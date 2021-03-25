МТС ТВ дополнил пакет телеканалами Mezzo Live HD и ЯСНАе TV

На телеканале «Mezzo Live HD» в формате высокой четкости зрители могут смотреть концерты классической музыки, оперы, балетные постановки и джазовые выступления. Канал входит в подписку на услуги «МТС ТВ Плюс, день», «МТС ТВ Плюс, 30 дней», «Смарт ТВ Плюс».

В эфире канала ЯСНАе TV — новинки и классика кино, рейтинговые фильмы и сериалы последних лет, трансляции по футболу, хоккею, киберспорту. Канал доступен подписчикам услуг «МТС ТВ, день», «МТС ТВ, 30 дней», «МТС ТВ Плюс, день», «МТС ТВ Плюс, 30 дней», «Смарт ТВ», «Смарт ТВ Плюс».

МТС ТВ — это интерактивное телевидение с расширенным функционалом. В одном приложении пользователям доступны телеканалы, передачи и премьеры от START и ivi. В случае необходимости зрители могут поставить видео на паузу, воспользоваться функцией перемотки или архивом передач — контент хранится в сервисе до 7 дней.

Смотреть МТС ТВ можно с одного аккаунта одновременно на 5 устройствах. При этом мобильный интернет-трафик с номера МТС, на который подключена услуга, не тарифицируется. При активации МТС ТВ впервые пользователи получают бесплатный доступ к сервису в течение 7 дней.

Подробнее об МТС ТВ — здесь.

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