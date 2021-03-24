Перевод времени в марте 2021 года: кто из стран-соседок переведет часы на летнее время и как это коснется Беларуси

Уезжаете 28 марта из Беларуси? Время в пути в Литву, Латвию и Польшу будет фактически меньше на час Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 2011 года Беларусь и Россия не переводят часы с «летнего» на «зимнее» время. Зато 28 марта в 3.00 стрелки часов на час вперед переведут страны-соседки Беларуси - Польша, Литва, Латвия.

Что касается Украины – то вопрос пока остается открытым. Дело в том, что в Верховной Раде рассматривается законопроект «Об исчислении времени в Украине», чтобы Украина осталась в едином времени. Но пока депутатам не хватило голосов, чтобы принять этот закон и его отправили на повторное чтение. Если до 27 марта не состоится еще одно голосование по этому законопроекту, то стрелки в Украине 28 марта все же переведут.

Коснется ли перевод стрелок в Европе жителей Беларуси?

Нет. В расписаниях всех международных автобусов, поездов, а также самолетов указано местное время. Единственное, что время в пути, из-за перевода стрелок на час вперед, будет меньше на тот же час.

Надо сказать, что Евросоюз никак не может прийти к консенсусу в вопросе перевода часов на летнее и зимнее время. Эпопея эта длится с 2019 года, когда Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время и эту идею поддержали около 80% жителей Евросоюза. Тогда же планировалось, что в последний раз стрелки часов в Евросоюзе переведут 28 марта 2021 года. Но для того, чтобы окончательно закрепить летнее время, необходимо одобрение стран-членов ЕС на национальном уровне.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

105 лет назад Германия первой перешла на «летнее» время

Летнее время впервые ввели во время Первой мировой войны Германия и Франция, а затем и другие страны. Главная цель была энергосбережение. Энергии тогда катастрофически не хватало, а перевод стрелок на час вперед весной давал возможность дольше пользоваться естественным дневным освещением.

Германия в апреле 1916-го стала первой страной в Европе, которая использовала идею летнего времени в целях экономии угля. Великобритания и другие страны вскоре последовали по этому пути. Россия присоединилась к ним в 1917 году, а США – в 1918-м.

Потом переход на летнее время в Европе отменили, но с 1970-х годов этот механизм возродили во многих европейских странах, в частности, из-за нефтяного кризиса. В рамках всего Евросоюза положения о переходе на летнее время впервые были введены в 1980 году. Регулярный перевод часов на летнее время был введен в СССР 1 апреля 1981 года. В 1990-м некоторые республики отказались от этой процедуры.

Противники перевода часов дважды в год аргументируют свое «нет» тем, что это негативно влияет на здоровье людей, а экономии почти не приносит.