«Ничего сверхъестественного в отказе от продуктов весной для белоруса нет»: фуд-коуч о календаре поста, растительном молоке и завтраках

Белорусская фуд-коуч рассказала "Комсомолке" о правильном посте и гармоничном питании. Фото: героя статьи.

«Комсомолка» уже писала о том, что у православных в Беларуси с 15 марта начался Великий пост. Он продлится 48 дней до Пасхи, которая в 2021 году у православных наступит 2 мая. Напомним, Католическая Пасха наступит почти на месяц раньше и будет праздноваться 4 апреля 2021-го года.

Великий пост - самый строгий и продолжительный в православии и делится на первые шесть недель и Страстную неделю (6 дней перед Пасхой - Ред.). Православным христианам во время Великого поста нельзя употреблять мясо, молоко и молочные продукты, яйца, масло животного происхождения, сдобу и выпечку. Кроме того, постящимся предписано в целом воздержание в пище и развлечениях, глава РПЦ патриарх Кирилл даже призвал к ограничению от просмотра новостей.

Ксения Вятская, специалист по традиционной еде, гастроэнтузиаст и создатель фермерского рынка, знает многое о гармоничном питании. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, как соблюдать пост и делать это не в ущерб здоровью, найти гармонию в питании «Комсомолка» поговорила с белорусским фуд-коучем Ксенией Вятской.

- Ксения, расскажите, кто такой фуд-коуч?

- Моя задача в том, чтобы ориентировать человека в многообразии продуктов и фирм. Я помогаю выработать четкое понимание того, что для каждого из нас необходимо, а что может появляться на столе только на праздники. Я - как проводник в мир гармоничного питания.

- Гармония в еде и теле - об этом говорят во время поста многие священнослужители...

- Да, для верующих пост - это способ наладить душевную и физическую гармонию.

Чтобы избежать чувства голода во время поста необходимо готовить заранее перекусы, например, запеченные овощи. Фото: pixabay.com.

- Вы сами соблюдаете пост?

- Да, конечно, являясь православной христианкой, я, моя семья в которой я выросла, и которую создаю сейчас, обязательно постимся. Потому что пост является неотъемлемой частью в культуре православных людей. Кто как поститься я не слежу, если честно, но меня удивляет, когда люди серьезно обсуждают пост, в то время как они не являются православными, соблюдающими все традиции. Надо понимать, что пост это никакая не диета, не способ питания для обычных людей - это часть жизни любого христианина, да и не только - посты есть во всех религиях. И поэтому, когда ты не являешься частью какого-то прихода, не ходишь к причастию, не соблюдаешь заповеди, не исполняешь другие необходимые церковные обряды, то поститься, по сути, и не надо. Необходимо, в первую очередь, четко разграничивать: для чего нужен пост с философской и религиозной точек зрения.

- Да, раньше пост был сугубо темой для верующих и священнослужителей. Но с каждым годом все больше людей о нем говорят, интересуются…

- Являясь специалистом по традиционной еде, гастроэнтузиастом, создателем фермерского рынка, а также специалистом по послеродовому восстановлению женщин, я, может быть, имею некую силу что-то рассказать о посте. Хотя до недавнего времени, действительно, о нем говорили исключительно священники и люди, которые связаны с церковной жизнью, а не просто с бытовой христианской.

Да и мы все прекрасно понимаем, что, например, монашеская жизнь где-нибудь в Греции на теплом побережье с оливками и свежим хлебом, немножко все же отличается от жизни белоруса зимой и ранней весной. Поэтому для каждого региона пост тоже отличается. Но удивительно, что широко известны и распространяются (на страницах СМИ в том числе) такие вот календари: что и по каким дня есть, когда голодать, и подобное. Но это все нормы для монахов и, скорее всего, для монахов мужчин, для людей, которые не заняты рождением детей, кормлением их, не заняты работой. Надо помнить, что догмы - для людей, которые заняты молитвой, а пост для них - это естественное состояние по силе их подвига. Но для обычного человека в городе это все же очень сложно.

Чистое питание - это то, что было на столе наших предков, например, домашний хлеб. Фото: pixabay.com.

- Так что же делать обычному человеку, если он хочет поститься, но не может следовать строгим «монашеским диетам»?

- Как и в любом лишении необходимо соблюдать правила. Но я мало знаю людей, которые наяривают шашлык с колбасой целыми днями, а потом резко переключаются: «Ой, все не буду мясо - у меня пост!». Если ты соблюдаешь пост хотя бы в среду и пятницу это уже хорошо. А у православного человека с самого детства организм уже подготовлен к тому, что наступит такой период. Как специалист по традиционной еде считаю, что наше тело ранней весной даже самостоятельно подготовлено к тому, что начнутся некие лишения в еде.

Великий пост всегда приходится на февраль-март-апрель - самые бедные месяцы в году по сезонной еде. Мы будем говорить именно о Беларуси, я даже не будут брать Россию - она гигантская, там свои сезоны, Украина обладает тоже совершенно другой природой… Вот в эти месяцы в Беларуси у нас ничего свежего не растет, соответственно, мы доедаем летние запасы. Да и с точки зрения традиционного питания животные, которые дают молочные продукты (коровы, козы), сейчас находятся в состоянии беременности и родов. В этот период действительно нет молока (и не будет): ни молока, ни сыра, ни масла, ни других молочных продуктов естественным путем. Точно так же в этот период никогда не избавляются из скота, потому что к этому времени это или какой-то совсем молодняк, или животные в состоянии беременности, их тоже никто не собирается убирать. Поэтому для поста есть еще такие причины сезонно-природные. То есть, если бы мы не постились, то мы бы все равно не ели бы эти скоромные продукты, которые мы и так исключаем во время Великого поста. Поэтому ничего сверхъестественного в такой диете для белоруса нету. Но при этом рыба в наших реках прекрасно сейчас ловится и ее очень много, и будет очень классно перейти на рыбку.

Рыба и овощи во время поста - это просто люкс питание! Фото: Надежда БУТОВИЧ

- Вы уже рассказывали нам о том, мужчина только расцветет на пророщенной пшенице, хлебе и оливках, но женщина - посинеет и попрощается с циклом. А есть те, кому вообще нельзя поститься?

- О том, кому категорически нельзя соблюдать пост, решает каждый человек, я принимать за кого-то такое решение не буду. Говорят, что нельзя поститься беременным и кормящим, но я знаю очень много женщин, которые соблюдают пост, в каком состоянии они бы не были, даже и болящие люди. Нужно понять, что пост это не медицинский какой-то аспект - он духовный. И как христианство, как религия, дающая максимальную свободу каждому человеку, то и каждый человек в праве сам решать, что ему есть. Например, мой папа, действительно, во время поста ест только хлеб с водой в первую и последнюю неделю, и это полностью его выбор. Я, например, так никогда не делала.

- Если поговорить о таком продукте как растительное молоко. Сейчас это очень модная тема, да и во время поста альтернатива животному молоку. Что вы о нем думаете?

- Растительное молоко может быть заменой обычному молоку. Но тема эта совсем не модная - в Беларуси традиционно готовили растительное молоко и в прежние времена. Крестьяне делали маковое и ячменное, овсяное молоко, оно встречается в рождественских рецептах. И даже готовили не овсяное молоко, а брагу: перетертое с водой зерно овса настаивали, оно забраживало и получалось такое подкисшее молочко, которым загущали супы, в том числе постные. Да и традиционное белорусское блюдо жур загущали именно на таком вот овсяном растительном молоке. Также готовили и маковое молоко, перетирая мак с водой, а затем добавляли в выпечку и каши.

пост Кения Вятская считает, что пост это не диета и не способ питания для обычных людей - это часть жизни любого христианина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но, если мы будем выбирать между покупным растительным молоком с какими-то стабилизаторами в тетрапаке (который в Беларуси не перерабатывается) и домашними сливочками, которые вам привезла знакомая фермер на дом, то лучше выбрать домашние сливочки, чем эту непонятную субстанцию, которую сделали не вы сами. Хотя, конечно, если мы делаем растительное молоко сами из семян тыквы, расторопши, конопли, то это отличный продукт и дополнительный источник белка.

В то же время нельзя сказать, что растительное молоко, чем-то лучше, чем сам цельный злак, орех или семечка. Прекрасно можно просто тыквенных семечек поесть и получить нужную дозу жиров и белков, и не взбивать их в молоко.

- Частый вопрос: как справиться с состоянием голода во время поста, и как добиваться насыщения?

- Действительно, когда мы едим только овощи, мы начинаем испытывать голод только потому, что мы меняем диету. Даже когда пост заканчивается, и мы переходим на какую-то полноценную пищу, то первые дни после Пасхи тоже голод продолжает ощущаться. При любой перемене питания голод неизбежен, пока организм не перестроится. Как справляться с голодом? Достаточно иметь какие-то заготовленные перекусы, например, запеченные овощи, чтобы они всегда были в холодильнике, икорку, баночки печени трески или минтая - такие совершенно не притязательные заготовки, которые можно быстро съесть и утолить голод на первых порах.

Для гармоничного питания важно найти качественные продукты. Фото: pixabay.com.

- А вот, как думаете, в условиях 2021-го года - пандемии коронавируса - может ли быть опасен пост для организма?

- Знаете, я не совсем верю в эту суперэпидемию, хотя совсем недавно мы потеряли одного члена из нашей фермерской команды… Но в любом случае в этот период года, есть пандемия или ее не было, в феврале-марте всегда все очень «любят» заболеть простудой. То есть происходит некое подавление иммунитета. Но во время грамотного питания недобрать витаминов на разнообразном овощном, злаковом и бобовом питании практически невозможно. Если есть полноценно злаки орешки, все виды продуктов, использовать хорошее масло, то наоборот только станешь здоровее, красивее, а еще и с рыбкой - это просто люкс питание!

- Какой будет у вас, как у фуд-коуча совет именно по качеству питания?

- Да, для иммунитета как раз важно смотреть на качество продуктов. И я очень прошу смотреть людей даже тех, которые особенно не меняют свое питание во время поста, все равно попробовать каким-то образом улучшить качество продуктов. Например, не магазинную колбасу есть, а домашнюю. Не магазинный сыр покупать, а какой-нибудь крафтовый выдержанный сыр, чтобы в нем, действительно, было больше питательных веществ. Не брать яйца магазинные, в которых практически нет витаминов, а взять яйца с фермы, где куры на свободном выгуле. Поверьте, качество продуктов гораздо важнее, чем то, какие мы продукты едим и сколько.

- А весной, как поддержать свой организм: пойти за витаминами в аптеку или...

- Нет, в аптеку идти не нужно - все витамины в еде! Весной, чтобы избежать авитаминоза ешьте по утрам кашу из молотого льняного семени. Доедайте все свои замороженные ягоды, грибы и овощи, освобождая место для нового урожая. Обязательно успейте напиться вдоволь свежего березового сока, и наморозить из него мороженого для своих детей.

Ксения Вятская помогает людям ориентироваться в многообразии продуктов и фирм. Фото: героя статьи.

Топ-5 советов от фуд-коуча Ксении Вятской о том, как питаться правильно:

1. Первый шаг к счастью всегда такой: сейчас же депортировать из своего дома все колбасы, сосиски и мясные полуфабрикаты, навсегда.

2. Выбирая чистое питание, не гнаться за маркировками «ЭКО» и «БИО» - зачастую на многих продуктах просто зарабатывают деньги и дурят людей! Чистое питание - это то, чем питались наши предки: овощи, коренья, многообразные дикие травы и ягоды, мясо - только по праздникам и только «свойское», немного цельных круп, домашний кислый хлеб, скисшее свойское молоко. Очень нехитрое меню.

3. Обращать пристальное внимание на сезонные продукты. Например, весной бежать на луг и собирать сныть, листья одуванчика, кервель, молодую крапиву, щавель - и быстро это все есть!

4. Найти себе добросовестных поставщиков еды, чтобы питание приносило пользу. Весной также найти добросовестного фермера или молочницу, чтобы заказать весеннего сливочного масла сразу несколько килограмм и заморозить! Когда корова выходит пастись молодой травой, то дает просто уникальное молоко.

5. Направляйте свой рацион в сторону овощей, трав и ягод - 80% дневного рациона пускай приходится на них.

Нельзя сказать, что растительное молоко, чем-то лучше, чем сам цельный злак, орех или семечка - это, скорее, вопрос разнообразия. Фото: pixabay.com.

РЕЦЕПТ

Растительное молочко от Ксении Вятской

- Любое растительное молоко за редким исключением (типа рисового) готовится одинаково. Семена, злаки или орехи замачиваются в воде на ночь. Затем вода сливается, и они взбиваются с чистой свежей холодной или теплой водой до тех пор, пока вся эта жидкость не превратится в белую жидкость. Пропорции в среднем такие: 100 - 200 грамм основного продукта на 1 литр воды, в итоге получится 800 миллилитров готового растительного молока и остаток - жмых. Выжимку потом можно сварить в виде каши, а если это жмых ореха, то добавить в выпечку и тоже использовать.

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