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Общество24 марта 2021 16:15

Злостное хулиганство: в Минске вынесли приговор переводчице, которая дала пощечину корреспонденту СТВ Григорию Азаренку

На первом заседании Азаренок просил строго не наказывать обвиняемую
Алеся ДОБЫШАлеся ДОБЫШ
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Ольга объясняла, что ее возмутили вопросы Григория Азаренка людям, которые собрались в городе после смерти Романа Бондаренко

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В среду, 24 марта в суде Фрунзенского района вынесли приговор переводчице из Минска Ольге Калацкой. Ее обвиняли в злостном хулиганстве – во время одной из акций протеста после смерти избитого на площади Перемен (так во время протестов после выборов назвали двор на Сморговском тракте в Минске) Романа Бондаренко в ноябре она дважды ударила по лицу корреспондента телеканала СТВ Григория Азаренка. Максимальная санкция статьи – 6 лет лишения свободы.

Григорий Азаренок, который признан потерпевшим, в суде просил прекратить уголовное преследование Ольги Калацкой. Гособвинитель Валерия Таратынко отметила, что примирения сторон недостаточно для прекращения уголовного преследования и просила наказать Калацкую двумя годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, то есть так называемой «домашней химии».

Суд признал Ольгу виновной и приговорил к двум годам "домашней химии". Ее освободят из-под стражи в зале суда.

Ольга находилась под стражей больше двух месяцев.

Фото: Алеся ДОБЫШ

Ольга рассказывала подробно, что произошло 15 ноября 2020. В тот день она собиралась ехать на кладбище к отцу.

- Чакала транспарта недзе паўгадзіны. Села ў маршрутку, вырашыла сысці на "Пушкінкскай", а адтуль даехаць да могілак.

На Пушкинской Ольга увидела группу людей, с которыми разговаривал Григорий Азаренок. Он спрашивал, почему они там собрались, что знают о Романе Бондаренко, как его отчество. Ольга вспоминает, что, не получив ответ, Григорий спросил: «Как вы можете горевать по нему, если вы не знаете его отчество?».

- Гэта мяне глыбока абразіла і абурыла. Я не змагла стрымацца, падышла і дала яму поўху – по-русски это пощечина. Гэта быў чыста сімвалічны жэст. Асабістая непрыязнасць узнікла ў той момант, калі я пачула ягонае рытарычнае пытанне: як жа вы можаце выказваць жалобу, калі не ведаеце дэталяў біяграфіі чалавека.

Поддержать Ольгу пришли неравнодушные люди.

Фото: Алеся ДОБЫШ

Григорий Азаренок настаивал на том, что выполнял свою работу и никого не собирался оскорблять.

- В определенный момент они начали хватать меня за куртку, туда-сюда швырять. В этот момент подошла обвиняемая и дала мне пощечину. Я заявлений не писал, об этом эпизоде забыл в тот же вечер. Но в зарубежных телеграм-каналах выложили это видео, решили посмаковать этот эпизод. Правоохранительные органы решили заняться этим. Я написал ходатайство о прекращении уголовного преследования, говорил, что никаких претензий к этому человеку не имею. Я не считаю, что она меня как-то оскорбила, поэтому прощать мне нечего.

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