларов.

- Что, мне эти деньги считать, когда человек в реанимации лежит… Вот я 12 раз был в реанимации, смотрел на этих людей. Никаких денег не жалко, чтобы только им помочь, - цитирует информагентство президента.

Ранее, в ноябре 2020-го года, Лукашенко заявлял, что один день лечения ковидного больного стоит от 90 до 220 белорусских рублей.

Также он высказался на тему вакцинации населения, сообщил, что одна российская вакцина стоит 19 долларов. Еще он напомнил, что российскую вакцину будут производить на мощностях белорусских фармпредприятий.

- Она неплохая вакцина. Буквально через неделю начнем производить, - объявил Лукашенко.

И добавил, что в Беларуси «нет дикого ажиотажа» из-за вакцинирования, как за рубежом. И напомнил, что также и Китай выслал в Беларусь «целый самолет» своих китайских вакцин.

- Очень хорошая, говорят, - сказал Лукашенко о китайской вакцине от коронавируса.

Затем заметил, что Китай еще присылает в Беларусь вакцины бесплатно, а также предлагает купить «прививки от ковида».

- Но у них дороже, - заключил он.

Новые обязательные правила въезда в Украину для белорусов и всех других иностранцев

22 марта, Кабинет министров Украины принял решение об ужесточении правил въезда в страну. Все въезжающие в страну теперь будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

- Данное постановление уже вступило в законную силу, - прокомментировал Максим Степанов, глава украинского Минздрава.

Подчеркивается, что для пересечения украинской границы не будет иметь значения страна, из которой пребывает гражданин. Справку с отрицательным ПЦР-тестом на «ковид», сделанную не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы, должны будут предъявлять все.

- Данные меры относятся и к гражданам Украины, которые возвращаются в страну из-за границы. Если у человека положительный ПЦР-тест или его нет, то гражданин обязан будет пройти самоизоляцию, - уточнил украинский министр.

При этом в Кабмине сделали некоторую поблажку и тем же постановлением от 22 марта отменили обязательную самоизоляцию для украинцев, которые въезжают в страну, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса. Для этого необходимо иметь при себе и предъявить соответствующее приглашение на вакцинацию.

Пиневич: «Третью волну коронавируса в Беларуси мы ожидаем весной 2021 года»

Глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что третью волну коронавируса в Беларуси ожидают уже этой весной:

- Наверное, мы не получим накладки двух волн – коронавирусной и сезонных гриппозных заболеваний, который характерны для Беларуси в эту пору года. С другой стороны, мы ожидаем рост заболеваний COVID-19 и по этой причине не снижаем меры масочного режима, социального дистанцирования. Держим систему здравоохранения в готовности к новым вызовам, - заявил Пиневич.

По словам министра здравоохранения, на данный момент ситуация спокойная.

- Примерно мы на 40% от пика осенней волны, - отметил Пиневич.

Он рассказал, что очередная партия вакцины от коронавируса уже поступила в регионы. В апреле начнется массовая вакцинация.

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