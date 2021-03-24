В Минске появился кинозал, в котором смотреть фильм можно лежа

На сеансе можно даже вздремнуть, если фильм покажется скучным. Фото: личный архив

Ну не это ли мечта Обломова XXI века – лежать, укрывшись пледом, на мягком диване перед огромным экраном и смотреть свежий, буквально с пылу с жару фильм. Кинотеатр Voka Cinema by Silver Screen воплотил эти фантазии. В ТРЦ Dana Mall теперь есть лаунж-кинозал на 70 мест, и без того комфортные сидячие места в первом ряду которого при желании превращаются в лежачие (постарался бренд матрасов и аксессуаров для сна Vegas).

Так выглядит зал, который создатели сравнили с первым классом самолета. Фото: личный архив

При изготовлении сидений использована пена с эффектом памяти MemoryFoam, которая применяется в космической промышленности. По бокам широкие подлокотники, где можно разместить закуски и напитки. И вишенка на торте - все диванчики оборудованы индивидуальными светильниками у изголовья и USB-зарядкой для гаджетов.

Во время сеанса можно подзарядить свой смартфон. Фото: личный архив

Создатели зала даже сравнили его с первым классом самолета. Существенное отличие в том, что билеты на полет в мир синема стоят от 18 до 30 рублей (в зависимости от времени суток, дня недели и ряда). Цена сразу за двоих, поскольку места-то сдвоенные.

Сидячие места «на галерке» ничуть не менее комфортны – во-первых, они в два раза больше традиционных кресел в стандартных залах. Во-вторых, находятся на расстоянии метра друг от друга, так что никто не будет хрустеть у вас над ухом чипсами и шикать, если вам захочется пошептаться со второй половинкой. А высокие боковые стенки скроют ваш уютный диванчик от посторонних глаз. Важно это не только для тех, кто особенно ценит личное пространство, но и для социального дистанцирования, которое сейчас, в эпоху коронавируса, особенно актуально.

Гимнастка Мелитина Станюта пришла на сеанс одна.

Среди первых посетителей кинозала мы заметили гимнастку Мелитину Станюту, спортсмена Павла Сыроежкина с сыном, певицу Анну Шалютину и ведущего Антона Мартыненко.

Летающий исключительно первым классом Антон Мартыненко. Фото: личный архив

- Мы видим, что зрители возвращаются, – говорит руководитель отдела рекламы Silver Screen Роман Червяк. – В феврале количество посетителей в нашей сети выросло в 2 раза по сравнению с октябрем прошлого года. А прошедшие праздники, 14 февраля и 8 марта, установили рекорды посещаемости за все время работы сети.

Обстановка в кино максимально домашняя. Фото: личный архив

Сейчас голливудские фильмы, наконец, вернулись на большой экран. В ближайшие месяцы выйдет “Мортал Комбат”, “Черная вдова”, “Форсаж 9”, новый “Веном” – громкие блокбастеры, которые, по нашим прогнозам, должны вернуть посещаемость к докризисным показателям и забыть пандемию как страшный сон.