Стартовая стоимость - от $2000: картины белорусского художника, которые видели многие минчане, продадут на аукционе

Фото: artcenter.by/

В феврале бар Svobody.4, который находился на площади Свободы в Минске, объявил о своем закрытии.

- Svobody.4 - это был винный бар в самом сердце Минска. Svobody.4 больше нет, - изменили описание в шапке профиля в Инстаграме заведения.

После закрытия бар распродал практически все, что несколько лет видели в заведении гости. Продавались тарелки, вилки, колонки, стулья, комбинезоны с логотипом бара. Но самая серьезная продажа - картины белорусского современного художника Романа Каминского со стен бара, которые за это время стали его визитной карточкой. На них решили устроить аукцион. Чтобы участвовать, нужно подписаться на аккаунт аукциона в инстаграме и следовать дальнейшим инструкциям.

На аукцион выставляют три работы. Диптих «Женщина с серой рукой курит в рапсовом поле» (будет продаваться по одной работе). Стартовая стоимость большей картины - 3500 долларов, меньшей - 2500 долларов. Вообще в баре сначала появилась меньшая работа. Но когда ее повесили на стену, показалось, что в просторном заведении с высокими потолками чего-то не хватает. Роман предложил не перегружать пространство и написал еще одну, такую же, «Девушку», но больше размером.

Работы Романа Каминского знакомы многим минчанам Фото: Инна КОРСАК

- Я абсолютно не чувствую, что написал их, - признавался художник. - Иногда, сидя в баре и глядя на них, думаю о том, что будет через 100, 200,300 лет... где они будут и чем они станут для людей. Как бы мне хотелось узнать об этом…Возможно в 2222 году я буду художником и буду писать о своих картинах то же самое, читать о гениальных художниках, смотреть о них фильмы и вновь брать в руки краски и чувствовать, что-то родное и непонятно притягивающее...как будто из прошлой жизни... Может, это происходит и сейчас, и у меня уже есть Картины в Лувре или ещё где-то.

Третий лот - еще одна работа Романа Каминского - «Двор». Картина висела в соседнем зале бара. Ее стартовая стоимость - 2 000 долларов.

«Двор» Фото: instagram.com/ramankaminski/

- Под этой картиной находится слоев 5 разных композиций. Чего там только не было: ещё одна девочка стоящая слева, мужчина с букетом сирени и жигули красного цвета у подъезда, и какие-то мосты справа, - рассказывал о работе Роман. - Сегодня она такая и я к ней испытываю особенно тёплые чувства. В детстве я проводил много времени в этом дворе у бабушки. К сожалению, в данный момент не могу сказать, что этот двор стал лучше. Каштаны срубили, все заложили плиткой и асфальтом, и белье уже никто не сушит на веревках. Всё это было прекрасно. Искусство - лучший способ материализовать свои воспоминания и мысли...и дать место новому.